La reserva de 144 cargos de elección popular en el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), es algo que, para el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, "llama mucho la atención". Así lo expresó durante un conversatorio que el PRD tuvo este fin de semana en Azuero, provincia de Los Santos.

Según el funcionario, una de las premisas del PRD es la "participación plena de sus dirigentes, sin ningún tipo de limitantes", un postulado que, a criterio de Adames, permite el "fortalecimiento de las estructuras internas del partido, de cara a las [elecciones] generales [de 2024]".

"El hecho de reservar [cargos] sin análisis estadísticos y encuestas, llama mucho la atención. Yo exhorto a nuestras autoridades a hacer un reanálisis [de los cargos reservados], para elevar la consideración de participación de los miembros [y garantizar] que salga el mejor", aseguró.

Esto no quiere decir que Adames esté en contra de la reserva de cargos, pues explicó que, en los lugares donde el partido "no ha tenido trayectoria histórica particular", se podría hacer una excepción.

"[El PRD] no debe permitir ningún tipo de condicionamiento hacia la participación plena", agregó.

Adames también se refirió a sus aspiraciones políticas para el 2024, reiterando sus intenciones de correr para la presidencia de la República con su partido así como su presencia en las primarias del circuito 8-3, en el que espera ser electo nuevamente como diputado. "Yo voy a correr y solicito que a mi circuito se le permita la primaria, para que todo el que tenga un grado de aspiración pueda hacerlo, como corresponde a nuestro partido", concluyó.