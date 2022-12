Precandidatos presidenciales por la libre postulación se resisten a renunciar a sus partidos políticos

Zulay Rodríguez y Melitón Arrocha, precandidatos a la Presidencia por la libre postulación. Yorlenne Morales | La Estrella de Panamá

La diputada perredista Zulay Rodríguez Lu, con 55.91 firmas aceptadas, y el panameñista Melitón Arrocha, con 50.899 firmas aceptadas por el Tribunal Electoral, encabezan la lista de precandidatos presidenciales por la libre postulación. Aunque la norma no prohíbe a miembros de partidos políticos buscar firmas para competir por la libre postulación, ambos han señalado que no piensan renunciar a sus respectivos colectivos políticos donde actualmente militan.

“Yo no voy a renunciar al PRD”, afirmó la diputada Zulay, porque asegura que cree en los principios de su partido, “sobre todo que haya una justicia social para ayudar a los más pobres, lo que siempre se hizo a través de Omar Torrijos Herrera, pero lastimosamente el principio torrijista no se está aplicando en estos momentos”, sostuvo.

Zulay Rodríguez reiteró que aunque llegue a obtener una candidatura presidencial por la libre postulación, no piensa renunciar a su partido, “yo no voy a renunciar al PRD, una cosa es la membresía y otra cosa son las estructuras del poder con las cuales no tengo ningún tipo de vinculación. Estoy comprometida con la libre postulación, con todas las personas que nos firman, con esos profesionales que quieren ayudar al país”.

Señaló que cree en la estructura del partido, pero en lo que no puede creer es en las estructuras de poder dentro del PRD, que asegura están secuestradas.

Aunque muchos aseguran que estos miembros de partidos políticos que están corriendo para un cargo de elección popular por la libre postulación, usurpan y quitan la oportunidad a los verdaderos independientes, Rodríguez dijo que tuvo que hacerlo porque no tiene el apoyo del partido político al que pertenece, “no hay posibilidades dentro de mi colectivo político, porque está secuestrado por el diputado Benicio Robinson, de los peces gordos de este gobierno. Yo no he sido parte de la cúpula del gobierno y José Gabriel Carrizo posiblemente sea el precandidato del PRD, porque él ya tiene todo alineado y toda la estructura de este colectivo político”.

Melitón Arrocha, exministro en el gobierno de Juan Carlos Varela, considera que “no hay” contradicción en buscar una candidatura presidencial por la libre postulación” y al mismo tiempo seguir inscrito en un partido político.

“Yo soy panameñista y seguiré siendo panameñista, mi ideal son los ideales del Partido Panameñista y no encuentro ninguna necesidad de renunciar a mi colectivo político”, exclamó Arrocha.

Manifestó que tuvo que aspirar a una candidatura presidencial por la libre postulación porque el actual presidente de esta agrupación política, José Isabel Blandón, es el que tiene el control del subsidio electoral, que a su juicio no ofrece ninguna garantía de que estos fondos públicos no sean utilizados para favorecer su candidatura en las primarias.

“Blandón ya ha anunciado sus aspiraciones para las primarias presidenciales y como el subsidio electoral es una cantidad muy significativa de recursos económicos que él administra, no hay ninguna salvaguarda que obligue que se tiene que separar de ese puesto para ir a las primarias”, sostuvo Arrocha.

El exministro indicó que desde su perspectiva, la persona que administra los recursos de todos los panameños, es la que al mismo tiempo está corriendo en una primaria del partido, lo que es un evidente conflicto de interés que pone en desventaja a cualquier otro aspirante. “Y no es solo mi caso (...) otros exmiembros como Eduardo Quirós, que era panameñista hasta unos días antes de presentar su precandidatura presidencial por la libre postulación, y la exdiputada Kathleen Levi que también renunció, decidieron correr fuera del panameñismo”, dijo.

Agregó que ha habido una falla en la arquitectura del sistema electoral porque no se concibió una salvaguarda apropiada, para que aquella persona dentro de un partido político que maneje el subsidio electoral y que al mismo tiempo aspire a ser candidato a las primarias de una agrupación, no goce de una ventaja que haga casi imposible para aquellos miembros que no manejan un subsidio electoral, puedan competir de igual forma.

Lo cierto es que tanto Kathleen Levy, quien fue diputada de la República por el Partido Panameñista y buscaba presidir la junta directiva de este colectivo político, como Eduardo Quirós, quien fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Mireya Moscoso, decidieron renunciar a este partido y buscar una candidatura presidencial por la libre postulación, mientras que Zulay Rodríguez y Melitón Arrocha, se resisten a renunciar.