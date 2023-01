Estado y Minera Panamá pausan conversaciones

Doris Zapata, jefa de la cartera de Trabajo, indicó ayer lunes que el gobierno panameño suspendió las conversaciones o negociaciones con Minera Panamá, subsidiaria panameña de la minera canadiense First Quantum Minerals, desde el pasado 26 de diciembre.

De acuerdo con Zapata, esta pausa responder al tiempo que otorga el Estado panameño a la empresa minera para el cuido y mantenimiento de las operaciones del proyecto enfocado en la extracción de cobre en la provincia de Coclé.

Este lapso, según la ministra, también servirá para que la compañía establezca los términos legales en el marco de las negociaciones. “Nosotros ya le presentamos como gobierno nacional a ellos la posición, el plan que deben entregar”, dijo Zapata, en declaraciones a los medios, recogidos por TVN-2, añadiendo que se encuentran a la espera de la respuesta de Minera Panamá.

El Ministerio de Trabajo, sostuvo la jefa de esta cartera, brindará en este proceso el acompañamiento al Ministerio de Comercio e Industrias y al Ministerio de Ambiente.

Las declaraciones de la ministra Zapata llegan días después de que First Quantum enviara una carta a sus empleados anunciando la suspensión de una “cantidad significativa” de empleos si el gobierno panameño insiste en la detención de operaciones durante el tiempo que duren las negociaciones de un nuevo contrato.

“Si tenemos que reducir las operaciones al modo de cuidado y mantenimiento, la empresa tendrá que tomar medidas para reducir el gasto en todo el negocio. Podríamos vernos obligados a suspender a una parte significativa de nuestra valiosa plantilla”, indica la carta, la cual salió a la luz pública este fin de semana.

En la misiva, First Quantum adelantó que el siguiente paso será “apelar” la orden del Estado panameño en cuanto al cese de operacioens en la mina. “Este es un paso drástico y, en nuestra opinión, innecesario, que potencialmente tendrá un gran impacto en nuestros empleados, nuestros proveedores y la comunidad que nos rodea”, agregó First Quantum en la carta. “Esta no es una acción que deba tomarse a la ligera, pero lamentablemente nos veremos obligados a seguir la directiva del gobierno si los términos finales pendientes no pueden resolverse sobre una base razonable”.