Israel, entre guerras y desarrollo

Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá, durante la entrevista con este diario. Larish Julio | La Estrella de Panamá

En el marco de los 75 años de la creación del estado de Israel, el joven país que se ha convertido en una potencia científica y tecnológica, también vive constantemente bajo amenaza. Estas siete décadas han sido marcadas por las guerras con sus vecinos árabes y la amenaza terrorista. La semana pasada milicianos palestinos dispararon 803 cohetes desde la franja de Gaza a territorio israelí. De ellos 620 cruzaron, 179 fueron interceptados y 152 fueron lanzamientos fallidos. Una persona murió.

Si algo mira de cerca Israel, es a uno de sus principales adversarios, Irán. Ese país se encuentra próximo a desarrollar armas nucleares y un programa de misiles de largo alcance. Una combinación peligrosa que pondría en riesgo a Israel, y todo tipo de alternativas sobre la mesa para asegurar su existencia. Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá conversa sobre estos temas.

¿Cuáles es la principal amenaza que enfrenta su país en este momento?

La principal amenaza para Israel es Irán. Es una amenaza inmensa porque está desarrollando una nueva arma, que según la información que tenemos está muy cerca de obtener el material que se requiere para crear un arma nuclear. Están trabajando en un programa de misiles, también. Cuando tienes estos dos elementos, el del arma nuclear y el alcance de los misiles de largo alcance, es una amenaza grande para nuestro país. En adición a eso hay muchas organizaciones terroristas, que no solo atentan contra Israel, como Hezbollah, la Yihad islámica, Hamás, los Hutíes en Yemen, como están involucrados en Irak y cómo están desestabilizando la situación en Siria. Incluso hemos visto como Irán ha proveído de armas a Rusia en la guerra contra Ucrania.

¿Teniendo en cuenta las restricciones internacionales sobre el desarrollo de armas nucleares, cómo llegaron tan lejos los iraníes?

Hay dos cosas de Irán. La primera es que no se puede confiar en ellos aún cuando existe un tratado nuclear en este momento, Israel en asocio con otras organizaciones de inteligencia, demostró al mundo que Irán continuaba desarrollando este tipo de armas. Logramos obtener esta documentación que se encontraba escondida y comprobamos que todavía tienen un plan de desarrollo nuclear. Respondiendo a su pregunta, es muy difícil para el mundo verificar o inspeccionar lo que está haciendo Irán. Es un país muy grande que cuenta con diferentes infraestructuras a nivel nacional.

En ocasiones la comunidad internacional no está dispuesta a hacer todo lo necesario para llegar al fondo. Me explico, tenemos verificaciones que deben hacer los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) pero Irán les ha impedido la entrada a las instalaciones militares durante el tiempo que duró el tratado, desde 2015 hasta el fin de la administración de Donald Trump. Cuando los inspectores trataban de hacer los recorridos por las instalaciones, Irán solicitaba los permisos con un margen de 48 a 72 horas.

Según su información, ¿qué tan cerca se encuentra Irán de desarrollar estas armas?

Eso depende. Puede ser un rango de entre semanas a meses, pero consideramos que es menos de un año. Si ellos deciden concentrarse en este objetivo, pueden tenerlo en algunos meses.

¿Serán capaces de usarla?

Creo que con Irán nunca podremos saber como puede actuar ese régimen.

Otros países emplean las armas atómicas, no necesariamente para usarlas, sino como un mecanismo de coerción..

Hay dos cosas aquí, aunque no la usen, el hecho de que pueden amenazar con el uso de un arma nuclear es un gran problema para toda la región porque es un riesgo nuclear para todos. En el medio oriente, un país con desestabilización ocasiona una preocupación grande cuando está en poder de un arma nuclear. El régimen está encabezado por un líder fanático islámico que trabaja en su propia sobrevivencia. Nunca sabes lo que podrán hacer, nunca puedes saber eso. Pero en el otro lado, el régimen quiere sobrevivir, y esa es una razón por la que hasta ahora no han podido alcanzar el desarrollo de esta arma. Ellos saben que de lograrlo, las sanciones internacionales pueden poner a tambalear su economía.

