Ricardo Herrera: Hay un Estado frágil con deudas sociales, y no se descarta un estallido social

Ricardo Herrera, politólogo Abel Herrera | La Estrella de Panamá

Un Estado y gobierno débil son parte de los desafíos que enfrenta el país para los próximos años. Un problema que en opinión del politólogo Ricardo Herrera, podría devenir en un estallido social ante un descontento acumulado por años en la población, y que aún no cuenta con respuesta.

“Lo que ocurrió en (las manifestaciones de) julio evidenció la realidad del Estado panameño en su fragilidad (...) una situación que fácilmente puede repetirse en el futuro”, explicó Herrera este viernes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

El polítólogo indicó, además, que a diferencia de hechos de protestas anteriores, en aquella ocasión hubo una confluencia de organizaciones sociales, sindicatos, gremios, grupos indígenas, agricultores y pequeños empresarios que participaron, lo que muestra la transversalidad de las demandas y los problemas que generan esas quejas no resueltas.

“La forma como se articuló la protesta nos habla acerca de un país que ha concentrado el desarrollo de su modelo económico en un proyecto transitista, que busca el desarrollo de las áreas cerca del Canal ...8) allí se concentra el 80% del PIB mientras que en las áreas rurales hay 23 puntos de mayor pobreza que en la capital. El Estado tiene que busca la forma de aminorar esta desigualdad”, destacó.

“Existe una encuesta del Cieps en la que podemos observar que cerca del 75% de los panameños, en un momento determinado, estuvieron apoyando estas protestas”, apuntó Herrera, a lo que se suma la magnitud del malestar, que incluye el alto costo de la vida.

Enfatizó que incluso el gobierno ha “perdido” su tradicional capacidad de represión de las protestas, lo que atribuyó a la fragilidad que tiene el actual Ejecutivo, y a su vez expresa la debilidad del aparato estatal.

Herrera considera, además, que el problema se agrava en la medida que los partidos políticos se han convertido en estructuras sin ideología y solo dedicadas a garantizar cuotas de poder de grupos determinados por vía del clientelismo y la corrupción.

“Los partidos políticos son clones unos de otros (...) no hay una diferencia ideológica ni conceptual (...) cuando ves que el gobierno no quiere hablar del tema de la Caja de Seguro Social, es porque el PRD no tiene el apoyo social, te das cuenta de que priva la lucha por el poder y no una visión de Estado”, dijo.

Sobre las candidaturas por la libre postulación, Herrera manifestó que no está claro si estas podrán renovar el sistema democrático panameño. “Los independientes aún tiene la deuda de demostrar por qué son distintos (...) si no demuestran que son un paso en la reforma del Estado, eso va a agrietar el problema de estabilidad y credibilidad democrática que tenemos hoy”, subrayó.

Herrera considera que existe “desconfianza” de las nuevas generaciones en las instituciones democráticas, otro problema que debe atenderse.

“La juventud se encuentra en una situación que busca un cambio del statu quo”, dijo y agregó que “tenemos que volver a introducir ciertos ideales que eran banderas”, en referencia a las jornadas juveniles y estudiantiles de los años 50 y 60.