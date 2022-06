En pie de guerra se mantienen los trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), hasta que les cumplan con el aumento salarial y les den una respuesta concreta.

Mitzi Bermúdez, vocera del grupo de las “hormiguitas”, manifestó que están exigiendo aumento salarial, camiones para recolectar la basura, insumos para trabajar (pantalón, suéter, botas) y que los traten como personas porque los tratan como la basura que recogen “y nosotros no somos basura”.

Indicó que, se mantendrán en paro de labores en las instalaciones de la institución, esperando al mismo director de la AAUD, Pedro Castillo, para que los atiendan y les dé una respuesta a sus solicitudes, “lo estamos esperando aquí y no ha llegado, nos mantenemos en paro de labores hasta que nos den una respuesta”, advirtió.

Explicó que, desde el año pasado, están exigiendo el aumento salarial, sin embargo, el director alega que no hay presupuesto, “el director dice que nos dio de aumento $200 y solo nos dio $100 el año pasado y los otros $100 eran bonos navideños y él a nosotros no nos ha dado más nada. Habíamos llegado a un acuerdo que era $300, él dijo que no había presupuesto para esa cantidad, que nos iba a dar $250 y solamente nos dio $100”.

Los trabajadores de la AAUD se mantienen en paro de labores desde el pasado viernes 10 de junio.

Ayer lunes, las "hormiguitas" marcharon desde los predios de la Asamblea Nacional hasta la Presidencia de la República.

La huelga de los trabajadores de la Autoridad de Aseo se produce en medio de una crisis en la recolección de la basura en la capital.

La AAUD adjudica la situación a problemas para refaccionar autos recolectores averiados y a la falta de presupuesto, a lo que ambientalistas suman la existencia de una política coherente y de una cultura de recolección y disposición de los desechos.