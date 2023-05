Exembajador John Feeley hace un llamado a corregir las injusticias

John Feeley en declaraciones al programa dominical 'De Frente con Sabrina Bacal' que se emite por “TVN”. Captura de pantalla

John Feeley, exembajador de Estados Unidos en Panamá, está decepcionado y pide corregir las injusticias.

Feeley, en declaraciones al programa dominical “De Frente con Sabrina Bacal” de TVN, habló de lo que su gobierno le entregó y lo que la justicia finalmente decidió.

“Me di cuenta que el caso que traía EE.UU. no era tan fuerte como me lo habían presentado(...) siento decepción y me da pena”, JOHN FEELEY

El exembajador de Estados Unidos, quien fue la cara visible cuando se hicieron los señalamientos contra el grupo Waked al incluirlo en la lista Clinton, aseguró que esta decisión debe ser revisada.

Los grupos Waked en 2016 fueron incorporados por Estados Unidos en la lista Clinton, calificada como discriminatoria. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado probar absolutamente nada de los señalamientos que se hicieron en ese momento.

Feeley reconoció que antes de llegar a Panamá le presentaron información, durante los briefings (sesiones de información previas a su llegada al país), que contenían supuestas “pruebas contundentes para implicar al grupo Waked en lavado de dinero”. “Yo lo acepté, y siendo un embajador disciplinado acepté la decisión de mi gobierno y fui la cara de la designación de Waked”, precisó el embajador.

“Es una decepción tremenda, porque después de lograr salvar, con la colaboración de panameños patriotas, los periódicos del grupo GESE (La Estrella de Panamá y El Siglo) y a Felix B. Maduro. Logramos extraditar a Nidal Waked, quien es sobrino de Abdul Waked, y pusimos el caso ante un juez. Y aquí la decepción... decidió que el Gobierno norteamericano no tenía las pruebas suficientes para probar el lavado de dinero al cartel de Sinaloa. Él sí confesó el delito de fraude bancario”, dijo Feeley, quien ahora es el director ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de las Américas.

“Desde ese momento me di cuenta de que el caso que traía Estados Unidos no era tan fuerte como me lo habían presentado”, agregó Feeley para explicar la razón de su decepción.

“Estados Unidos no es una democracia perfecta y si hemos cometido un error, pienso que nos toca corregir ese error. Insto y espero que haya una revisión y que las autoridades hagan su trabajo”, puntualizó el exembajador.

“Las declaraciones del embajador Feeley en el programa 'De Frente con Sabrina Bacal' son un llamado sincero y valiente a las autoridades de Estados Unidos para que revisen y corrijan la injusticia que cometieron. Esa injusticia, sin pruebas, retiene después de siete años a la familia Waked, junto con sus empresas, en la lista Clinton”, precisó Eloy Alfaro de Alba, abogado y exembajador de Panamá en Washington, Estados Unidos.

Alfaro agrega que la declaración de Feeley “confirma que la agresión contra el grupo Waked, incluyendo el grupo editorial GESE, fue injusta ya que nunca lograron producir pruebas que justificaran esa acción y el enorme perjuicio económico que causaron”.

“Ojalá lleguemos a conocer cuáles fueron los intereses y las fuerzas infames, en Panamá y Estados Unidos, que se confabularon, sin pruebas, para perpetrar la agresión económica injustificable contra personas y empresas del grupo Waked y el atentado contra la libertad de prensa en Panamá que casi logra cerrar dos periódicos, entre ellos el más antiguo del país y el tercero de la región”, explicó Alfaro.

“El grupo GESE, pero principalmente pienso la experiencia que tuve con La Estrella de Panamá (...) la libertad de expresión, la pluralidad de medios, todo eso estaba en jaque”, expuso Feeley, durante el programa.

“Gracias a la valiente y oportuna intervención del ex embajador Feeley logramos impedir esa catástrofe contra los medios”, agregó Alfaro.

Por su parte, Ebrahim Asvat, abogado y analista político, reconoció la valentía del exembajador de Estados Unidos en Panamá en hacer una declaración pública y mostrar el alto nivel de decepción que sentía por las decisiones que se tomaron en el caso Waked.

Asvat analiza las declaraciones de Feeley en las que asegura que debido a la inclusión del grupo Waked en la lista de la OFAC se extraditó al sobrino de Abdul Waked, lo que permite a la corte americana analizar el caso, pero “no tenían suficientes pruebas para demostrar que existía una vinculación entre Nidal y el cartel de Sinaloa”, concluyó Asvat.

Por otro lado, el abogado detalla que el exembajador no involucró al antiguo propietario de los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, con una actividad de lavado de dinero. “Esos señalamientos son importantes, porque cuando se le pregunta por qué sigue en la lista OFAC, el exembajador Feeley señala que él tampoco entiende por qué permanece en la lista Clinton”, detalló Asvat, quien fuera presidente del Grupo GESE.

Las declaraciones de Feeley desde la óptica de Asvat tienen mucho valor a nivel nacional, porque “lamentablemente el señor Waked ha quedado estigmatizado por algunos medios de comunicación”.

“Esta afirmación del exembajador es una prueba contundente de que aquí hubo una situación irregular, incomprensible, y la única opción que se tiene es que se levante esa restricción de parte de OFAC para que pueda continuar con sus operaciones”, recomendó Asvat.

“Esta afirmación del exembajador es una prueba contundente de que aquí hubo una situación irregular, incomprensible, y la única opción que se tiene es que se levante esa restricción de parte de OFAC para que pueda continuar con sus operaciones”, EBRAHIM ASVAT

Por su parte, el exembajador Alfaro asegura que “la importancia de las sorprendentes declaraciones de Feeley, ya liberado de las ataduras de su cargo y de su gestión diplomática y actuando como ciudadano estadounidense, es el llamado que hace a las autoridades de su país para que después de siete años corrijan la injusticia y retiren a los miembros de la familia de Abdul Waked y sus empresas de la lista Clinton para proteger así, según Feeley, “la imagen de Estados Unidos en la región”.

La Fiscalía Primera Especializada en Delitos relacionados con Drogas, a cargo de Markel Mora, solicitó en noviembre de 2016 sobreseimiento provisional de carácter objetivo e impersonal para el caso seguido al Grupo Wisa Internacional.

El Ministerio Público no encontró ningún elemento de carácter criminal para imputar a persona natural o jurídica alguna.

Abdul Waked, incluido en la lista Clinton en mayo de 2016, fue despojado del centro comercial Soho Mall y de la cadena de almacenes Felix B. Maduro en tan solo dos años. Cientos de colaboradores del grupo económico quedaron sin empleo.

Waked interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Banco Nacional de Panamá (BNP) por “presión indebida” de parte del gobierno de Varela por la venta de los bienes de Felix B. Maduro y Soho Mall.

Waked exigió $1.269 millones al banco por daños y perjuicios, porque esa entidad fungió como fiduciario en un proceso que lo despojó de sus bienes.

El 15 de enero de 2020, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ decidió “rechazar de plano por improcedentes” los recursos de reconsideración interpuestos por los abogados del Ministerio de la Presidencia y de la Procuraduría de la Administración para anular la demanda interpuesta por Waked. En abril pasado, la Sala admitió la demanda del empresario contra el banco.