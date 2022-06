Plan gubernamental "Medicsol" genera múltiples cuestionamientos

Secretario General saliente del PRD, asegura que este plan perpetúa los beneficios oligopólicos y no garantiza un precio justo de los medicamentos

El plan piloto denominado “Medicsol”, creado por el Gobierno Nacional para que los asegurados que no encuentren sus medicamentos en las policlínicas de la Caja de Seguro Social (CSS), puedan adquirirlo en farmacias afiliadas sin ningún costo, fue duramente criticado por diversos sectores del país.

Uno de los primeros en cuestionar este plan fue el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli quien dijo estar atónito al ver que "la gran solución al alto costo de las medicinas es seguir comprándolas caras a los mismos distribuidores vía algunas farmacias, sin cambiar las leyes de distribución, registros sanitarios y otras. Que falta de iniciativa más inaudita, además cero creatividad", exclamó.

Mientras que el secretario general saliente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González a través de su cuenta de twitter indicó que el Gobierno debe reconsiderar el Programa MedicSol.

Consideró que este plan perpetúa los beneficios oligopólicos y no garantiza un precio justo de los medicamentos. "Al final, el pueblo es el que pagaría con sus impuestos y se prestaría para la corrupción", señaló.

Por su parte, la diputada de Cambio Democrático (CD), Ana Giselle Rosas recordó que a inicios del 2019 el actual presidente del partido Romuló Roux y Cambio Democrático hicieron la propuesta de medicinas garantizadas, que buscaba dar una solución inmediata a quienes necesitan los medicamentos. "Hoy vemos que el gobierno ha recogido está propuesta tres años después".

Destacó, sin embargo, que hacen falta otras medidas que no sean un paliativo sino que resuelvan la necesidad de medicamentos y ponerlos a bajo costo al alcance de quienes lo necesitan.

Piden al presidente cumplir promesa de campaña

En tanto, el periodista Álvaro Alvarado dijo estar decepcionado del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen y del vicepresidente José Gabriel Carrizo, luego de que estos, en conferencia de prensa, anunciaran el Plan Medicsol.

Alvarado le recordó al mandatario que en una de sus promesas de campaña para alcanzar la Presidencia de la República dijo que iba a acabar con la mafia de los medicamentos en este país.

"Allí está su planteamiento, no sé a qué se refería; información tenía que tener usted en ese momento para calificar a estas empresas como mafia", precisó Alvarado.

Continuó recordándole Alvarado al presidente Cortizo que: "Usted dijo señor presidente que no era posible que un medicamento en Panamá cueste hasta diez veces más que en Colombia, simplemente porque se deben importar y que eso tenía que terminar. Usted dijo que iba a buscar fórmulas para bajar el precio de las medicinas y dijo que iba a promover la creación desde el Gobierno de farmacias populares, -no de farmacias solidarias ni medicamentos solidarios ni limosnas-; en donde la gente tuviera la oportunidad de conseguir medicamentos genéricos y de calidad. Eso lo dijo usted señor presidente Laurentino Cortizo", manifestó el comunicador.

El también periodista José Escobar consideró que no se ha hecho nada luego de haber estado en una mesa buscándole solución al problema de los medicamentos caros, "yo siento que no estamos encontrando la solución.

Manifestó que lo que se tenía que hacer es que cuando alguien va a la farmacia, el medicamento ese que lo venden a 70 dólares, le cueste al comprador realmente lo que vale que son 20 dólares y que "no sean 50 dólares los que el dueño de esa farmacia se esté embolsillando a costa del dolor y el sufrimiento del pueblo panameño. A mi entender no estamos solucionando el problema".

Agregó que lo que había que poner era en el "tuquito" a estos dueños de farmacias que están comercializando con el dolor y la enfermedad de la gente.

"No puede ser que en Colombia, España, México y en otros países se encuentran los medicamentos más baratos y aquí es donde nos damos el lujo de que cuatro o cinco farmacias de sin vergüenzas y bellacos, se están llevando toda la plata. No estamos solucionando nada con este plan piloto", afirmó Escobar.

Sánchez Cárdenas: "Será una solución costosa para la CSS y los asegurados"

Para el ex ministro y miembro del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, la solución presentada por el Gobierno al tema de desabastecimiento no es la solución definitiva, pero sí le brinda una solución a gente muy humilde asegurada (52.3%) que hoy no tiene medicamentos y que apenas le alcanza para comer.

Agregó que será una solución costosa para la CSS y para los asegurados por los elevados precios de las medicinas en Panamá. "Pero de aquí a que resolvamos el problema integral, ese 52.3% de la población seguirá sufriendo".

Recomendó que para lograr ese abastecimiento de los dos próximos años, se utilicen todos procedimientos legales ya existentes y más avanzados del área latinoamericana que ya tenemos, incorporando a nuestro registro sanitarios los ya existentes en países del área con experiencia en producción

Para ello dijo, hay que abrir nuestro mercado al mundo exterior productor con una homologación rígida en cuanto a seguridad y eficacia de los medicamentos. "El objetivo: medicamentos accesibles, seguros y eficaces", puntualizó.