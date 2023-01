Portobelo, un sitio turístico con una red de acueducto deficiente

El Casco Antiguo de Portobelo actualmente cuenta con problemas no solo de agua potable, sino también de agua residual. Archivo | La Estrella de Panamá

El distrito de Portobelo, en la provincia de Colón, conocido por sus hermosas playas sus fuertes coloniales y otros sitios de interés histórico, declarados en conjunto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, enfrenta desabastecimiento de agua potable y falta de alcantarillado para las aguas residuales.

Portobelo ha experimentado un crecimiento poblacional en los últimos años, debido a su gran potencial turístico por las playas y reservas forestales, que son un atractivo tanto para nacionales como extranjeros. Entre sus principales actividades comerciales están la ganadería, la pesca y la agricultura y tiene una población estimada de 10,418 habitantes.

El Casco Antiguo de Portobelo sufre problemas no solo de agua potable, sino también de agua residual, ya que esta se está volcando directo al mar sin tratamiento alguno, lo que contamina las costas y trae consigo malos olores.

Estudios del Ministerio de Ambiente, que sustentan una licitación por medio de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, sostienen que actualmente el distrito de Portobelo cuenta con una red de acueducto deficiente, la toma de agua cruda no cubre la demanda actual en verano, la red no cuenta con la valvulería adecuada, las estaciones de bombeo no funcionan y el almacenamiento no tiene la capacidad adecuada.

Actualmente, en el sector existe un proyecto en ejecución para la mejora de la planta potabilizadora existente, pero de acuerdo con Mi Ambiente, para mejorar la eficiencia del sistema es necesario realizar mejoras a la red e incluso ampliar la toma de agua cruda para poder cubrir la creciente demanda del sector.

Mi Ambiente, por medio del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, desarrolló y están ejecutando la licitación para una nueva alternativa de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado del distrito de Portobelo, que está conformado por cinco corregimientos. El proyecto, que tendrá un costo de $9.1 millones, se divide en tres principales componentes.

El primero es el estudio, diseño y construcción de una nueva alternativa de abastecimiento de agua potable para el distrito de Portobelo. El segundo, es la rehabilitación del sistema de acueducto del corregimiento de Portobelo y el tercero es el estudio, diseño, construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Alcantarillado Sanitario del corregimiento de Portobelo.

El contratista que se gane la licitación será encargado de realizar el estudio, diseño y construcción para una nueva fuente de agua cruda que pueda abastecer de agua potable a los corregimientos de Portobelo, Cacique, Puerto Lindo (Garrote), Isla Grande y María Chiquita.

La nueva toma de agua cruda será de 2.5 MGD y estará dentro de la cuenca del Río Cascajal, según la documentación.

Además, se deberán ejecutar los estudios hidrológicos y el análisis de datos, en los cual se determinen los caudales, con sus respectivos niveles del río o los ríos, en el punto donde se extraerá el agua cruda para asegurar una producción constante de la planta.

Deberán presentar un balance hídrico de la cuenca donde se encuentra la fuente de agua cruda escogida, el tiempo de retorno mínimo será de 50 años.

La presentación de propuestas está programada para marzo y tres empresas estuvieron en el recorrido que se realizó en el sitio.