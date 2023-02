Umecit y la Universidad de Panamá firman histórico convenio marco de cooperación académica

La Universidad de Panamá entregó los certificados de Panindex. Cedida

Con el propósito de unir esfuerzos en aras de facilitar e intensificar las relaciones de cooperación entre las dos instituciones en ámbitos de interés común, se firmó en el Paraninfo de la Umecit un acuerdo de cooperación entre las dos reconocidas universidades.

La cita tuvo lugar en el Paraninfo de la Umecit. Cedida

En el marco del evento el Rector de la Universidad de Panamá (UP), doctor Eduardo Flores Castro, señaló que: “Es un momento histórico, es el primer convenio que se hace con una universidad particular en Panamá. Umecit en sus 18 años ha crecido mucho, y se ha consolidado, tal es así que se ubica en el ranking Webometrics como la primera universidad particular en Panamá, tercera a nivel de las universidades después de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, esto conlleva a la firma de este convenio marco de cooperación académica”.

Asimismo, la Universidad de Panamá entregó los certificados de Panindex, el primer índice de revistas científicas panameñas, confiriendo un mérito a las revistas indexadas de nuestra Casa de Estudio, Oratores, Cathedra, Saluta y Dialogus, por cumplir con los criterios de calidad y formar parte de la primera cohorte del índice de Revistas Científicas Panameñas.