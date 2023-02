ONU confirma su asistencia para la segunda fase de la mesa del diálogo de Panamá

Para hacer realidad su participación, la ONU propuso al Gobierno enviar una misión exploratoria para conocer un poco más de los participantes y de los mecanismos. Todavía no se conoce ni la fecha ni las personas que llegarán al país

La Mesa Única del Diálogo por Panamá fue instalada en julio de 2022, tras intensas protestas contra el alto costo de la vida. Archivo | La Estrella de Panamá

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó al Gobierno de Panamá su disposición para participar en la segunda fase de la Mesa Única del Diálogo por Panamá, mediante el mecanismo de apoyo de soporte técnico, tomando en cuenta que el facilitador será la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos (EI-DiSTReC) de la Universidad de Panamá (UP).

Para hacer realidad su participación, la ONU propuso al Gobierno enviar una misión exploratoria para conocer un poco más de los participantes y de los mecanismos, reveló Guillermo Salazar, designado y coordinador del Órgano Ejecutivo para la segunda fase de la Mesa Única del Diálogo por Panamá.

La selección de un acompañamiento de “soporte técnico” sienta sus bases en que siendo un organismo internacional con distintas instancias, la ONU prefiere aportar experiencias en situaciones similares (de diálogo) que ya han presentado en otros países.

Aunque la ONU no brindó detalles sobre una fecha definida en que la misión exploratoria llegará al país, ni mucho menos cuántas personas la conforman, el coordinador del Órgano Ejecutivo para la segunda fase de la mesa del diálogo aclaró que ese proceso dependerá de que las partes interesadas en participar en la segunda fase de la mesa del diálogo acuerden la fecha para su inicio.

Un diálogo que no se haga sobre la base de un entendimiento democratico y sin el ánimo de llegar a algún acuerdo no es diálogo, sino una plataforma para hacer publicidad ideológicas o políticas, y eso no es parte de un diálogo pensando en el país”, Rubén Castillo

“Por supuesto tiene que ser con suficiente antelación para que la ONU pueda realizar primero su misión exploratoria para conocer a detalle todo sobre la mesa del diálogo”, comentó Salazar, quien defendió que ya el Gobierno Nacional se ha reunido con Ulloa y el representante de la ONU en Panamá. “El Gobierno Nacional ha estado dando los pasos suficientes y necesarios para que todo se desarrolle de manera formal en beneficio del país”, dijo.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida, a través de su coordinador, Eduardo Gil, explicó que en la última reunión que sostuvieron con la UP, la Iglesia Episcopal se acordó que para iniciar la segunda fase se debía comunicar la respuesta de la ONU, un compromiso que asumió el Gobierno. No obstante, reclaman que hasta la fecha no han recibido ninguna información.

"Ni la iglesia, ni el gobierno les ha dado una respuesta formal sobre las gestiones que se hicieron con referencia a la ONU. Para nosotros nada ha pasado porque no tenemos ninguna información y no se ha dado ninguna reunión", señaló el coordinador de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida hasta el momento no han escuchado más allá de lo que extraoficialmente la ONU respondió: su plena disposición de apoyar técnicamente, pero a la espera de la invitación formal, por parte, del Gobierno.

Ni la iglesia, ni el gobierno les ha dado una respuesta formal sobre las gestiones que se hicieron con referencia a la ONU. Para nosotros nada ha pasado porque no tenemos ninguna información y no se ha dado ninguna reunión”, Eduardo Gil

Gil confesó que altos mandos de la ONU reiteraron en conversaciones informales con la Alianza Pueblo Unido por la Vida que están en disposición de apoyar porque saben que como expertos si no participan, es probable que las protestas regresen igual como las de junio 2022.

“Ahora está ocurriendo lo mismo que el año pasado, pero con la diferencia de que existe desconfianza en el Órgano Ejecutivo y su cumplimiento de los acuerdos pactados en la primera fase de la mesa del diálogo, y, más aún cuando hay una relación hostil del sector empresarial de cómo sabotear los acuerdos”, manifestó el coordinador de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

Silencio de la iglesia

Más allá de los avances que se registren con la ONU, tanto la Alianza Pueblo Unido por Panamá como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) coincidieron en que los últimos meses o semana han enviado cartas a la Iglesia Católica para solicitar reuniones o hacer llegar recomendaciones en torno a la convocatoria de una segunda fase de la mesa del diálogo, todas sin respuestas.

Por supuesto tiene que ser con suficiente antelación para que la ONU pueda realizar primero su misión exploratoria para conocer a detalle todo sobre la mesa del diálogo”, Guillermo Salazar

Alianza Pueblo Unido por Panamá decidió el 10 de febrero de 2023 enviar una carta para solicitar una reunión, tras el marcado silencio que han visto de la Iglesia Católica.

En la misiva, a la que tuvo acceso este medio, el grupo reconoció los trabajos de la iglesia católica en la primera fase del diálogo. No obstante, denunciaron que “los grupos de poder económico y en alianza con el Gobierno Nacional han emprendido todo tipo de presiones contra la iglesia, para impedir que se dé un debate sobre estos temas, que ponen en riesgo su estatus quo porque los problemas estructurales y coyunturales que motivaron las protestas de julio no se han resuelto y los acuerdos alcanzados no se han cumplido, por lo tanto, el conflicto social sigue latente”.

Mientras tanto el Conep en varias notas recomendó que antes de iniciar la segunda fase se evalúe el uso de mecanismos institucionalizados, como es la Concertación Nacional, entre otros puntos. “Las notas que hemos enviado no han sido respondidas”, dijo Raúl Castillo, presidente de Conep.

La iglesia de manera informal ha comunicado al coordinador de la Alianza Pueblo Unido por la Vida que las posibilidades de un reunión con el monseñor Ulloa se podrá dar la próxima semana, ya que actualmente se encuentra fuera del país.

Fricción

Hasta la fecha, tanto la Alianza Pueblo Unido por la Vida y el Conep mantienen fuertes divisiones sobre las formas en cómo realizar la organización de la segunda fase de la mesa del diálogo.

Por un lado, el coordinador de la Alianza Pueblo Unido por la Vida indicó que el diálogo ha sido “saboteado y boicoteado” por el sector empresarial, que ha “coaccionado al ejecutivo y manipulado de otra manera la posición de la iglesia que ha variado y que lógicamente todavía mantienen en suspensión el diálogo de la segunda etapa, cuando lo que se quiere buscar son soluciones a largo plazo en temas como la salud, educación, justicia, corrupción, entre otros.

“Ellos (los empresarios) fueron los que dijeron que querían estar en la mesa y si ahora no quieren participar, pues que no lo hagan y se llamará a otros empresarios. El diálogo se debe hacer con las personas que quieren que el país siga adelante con medidas a corto, mediano y largo plazo para resolver los problemas de la población”, recalcó Gil.

El Conep ha denunciado que en sus inicios el diálogo fue excluyente con los demás grupos de la sociedad. Exigen que se establezcan condiciones igualitarias para los participantes, lo que se traduce en la construcción de consensos en temas tales como elaboración de la agenda de trabajo, establecimiento de la metodología.

“Un diálogo que no se haga sobre la base de un entendimiento democrático y sin el ánimo de llegar a algún acuerdo no es diálogo, sino una plataforma para hacer publicidad ideológicas o políticas, y eso no es parte de un diálogo pensando en el país”, contó Castillo.