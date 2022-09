Audiencia del caso Odebrecht transcurre en su primer día en medio de constantes recursos presentados por los  abogados defensores

Tras varias horas y luego de la presentación de diversos recursos legales, la audiencia preliminar se reanudará este martes desde las 9:00 a.m.

La audiencia preliminar por el caso Odebrecht que inició este lunes ante el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, se caracterizó por la presentación de varios recursos legales por parte de los abogados defensores, incluyendo una recusación previa contra la jueza Baloisa Marquínez y recursos de nulidad por diferentes supuestas fallas que ellos consideraban perjudicaban a sus defendidos, como la falta de notificación de uno de ellos.

En este acto de audiencia preliminar alterna se cuenta con 49 personas señaladas, para quienes la Fiscalía Especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación ha solicitado llamamiento a juicio.

De ellas, 46 personas naturales y 1 persona jurídica, son señaladas por el delito de blanqueo de capitales, y 2 personas naturales por el delito de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.

Entre los imputados están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), que no estuvieron presentes, y más de media docena de altos exfuncionarios.

La defensa del ex presidente Martinelli recordó al tribunal que hay una recusación contra la jueza por supuesta incompetencia, la cual, según respondió en el momento Marquínez, fue rechazada por falta de méritos.

Los abogados del ex presidente Martinelli alegaron también que el ex gobernante aún mantiene el principio de especialidad, que aseguran, lo protege de cualquier otra investigación diferente al denominado "Caso Pinchazos", por el que fue extraditado desde Estados Unidos y en el cual fue declarado no culpable.

En tal sentido, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, quien lidera el grupo de cuatro fiscales del Ministerio Público que atienden este caso, respondió que otras instancias legales ya habían resuelto muchas de las incidencias presentadas en fechas previas y que con respecto al principio de especialidad, ya dos tribunales anteriormente habían fallado que al ex presidente no le ampara ese principio.

Después de presentadas todas las incidencias, el abogado del ex gobernante, Alfredo Vallarino le informó a la jueza Baloisa Marquínes, que también se había presentado un Habeas Corpus Preventivo colectivo, que amparaba a todos los imputados de permanecer bajo este despacho, porque el mismo había sido admitido.

Al respecto, la jueza Marquínez respondió que ella no había sido notificada, por lo que decretó un receso para el almuerzo.

Previamente, casi todas las incidencias fueron negadas excepto una en donde se pidió la prescripción del delito de corrupción de funcionarios públicos para el ex ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, la cual se aceptó porque ya ese delito había prescrito.

Con esta decisión también fueron beneficiados el ex ministro de Obras Públicas, Jaime Ford y el ex ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, pero de igual manera, se mantienen contra los tres ex funcionarios, el proceso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Una vez retomada la audiencia después del almuerzo, la juez Marquínez informó que no había más incidencias y ordenó la lectura de la vista fiscal que está compuesta por 1,900 fojas.

Al final de la audiencia la jueza manifestó que había recibido la notificación del Tribunal Superior Liquidador y comunicó que esta instancia le había informado que las personas que estaban privadas de libertad fueran puestas a órdenes de ese tribunal, a lo que la jueza manifestó que no existe en este caso ninguna persona privada de libertad, por lo que continuó con la audiencia y más tarde decretó un receso hasta este martes para reanudar la misma a las 9:00 a.m.