CSS instala sala de situación por huelga de personal de mantenimiento en el Complejo

La Caja de Seguro Social (CSS) instaló una sala de situación para atender las solicitudes de los huelguistas, quienes, por segundo día consecutivo, cerraron la vía Transístmica o avenida Simón Bolívar, en demanda de una revisión de la escala salarial; no obstante, las autoridades del nosocomio, no están dispuestos a aceptar medidas de presión de la contra parte negociadora.

"El diálogo está abierto, pero no podemos sentarnos a negociar cuando la parte en huelga utiliza acciones de fuerza como no permitir la limpieza en las salas de hospitalización, no recolectar las bolsas de desechos, lo que está afectando a un gran número de pacientes y eso no lo podemos permitir", destacó el Dr. Alex González, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, mediante una nota de prensa.

"Estamos haciendo frente a las solicitudes de los huelguistas, pero persisten acciones de fuerza que no ayudan en nada a establecer un diálogo abierto entre ambas partes. Por el momento, personal de enfermería y apoyo del Complejo procedió a la limpieza de camas y salas de hospitalización, mientras que los huelguistas, para impedir las tareas, procedieron a desaparecer los insumos de limpieza como: escobas, trapeador y bolsas de basura, entre otros", destacó.

Diariamente, en el Complejo se realizan un promedio de 68 a 75 cirugías electivas, y, entre en los dos días de huelga, solamente efectuaron 15, lo anterior, explicaron, implica un atraso, y por ende, estas tendrán que ser reprogramadas. De igual forma, las citas médicas, laboratorios y estudios de radiología reflejan un promedio bajo en asistencia de pacientes producto del paro de labores, lo que ha afectado considerablemente a nuestros asegurados.

González reiteró que "es responsabilidad de las autoridades de la institución garantizar la limpieza interna y externa de esta instalación de salud y evitar que se ponga en riesgo a los pacientes, por ello, hago un llamado a la dirigencia a deponer acciones de fuerza y sentarse a la mesa de diálogo, porque lo que no se puede permitir es que secuestren los hospitales".