Arranca la carrera por candidatura presidencial en Cambio Democrático

El ex legislador Olmedo Guillén presentó oficialmente su postulación para las primarias presidenciales de Cambio Democrático. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El ex legislador Olmedo Guillén, del “Movimiento Unidos Venceremos”, presentó ayer su postulación para las primarias presidenciales del partido Cambio Democrático (CD), siendo el primer aspirante postulado para este cargo dentro de esta agrupación política.

Guillén tras presentar su postulación cuestionó la situación actual del país y sostuvo que con si candidatura enfrenta a una mafia.

“La verdadera mafia es la que controla los medicamentos, los altos costos de los medicamentos, el mal servicio de l a Caja de Seguro Social, y por ende, del Ministerio de Salud. A eso es lo que nos enfrentamos cada vez que vamos a recibir un servicio que es pésimo. Cada vez que tratamos de transitar por el país es todavía peor, muchos no han llegado a este acto porque están en un tranque en Arraijan de gente que protesta porque no tienen agua, hay un problema con el tema del fluido eléctrico que destruye todos nuestros aparatos y nos siguen cobrando la luz cara”, indicó .

Cuestionó el manejo de los recurso del Estado por parte de la diputada Yanibel Ábrego y al presidente del partido Rómulo Roux, por la actual administración del partido.

“Que se lancen al ruedo Yanibel Ábrego, el buen manejo de nuestros recursos es el debate que vamos a tener en estas primarias, y si nos vamos a nuestro copartidario Rómulo Roux, no le han pagado a los empleados administrativos del partido, gente sana y buena que no tiene la culpa de la incapacidad del presidente del partido. Si no sabe ni administrar unos bienes del partido cómo va a administrar el país”, precisó.

Sostuvo que esta acostumbrado a visitar a la gente y a sus copartidarios no será problema convencerlos de que voten por él.

Para hoy se espera que el presidente de CD, Rómulo Roux presente su postulación para las primarias presidenciales de este colectivo, siendo el segundo candidato formalmente inscrito para aspirar a este cargo.

De igual manera, se espera que mañana martes se postule para el mismo cargo la diputada Yanibel Ábrego, quien lidera la facción de el “Cambio es Ya”, quien, en conjunto con otros 14 diputados del partido buscan tomar el control el control del colectivo político y respaldar la candidatura presidencial del ex gobernante Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas (RM).

El partido Cambio Democrático inicio el periodo de postulaciones para los distintos cargos de elección popular el pasado jueves y concluyen el próximo sábado 8 de abril.

CD decide utilizar el TER en las primarias

Elección

El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del partido Cambio Democrático (CD), Ovigildo Herrera afirmó que fue esta agrupación política, a través de esta instancia, la que tomó la decisión de permitir al Tribunal Electoral (TE) designar a los presidentes, secretarios y vocales de las mesas de votación en las elecciones primarias de ese partido, que se realizarán el 9 de julio próximo.

"El tribunal electoral no decidió eso, esa fue una decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Cambio Democrático, porque quien decide entregar al Tribunal Electoral la organización de las corporaciones electorales hasta la junta de escrutinios comunales, a excepción de la Junta Nacional de Escrutinios es la Comisión Nacional de Elecciones”, precisó.

De igual manera, Herrera negó que el Tribunal Electoral le haya ordenado a la Junta Directiva del partido, el uso obligatorio del Sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER), en las elecciones primarias.

"En primer lugar el Tribunal Electoral no nos ha ordenado eso, nosotros también tomamos esa decisión, en nota dirigida al Tribunal el 30 de marzo, donde le pedimos se haga el convenio de cooperación para las actividades que van a realizar ellos dentro de nuestras elecciones primarias que se pagan con fondos del subsidio electoral de Cambio Democrático”, puntualizó.