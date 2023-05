Juan Felipe Pitty: 'No voy a declinar a mis aspiraciones porque las bases del PRD me han dicho que los represente'

Juan Felipe Pitty, precandidato presidencial del PRD | La Estrella de Panamá

El abogado y empresario Juan Felipe Pitty, precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) dijo a la Estrella de Panamá que las bases del colectivo político se sienten representadas por él, por lo que no piensa declinar a sus aspiraciones y va con orgullo y militancia hasta el final para el triunfo del 11 de junio, fecha de las elecciones primarias.

Asegura que hay una gran insatisfacción a lo interno del PRD y deseo de un partido distinto, de recuperar su orgullo, y por eso las bases van a dar una sorpresa contundente.

¿Por qué quiere ser presidente?

Yo he tenido oportunidades extraordinarias en mi vida que me dio Dios, mis padres, mi familia, y Omar Torrijos Herrera, que transformó Panamá para que una persona como yo pueda aspirar a la Presidencia de la República.

He construido una de las empresas marítimas más exitosas y creo que ha llegado el momento de devolverle a Panamá algo de las oportunidades que tuvimos. Yo quiero ser el presidente de todos los panameños precisamente para eso.

¿Qué es lo primero que haría de llegar a la Presidencia de la República?

En todas las casas que nosotros recorremos la problemática que nos indican las bases del PRD es la misma.

El salario no alcanza, el empleo no es digno, las medicinas son caras, la comida es carisima y la educación es rampante, y nosotros tenemos que atender esas preocupaciones como algo de prioridad.

Yo le digo al PRD, que si ustedes se sienten satisfechos con lo que tienen, si creen y se sienten orgullosos del PRD, como están, si sienten que el vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional lo han hecho todo bien, entonces ellos son sus candidatos, yo no soy su candidato, pero ustedes quieren un cambio, un PRD que recupere el orgullo de Omar Torrijos Herrera, que recuperó el Canal de Panamá, que llenó el país de escuelas, hospitales dignos y carreteras dignas, caminos de penetración y que valoró la educación y la producción de nuestra gente por encima de todo, entonces yo soy tu candidato, acompáñame, yo soy Juan Felipe Pitty que viene a cambiar este país.

¿Cuál es la situación interna del PRD?

Si fuera por peleas y quien es el campeón de las peleas, Panamá sería Suiza. Las peleas no resuelven nada, los compañeros de nuestras bases del PRD que están buscando sus líderes, de cómo vamos a salir hacia adelante, cómo vamos a construir un futuro próspero, decente, digno para sus hijos, no les importaran las peleas en el PRD, son insignificantes.

La gente está cansada de la política, de la descalificación, del insulto personal, de la diatriba; lo que quiere son candidatos que atiendan y escuchen realmente sus problemas. Si nos hubiéramos enfocado desde el poder en la problemática de la gente, garantizar que las medicinas en Panamá fueran las más baratas del mundo, si nos hubiéramos enfocado en la problemática de nuestros jóvenes, hubiera mejores leyes para el primer empleo, pero no las hay.

Nosotros tenemos que lograr hacer eso, pensar primero en las bases, y no en la repartidera del poder. Cada cinco años vienen los mismos a pedirte el voto y después no te hablan más nunca, ese diálogo, esa consulta permanente con las bases es indispensable.

¿Con quién haría alianza usted si llega a ser el abanderado presidencial?

De los candidatos que están disputando la candidatura por PRD, este servidor tiene la capacidad de hacer alianza con la sociedad civil porque lo he hecho toda mi vida, y también porque comprendo que nuestros compañeros, que las bases del PRD, requieren un candidato que dialogue, que les dé la cara, que los mire de frente y que se preocupe por sus necesidades.

Yo haré alianza con quien tenga la misma meta que tenemos nosotros: bajar el precio de la canasta básica, hacer que la mafia de las medicinas sea derrotada por primera vez en Panamá, abaratar el costo de las medicinas, llevar educación digna y de calidad, ayudar a los productores del campo. Alianzas siempre sí, con aquellos que tengan los mejores y más altos intereses para Panamá en su corazón y en su mente; en ese nivel nos encontrarán siempre a nosotros.

¿Estaría dispuesto a declinar para apoyar a otro candidato?

Yo no voy a declinar a mi aspiración, porque las bases del PRD en cada casa que he ido me lo han dicho con mucha claridad: “Juan Felipe, nos representas, represéntamos hasta el final”.

Hay decisiones fáciles y difíciles en la vida, pero cuando tú ves la necesidad que hay en Panamá, y has tenido la oportunidad de tener una vida digna y te presentas como candidato ante las bases de tu partido como candidato para la Presidencia de la República de Panamá, esas aspiraciones no se declinan.

