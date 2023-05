Miguel Delgado: No es el papel de los estamentos de seguridad decir si quieren o no una ley

Miguel Delgado, abogado y docente universitario Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

La polémica en torno al video difundido por el Ministerio de Seguridad (Minseg), donde el titular de esta cartera, Juan Manuel Pino, aparece cuestionando a la Asamblea Nacional rodeado por los altos mandos de los estamentos de seguridad pública, vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la “politización” de las fuerzas policiales en el país.

Aunque los comisionados de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval no emiten declaraciones en el video, su presencia es interpretada como un respaldo abierto a la postura del ministro, quien criticaba al Legislativo por archivar el proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio para bienes ilícitos. Así lo considera el abogado y docente universitario Miguel Delgado, que analizó este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá las polémicas declaraciones.

“El artículo 311 de nuestra Constitución es claro, los estamentos de seguridad no son deliberantes (...) no solo no pueden meterse en política, (la norma) les quita la posibilidad de dar opiniones”, señaló Delgado.

Para el abogado existe un error de origen en la presentación de la propuesta de ley de extinción de dominio. Considera que no le corresponde al Minseg, que coordina los estamentos de seguridad, impulsar una iniciativa sobre administración de justicia. “Ambos van de la mano, pero son conceptos distintos”, enfatizó.

“El Ejecutivo cometió un error de salida al darle al Minseg la vocería, hacerlo ver como el principal proponente. Una ley de este tipo debe nacer de la Corte Suprema de Justicia. Partamos de eso en primera instancia, estamos hablando de administración de justicia. No es lo mismo que seguridad pública”, explicó el docente.

Coincide en las críticas de otros abogados que ven un mensaje “peligroso” para la democracia panameña, que se les permita a los directores de las fuerzas asumir posturas políticas.

“No solamente los mensajes verbales hablan, sino también los visuales, y yo creo que esa fue una imagen innecesaria, chocante y contraria a la Constitución (...) al estar ellos atrás, están endosando lo que él plantea porque prácticamente es como una declaración colectiva de los más altos jefes de seguridad del país, hablando y criticando la labor de otro órgano del Estado“, indicó.

Delgado ve poco probable que el ministro Pino renuncie o sea destituido. ”En Panamá no hay una cultura de renuncia; en diversos países, por escándalos, las figuras públcas tienden a renunciar o tomar distancia para no empañar una gestión (...) sería muy saludable para la institucionalidad del país y para la democracia que, de no darse una renuncia, el presidente (Cortizo) nombre a un nuevo ministro para la seguridad pública”, subrayó.