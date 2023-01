Minera responde con una contrapropuesta

Aún no hay acuerdo en las negociaciones entre el Mici y First Quantum. Archivo | La Estrella de Panamá

Cobre Panamá, la mina operada por la empresa First Quantum inmersa en negociaciones con el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), envió una contrapropuesta al borrador del contrato que recibió de esta entidad, según conoció 'La Decana' por fuentes vinculadas a las negociaciones.

Las partes aún no han alcanzado un acuerdo capaz de reconciliar las posiciones en una serie de términos económicos en los que se marcan las diferencias. Uno de los más relevantes es que la empresa respete lo acordado en enero de 2021 cuando se comprometió a pagar al Estado un monto mínimo garantizado de $375 millones.

En diciembre 16, First Quantum publicó un comunicado para sus accionistas en el que anunciaba que su propuesta contemplaría pagos de $375 millones al año en concepto de impuestos y regalías.

Lo que parece contradecir su postura en la mesa de negociaciones, considerando que es uno de los puntos que el gobierno exige a la empresa.

La fuente añadió que la empresa pretende incorporar otros términos económicos y fiscales en sus propuestas y contrapropuestas que desvirtúan el monto mínimo garantizado, y reducen su efecto, lo que al final se transformaría en un monto imperceptible para el Estado.

La estrategia de la Minera, que ha practicado durante un año, parece ser la misma desde enero, contestar a las propuestas del gobierno con proyectos de contrato que objetan las condiciones presentadas por el Mici. En resumidas cuentas, “no se ajustan a las condiciones planteadas en enero de 2021”, indicó una fuente del Mici.

Todo esto a pesar de que el director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, ha participado en las reuniones con el gobierno acompañado de varios altos ejecutivos de la empresa y asesores legales, pero hasta ahora no hay humo blanco, no se ponen de acuerdo.

La postura del gobierno es insistir en los términos económicos pactados en enero pasado, que consisten en un pago mínimo de $375 millones sujetos a un precio del cobre por debajo de $2,75. También discuten el porcentaje de las regalías que debe pagar la mina al Estado, así como el impuesto sobre la renta.

Federico Alfaro, ministro del Mici, enfatizó en que el gobierno no va a ceder en defender los intereses del pueblo panameño.

Esta negociación también se ha caracterizado por el hermetismo de ambas partes ante el temor de que se filtre información que entorpezca el resultado de las conversaciones.

Por ahora, papeles van y vienen entre el Mici y la Minera para tratar de llegar a un acuerdo, pero sin éxito.

El mandatario panameño Laurentino Cortizo indicó este lunes que el gobierno presentó a la empresa un texto de contrato final, en el que se plasma una relación justa para ambas partes. No obstante, la mina respondió con un nuevo texto al Mici que ayer analizaba el equipo de abogados y asesores en la materia.

El año cambió sin lograr resultados concretos a pesar de las intensas negociaciones entre las partes. Esta situación impide al gobierno aceptar el pago de regalías a la empresa, debido a las negociaciones que están en curso.

Cortizo reiteró, durante su discurso a la nación pronunciado en la Asamblea Nacional, que la posición del gobierno es firme en el sentido de hacer respetar la Constitución, y que las concesiones para la explotación de suelo y del subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público.

“Las concesiones para la explotación del suelo y del subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público. En este momento, el Gobierno de Panamá ha presentado a la empresa un texto de contrato final, que establece una relación justa para ambas partes”, expresó el mandatario ante la Asamblea Nacional.

En declaraciones recientes el ministro del Mici, Federico Alfaro, dijo que están tratando de llegar a un acuerdo con la empresa. Recordó que el 14 de noviembre presentó a la empresa 30 días, que vencían el 30 de diciembre, y puso a disposición un equipo para alcanzar el objetivo. No se cumplió, y el Consejo de Gabinete, mediante resolución, puso a la mina en un proceso de cuido y mantenimiento, lo que es igual a un cese de operaciones comerciales.

Continuamos las conversaciones con la empresa para respetar los tratados bilaterales internacionales, pero también para asegurar que el contrato represente los mejores intereses para el país.

Desde el 26 de diciembre el Mici ha sostenido conversaciones con la empresa, en las que el gobierno ha insistido en un contrato justo para ambas partes, con una duración de 20 años renovables. “Evidentemente se busca que la empresa respete las condiciones pactadas en el borrador. Al no cumplir con el acuerdo, se tomaron las medidas mencionadas”, zanjó Alfaro.