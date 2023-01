Gerente de la Zona Libre de Colón niega que se esté creando un Código de Trabajo paralelo con proyecto de ley 620

El Gerente General de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari negó que se esté creando un Código de Trabajo paralelo con el proyecto de ley 620 que modifica la ley de la Zona Franca y que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional.

El documento impulsado por el Órgano Ejecutivo, fija algunas normas laborales no existentes en el Código de Trabajo vigente, pero según Ferrari, estas disposiciones aplican solamente para los nuevos contratos y no son retroactivos.

"Aclaramos que no se van a afectar las relaciones laborales vigentes, que no se está creando un Código de Trabajo paralelo, como han dicho algunas personas pensando que vamos a tener dos Códigos de Trabajo, y no hay tal cosa", señaló Ferrari durante su intervención en una mesa técnica de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, en donde se abordó el alcance de este proyecto.

Explicó que después de la pandemia se ha creado un replanteamiento de los grupos industriales de occidente, de Latinoamérica, Europa y hasta de los mismos grupos chinos que se dieron cuenta que el mantener sus producciones en línea conlleva riesgos.

Agregó que la geopolítica y la tensión que hay entre China y Estados Unidos, también ha sido motivo de alarma, lo que asegura, ha impulsado a grupos industriales a venir a la región.

Indicó que estos grupos han peinado Latinoamérica empezando desde México y han ido hasta a Argentina, buscando dónde reubicar sus fábricas y centros productivos, buscando traer al continente americano estos centros de fabricación y que tienen como finalidad poder asegurar el suministo de bienes a los mercados de la región.

Inclusive, precisó, para Estados Unidos el poder atraer estos centros de fabricación a la región es beneficioso, porque generan plazas de trabajos que aliviarían lo que es la presión de la migración ilegal.

"Se trata de una política de crear trabajo en los países de Latinoamérica para que haya ingreso y bienestar y que la gente no se vuelque a Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro", precisó.

Esto dijo, pone a Panamá en la situación de que tenemos que competir con los otros países de la región y donde Panamá tiene ventajas y desventajas.

Explicó que una desventaja es que Panamá tiene una economía dolarizada donde nuestros salarios son comparativamente más altos que el de los países de la región, que tienen otras divisas y otros costos laborales, lo cual asegura, afecta al país.

Pero Panamá agregó, tiene también ventajas como lo es nuestra posición geográfica y nuestra red de transporte. "Realmente es una competencia, es una batalla para ver quien gana en traer estas inversiones", precisó.

Detalló que el haber introducido artículos en lo concerniente a lo laboral, no busca afectar a aquellos que ya tienen un trabajo bien remunerado en la Zona Libre de Colón, sino que se trata de darle la esperanza a los desempleados de Colón poder aspirar a tener plazas de trabajo, si se es exitoso en atraer estas empresas que quieren venir a establecerse en Latinoamérica.

Incluso indicó, que es importante tener paridad de condiciones con la Agencia Económica Especial de Panamá Pacífico, para que la Zona Libre de Colón no esté en desventaja ante las mejores condiciones que ofrece a los inversionistas ¨Panamá Pacífico.