Vista Alegre camina firme con Carrizo; Adames promete que no se doblegará

José Gabriel Carrizo.

El pre candidato presidencial por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo visitó ayer domingo el corregimiento de Vista Alegre, en el distrito de Arraiján, como parte de su campaña rumbo a las elecciones internas de esta agrupación política que se realizará el próxmo 11 de junio.

Carrizo resaltó a los presentes que la sensibilidad social, la organización y la militancia del PRD serán claves para el triunfo electoral en el 2024.

La concurrida reunión de simpatizantes y precandidatos, era exclusivamente de personas de este corregimiento arraijaneño y se destacaba por la numerosa asistencia para un domingo en la mañana.

Adames asegura que no lo doblegarán

En otro acto político el diputado Crispiano Adames, principal contendor de Carrizo prometió frente a su madre Doña Tomasa Navarro de Adames, que no lo van a doblegar, ni se va a bajar, “porque el 11 de junio van a demostrar que el sueño del ungido se convertirá en una pesadilla”. "Les digo en nombre de mi madre que no me voy a doblegar, no me van a bajar y voy hasta las últimas consecuencias", repitió Adames Navarro durante su discurso.

Adames, expresó que la identificación de las mujeres que ponen el esfuerzo y sin estar obligadas, es de reconocer. "Nadie pasa lista, ni envían foto para su jefe. El jefe aquí es la comunidad" expuso subiendo el tono de sus palabras, mientras recibía a sus simpatizantes femeninas que llegaron desde lugares remotos a la capital para escuchar al denominado Dr. Del Pueblo y su propuesta de rescate Torrijista.