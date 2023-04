El coaching de equipos y el éxito organizacional Shutterstock

Definamos primeramente qué es trabajo en equipo. Podemos definir trabajo en equipo como el trabajo que realiza un grupo de personas que tienen diferentes habilidades, que se complementan unas con otras y que trabajan juntas para alcanzar un objetivo propuesto. Cada una de estas personas debe ser responsable por las decisiones que tome y a su vez debe estar comprometida con el objetivo.

Según datos de Salesforce, el 86 % de los ejecutivos identifican una mala colaboración y comunicación como la mayor causa de fallos en su negocio, es decir, a causa de la falta de trabajo en equipo, que no es lo mismo que tener equipos de trabajo.

Otro informe de Gusto, plataforma especializada en realizar estudios en el área de Recursos Humanos, asegura que más de la mitad de los empleados alargaron su presencia en una empresa porque tenían en ella un fuerte sentido de comunidad. En este mismo informe se detalla que la razón que más aportan los empleados para quedarse en una compañía es tener un gran equipo a su alrededor.

El trabajo en equipo, por sí mismo, no garantiza el éxito. Es sumamente importante que se cumplan ciertas condiciones como: coordinación, mucha comunicación y un liderazgo que permita solventar problemas que puedan surgir durante el desarrollo de los proyectos o tareas.

Desde el momento en que entramos a una organización, empezamos a formar parte de un equipo de trabajo.

Dentro de las organizaciones siempre escuchamos frases como “Debemos trabajar en equipo para obtener los resultados “, “Estimados colaboradores solo trabajando en equipo vamos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto este año y así ser una organización exitosa”, pero en realidad, los líderes de las empresas no siempre poseen desarrolladas las habilidades y los conocimientos como coaches de equipos. No están preparados para hacer que su equipo consiga trabajar verdaderamente unidos, con buena comunicación, responsabilidad y compromiso. Por ejemplo, dentro de sus organizaciones muchos líderes apuestan por poner a competir a los diferentes departamentos entre sí. Si esto no es bien llevado, en lugar de crear unión, puede crearse discordia, ya que si no es bien enfocada los que no consigan ganar pueden quedar resentidos.

Una herramienta muy valiosa para ayudar a estos líderes a alcanzar los objetivos organizacionales es el Coaching de Equipos. Dentro del coaching existen diferentes especialidades, una de ellas es el Coaching de Equipos y es sumamente importante considerar, que el acompañamiento a los equipos aumenta de manera significativa la tasa de éxito.

Imaginemos un equipo de Football, en donde los “defensa” solo se concentran en hacer su trabajo: defender, y no aportan nada al mediocampo. Simplemente la pelota no va a pasar de la mitad de nuestra cancha, en este mismo sentido si la pelota no llega a la media cancha. De igual manera la pelota no va a llegar a los delanteros y no vamos a poder anotar el gol que es el objetivo del equipo. El capitán del equipo por si solo no puede defender, hacer los pases y anotar el gol.

En situaciones como ésta es donde el acompañamiento del coach es importante, para que todas las unidades trabajen en conjunto, y puedan anotar el gol alcanzando el objetivo propuesto. Se debe tener claro que las habilidades de un coach de equipos ayudan mediante el acompañamiento a que los equipos trabajen de manera conjunta y no como islas o unidades independientes, para que se conviertan en micro empresas dentro de las empresas. El coach, de equipos trabaja para que cada uno de los miembros desbloquee los paradigmas que le impiden trabajar como un equipo, logrando que se descubra cual es el verdadero sentido de equipo y como todas y cada una de las habilidades del equipo pueden trabajar unidas y se complementan para lograr el objetivo propuesto.

El autor es coach, miembro de la ICF Panamá.