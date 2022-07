Audiencia del caso Odebrecht podría postergarse por recusación contra magistrados del Tribunal Electoral

El equipo legal del ex presidente Ricardo Martinelli, recusó a los tres magistrados del TE, quienes deben analizar una apelación a la decisión de una jueza penal electoral que le levantó el fuero.

La audiencia contra los involucrados en el caso Odebecht, la cual está prevista a iniciarse este lunes 18 de julio podría postergarse debido a que al Tribunal Electoral (TE), no ha resuelto dos de las tres recusaciones presentadas el pasado lunes contra los tres magistrados de esta corporación electoral, interpuestas por el equipo legal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

Ya el magistrado del TE, Alfredo Juncá, rechazó la recusación en la que se solicitaba declararse impedido para analizar la apelación presentada contra la decisión de la jueza tercera administrativa electoral, Merybeth Álvarez, que le suspendió el fuero electoral penal al ex presidente el pasado 29 de junio.

Las recusaciones contra los tres ex magistrados fueron presentadas apenas el pasado lunes 11 de julio y la recusación rechazada por Juncá fue divulgada el pasado jueves 14 de julio a través de un edicto colocado en la secretaría general del TE.

El la resolución, Juncá consideró que es competente para analizar la apelación de la jueza Álvarez, tras alegar que se le está recusando por sus actuaciones en el caso New Business, por lo que señaló que la apelación presentada está relacionada con el caso Odebrecht.

No obstante, aún está pendiente que se resuelvan las recusaciones presentadas contra los magistrados Eduardo Valdés Escoffery y Heriberto Araúz.

Fuentes cercanas al caso Odebrecht, en el cual hay 51 acusados, indican que si el levantamiento o no del fuero penal electoral al ex presidente Ricardo Martinelli fuera el único obstáculo, la jueza podría decretar la ruptura procesal con relación al ex gobernante, para continuar mañana mismo la audiencia con el resto de los imputados.

No obstante, esta misma fuente indicó que debido a estrategias legales de los abogados de varios de los señalados y por fallas del juzgado en la notificación de los mismos, el inicio de la audiencia podría ser postergado para la fecha alterna que está pactada para el mes de septiembre próximo.

Según la fuente, algunos abogados han presentado incapacidad médica, otros procesados han cambiado de abogado y otros juristas tienen audiencias paralelas a la de este caso.

De igual manera, dio a conocer que la notificación en la mayoría de los casos no se hizo de manera personal, sino a través de correo electrónico o correo certificado, cuando este tipo de notificaciones ya no deben ser permitidas, pues eran aceptadas hasta finales de 2021 debido a las restricciones de movilidad que había en el país producto de la pandemia de la covid-19.