Nosotros vamos con orgullo y militancia en este PRD, hasta el final para el triunfo del 11 de junio.

Hay una gran insatisfacción, hay un deseo de un PRD distinto, hay un deseo de recuperar el orgullo en el partido y en la nación, y por eso las bases van a dar una sorpresa contundente.

¿Cuáles son sus propuestas para generar empleos a gran escala?

Panamá es el país más sobre diagnosticado del mundo, nosotros no requerimos de un diagnóstico más, Panamá es un país extraordinariamente rico y los problemas no son de falta de recurso, el problema ha sido de falta de voluntad, de coraje y de independencia para hacer los cambios que este país requiere.

Yo les propongo a los sectores del país, a los sindicatos, a los maestros, a los enfermeros, a nuestros partidos, a nuestros líderes, a los gremios, hacer las cosas que se requiere hacer, y es abaratar el precio de las medicinas. Panamá no puede seguir teniendo las medicinas más caras del mundo, son las cosas que nosotros tenemos que atender.

Se requiere de voluntad, yo tengo la voluntad, el coraje, la independencia y la capacidad de lograr hacer esos cambios para abaratar el costo de los medicamentos y de los alimentos. En empleos, Panamá tiene un futuro brillante como centro logístico del mundo, el destino portuario de Panamá marítimo y logístico, aéreo, medicinal, turístico, agroindustrial.

¿Cuál es su solución concreta para la crisis de la Caja de Seguro Social?

Los problemas en Panamá no son por falta de dinero, en Panamá hay recursos, hay dinero, lo que ha habido es mala gestión, se dirigen al lugar equivocado, no donde deben ir, ha habido falta de voluntad, de coraje y de independencia para tomar las decisiones difíciles que se requieren.

La Caja de Seguro Social (CSS) requiere de dos cosas: diálogo, porque es un tema muy importante, tan fundamental para todos los panameños, que no deben aceptar que nadie trate de imponer soluciones inconsultas, deben ser consultadas con todos los sectores de la sociedad.

Se va resolver mediante un consenso con todos, pero dinero hay.

El tema matemático actuarial de la CSS es claro para todos, ¿qué hace falta? Hace falta que nosotros encontremos los recursos y que en esta economía recursos hay en distintos bolsones, en distintas inversiones del Estado, en distintos proyectos para poder lograr que el Seguro Social no quiebre.

¿Cómo frenaría la infiltración del narcotráfico en la política?

El narcotráfico se combate frontalmente, directamente, con valentía diciendo basta ya.

Los estamentos de seguridad son profesionales, la tecnología existe, en los países del mundo la criminalidad se logra reducir porque la tecnología se aplica y respalda a los estamentos policíacos para que hagan su trabajo.

Aquí lo que hace falta es ese espaldarazo a la Policía Nacional, dotarla de las herramientas que requiere, tener un primer mandatario que de frente le diga al narcotráfico que aquí ellos no pasarán.

¿Cómo pretende evitar la corrupción de sus subalternos?

Eso es voluntad, los que hemos sabido lo difícil que es construir una empresa, pagar una planilla, hacerla crecer, buscar talento para tratar de tener a los mejores para competir, sabemos que solo con eficiencia y decencia se logran las cosas. Mis padres me dieron valores, y yo voy a practicar esos valores cuando sea presidente de la República. Este país no merece un acto de corrupción más.

¿Cuál sería su principal proyecto de infraestructura?

Panamá requiere una gran cantidad de inversión de infraestructura importante, entre ellas una quinta línea del Metro de Panamá-Colón, que sería indispensable; la autopista de contendedores de Panamá-Colón, para poder unir el hub logístico, Atlántico y Pacifico, la inversión en varios centros adicionales, sobre todo los puertos del interior para que los productores en Chiriquí, Azuero, Coclé, puedan sacar sus productos directamente a los mercados asiáticos y los mercados internacionales, pero la infraestructura más importante que tenemos que hacer en Panamá es la construcción de hospitales dignos, Panamá debería tener cinco hospitales oncológicos.

Las escuelas, es el segundo proyecto de infraestructura más importante que nosotros tenemos que tener. Un país que no les dice a sus estudiantes que son suficientemente importantes para construirles la mejor escuela del mundo, les está diciendo que no importan, y que no nos importa y eso es inaceptable. La obligación del Estado de invertir todo lo que sea necesario en infraestructura, en construir una nueva Universidad de Panamá y nuevos centros regionales universitarios de primer mundo, con última tecnología, pero también nuevos colegios y primarias, porque el muchacho que se forma bien en primaria es el que tiene éxito en la universidad.