Director de Marina Mercante de la AMP admite que se cometen errores en emisión de patentes

“Cuántas patentes salen equivocadas a la semana? ¿Cuántas firmo yo?, así el director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista, quien presentó ante los agremiados de la Cámara Marítima de Panamá, su defensa tras la querella penal interpuesta en su contra por el director de la AMP, Noriel Araúz, por la emisión de una patente a favor de la nave Gibunker 100, bajo licencia de operación de la empresa Sea Energy Shipping Inc.

“Cuántas patentes salen equivocadas a la semana? ¿Cuántas firmo yo?, así el director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista, quien presentó ante los agremiados de la Cámara Marítima de Panamá, su defensa tras la querella penal interpuesta en su contra por el director de la AMP, Noriel Araúz, por la emisión de una patente a favor de la nave Gibunker 100, bajo licencia de operación de la empresa Sea Energy Shipping Inc.

Cigarruista aseguró que situaciones como la querella presentada en su contra le hacen daño al país a nivel internacional, pues dice, los clientes tienen traducción automática para esos reportes periodísticos y “enseguida le llaman”, porque les preocupa lo que en esas publicaciones periodísticas se asegura.

“Los japoneses me llaman… Rafa que es esto, una querella penal… porque yo, maliciosamente no puse el año de quilla en una patente de una embarcación… y yo me pregunto, ¿cuántas patentes salen equivocadas a la semana? ¿Cuántas toco yo?, dijo el funcionario al tiempo que aseguraba que era frustrante lidiar con estas cosas mientras “tratamos de hacer las cosas bien”.

Incluso aseguró que no le interesaba lo que se publica en medios como La Estrella de Panamá.

Para el abogado Roberto Ruíz Díaz, quien presentó la denuncia contra Cigarruista ante el Ministerio Público, es absurdo que un funcionario haya ido a un evento privado como orador a aceptar que ha cometido negligencia en sus actuaciones. “Es absurdo que un director de la AMP diga que es normal que en la institución se cometen errores y que diga esto, cuando de su error se permitió que una nave entrara a prestar servicios dentro de las aguas territoriales de Panamá cuando la misma no cumplía”, aseguró el querellante.

“Decir públicamente eso es aceptar que es un funcionario negligente. Por eso siempre he dicho que el primer acto de corrupción de una persona es aceptar un cargo para el cual no está capacitado, y eso es lo que sucede aquí”, sostuvo Ruíz Díaz.

Según Ruíz Díaz, el caso habría sido distinto si se comete el error y de allí no se obtuvo ningún beneficio, pero en este caso sí se obtuvo un beneficio y eso es lo que se presta para que se presente la denuncia, porque se omitió una información que era tan vital y tan importante. “No fue que te equivocaste en el nombre ni en el propietario de la nave, sino en el año que se exigía de puesta en quilla para poder que entrara a prestar servicios en las aguas jurisdiccionales de Panamá”, explicó.

El abogado señaló que evaluará en qué contexto se dieron estas declaraciones para determinar si se puede aportar o mencionar ante la Procuraduría General de la Nación la aceptación del hecho que él hace, aun cuando pretende llamarlo “un error humano. “Ya está aceptando el hecho de que efectivamente, sí se cometió la actuación, sí se emitió un documento donde hay falsedad porque no está la información completa de la embarcación, y tanto la nave como la empresa se beneficiaron de esta situación. Hay varios puntos que le van a servir al Ministerio Público para aclarar aún más la posición”, concluyó.