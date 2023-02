Hermes Sucre: 'El periodismo es vocación y compromiso social'

Hermes Sucre, periodista y docente universitario Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Las crisis han pasado de ser la excepción para convertirse en la norma en la cotidianidad de Panamá y el mundo.

Guerras, pandemias y un aumento de las tensiones sociales marcan los tiempos actuales; y es allí donde el periodismo debe jugar su rol de contar la realidad desde un compromiso con la verdad. Así lo considera el veterano periodista y docente universitario Hermes Sucre.

“El periodismo en primer lugar necesita de mucha vocación (...) es un compromiso social”, señaló Sucre este viernes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

En un programa dedicado al aniversario 174 de “La Decana”, fundada el 24 de febrero de 1849, Sucre subrayó la importancia de una formación integral para los comunicadores que trabajan en todos los medios del país. Manifestó también su preocupación por las deficiencias que hay en competencias básicas, como el uso del español.

“Para escribir una buena crónica tienes que tener una cultura universal, estudiar y escribir mucho. Es elemental: tener muchas vivencias, buen manejo del idioma y tener corazón, si no no tienes una fibra sensible, nunca vas a sacar una crónica humana buena”, indicó.

Sucre ingresó a La Estrella de Panamá en los años 70 y laboró en el diario hasta principios de los 90. Durante ese periodo trabajó con referentes del periodismo nacional como Leonidas Escobar, Emilio Sinclair, entre otros.

Sucre destacó la trayectoria de La Estrella como una institución del periodismo panameño y su valor histórico, por recoger en sus páginas hecho trascendentales de los últimos tres siglos. “Es un orgullo nacional, un periódico como La Estrella de Panamá”, dijo.

El docente reconoció que las condiciones laborales en el sector no son las mejores, especialmente en el tema salarial. Una situación que no es nueva y que considera debe revisarse.

Insistió en que el problema de los salarios bajos no debe ser una “excusa” para ejercer un mal periodismo. Por el contrario, debe mantenerse un alto nivel de rigurosidad y compromiso ético.

“No es una cuestión de hacer lo que dice el director del periódico o el profesor universitario; un docente les da guías, les enseña el camino, ellos tiene que buscar su propio camino”, manifestó.

El profesor puntualizó además que la academia y las universidades deben jugar su rol ante los desafíos actuales del periodismo, como la saturación de la información, el papel de las redes sociales y las condiciones laborales de los periodistas.

“Hay que revisar los programas de estudio, hacer más debates sobre la academia (en periodismo). En Panamá no hay debate”, señaló.