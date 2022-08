Más de 360 mil citas y 360 cirugías electivas se perdieron durante las protestas

Los cierres de calles por protestas ante el alto costo de la vida ocasionaron que se perdiera más de 360 mil citas 360 cirugía electivas que tendrán que ser reprogramadas lo más pronto posible, informó Alex González, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en salud, quien aseguró que es están utilizando los mecanismos necesarios para garantizar que los pacientes logren recuperar sus citas médicas.

“Lo que estamos haciendo nosotros es utilizar los mecanismos para que el paciente no tenga esa cita prolongada, también está la coordinadora nacional de Cirugía y el equipo de Atención Especializada, mirando obviamente los procesos de recuperación de procedimientos quirúrgicos, en ese sentido, nosotros hemos tenido los hospitales y las policlínicas habilitadas, no hemos dejado de operar, las cirugías electivas se afectaron básicamente porque el paciente no pudo llegar, pero a esos pacientes se les está llamando para poder garantizar que ellos entren dentro de los roles de trabajo que estamos haciendo”, detalló el doctor.

Explicó que están habilitadas las líneas telefónicas de las policlínicas donde las personas hayan perdido sus citas médicas y el personal de Registros y Estadísticas en Salud, está reagendando que se perdieron.

Entre las cirugías más pendientes están las de cataratas, ortopédicas y ginecológicas. Mientras que en el Instituto Cardiovascular y Torácico de Ciudad de la Salud se han estado realizando fístulas a pacientes renales que necesitan hemodiálisis y esas cirugías, las cuales se están retomando.