¿Cuál será la estrategia de Israel si Irán logra su cometido nuclear?

No puedo revelar exactamente lo que pasará, pero voy a citar al primer ministro Benjamin Netanyahu: todas las opciones están sobre la mesa. Creo que cuando se trata de la subsistencia de Israel hablamos en serio, todas las opciones están sobre la mesa. Estaríamos gustosos de alcanzar un buen trato que verdaderamente prevenga a Irán de desarrollar este tipo de armas.

¿A qué se refiere?

Bueno en Israel decimos que el Acuerdo sobre el Programa Nuclear firmado con Irán no fue un buen acuerdo porque todas las verificaciones siempre presentaron situaciones que permitieron a ese país continuar con la investigación de misiles balísticos.

¿Es posible alcanzar un acuerdo con Irán si Israel no confía en el régimen?

No se debe confiar en ellos. Para que un acuerdo sea efectivo debes asegurarte de que existan visitas de los inspectores sin restricciones. En esto necesariamente debe participar Estados Unidos, las Naciones Unidas, la IAEA, Europa, todos deben de exigir que se le permita la entrada a las zonas en las que se sospecha que hay desarrollo de estas armas. Irán debería renunciar a todo el uranio enriquecido que solo se usa para armas nucleares.

Los recientes enfrentamientos entre Israel y la Yihad, ¿ocasionará un conflicto mayor con los palestinos?

No lo creo. No se si recuerda que hace como una semana los palestinos arrojaron más de 100 cohetes a Israel. Es como si desde Costa Rica se lanzaran cohetes a la capital panameña, a Colón, a David, Chiriquí. Tendrías que reaccionar como país. Nuestra respuesta es un mensaje claro a los palestinos y las organizaciones terroristas de que no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de amenaza contra nuestros ciudadanos. Ellos tienen la percepción de que pueden atacarnos sin que nosotros respondamos, lo que los alienta y motiva a continuar los ataques. Nosotros tenemos que responder con certeza al terrorismo en orden de prevenir nuevos ataques que pueden ocasionar más daños.

A veces la respuesta de Israel es calificada como sobredimensionada, ¿qué tiene que decir al respecto?

Diría varias cosas. La primera es que le voy a solicitar que imagine que sus vecinos son Hezbolá, el estado islámico Daehsh, la Yihad, todos con la consigna de que Panamá es un país infiel, porque así es como consideran al estado judío, pero yo estoy en total desacuerdo con la sobre dimensión de la fuerza, porque Israel está haciendo todo lo que puede para minimizar las muertes de civiles. Esto último es muy difícil porque las organizaciones terroristas en Gaza están haciendo todo lo posible para que pase lo contrario.

¿Israel estaría dispuesto a reconocer el estado de Palestina?

Claro, todo se puede negociar. Le hemos preguntado a los palestinos y no quieren. Los hemos invitado a la mesa de negociaciones. En cinco ocasiones se han intentado alcanzar acuerdos de paz, pero infructuosos. Incluso algunos tuvieron como resultado la intifada. Creo que el mayor problema que tenemos con los palestinos es su concepto de que un día Israel va a desaparecer del mapa y todo el territorio será de ellos. Con ese tipo de pensamiento no puedes tener la voluntad de negociar la paz. Israel ha dado muestras de que es capaz de hacer y mantener la paz con otros países, por ejemplo con Egipto, un país tres veces más grande, lleno de petróleo al que le regresamos el Sinaí. Otro ejemplo es Jordania, al que proveemos cada año más de 25 millones de metros cúbicos de agua como parte del acuerdo de paz firmado. Pero algo que no podemos comprometer es nuestra seguridad.

Panamá e Israel han firmado un tratado de libre comercio, ¿cuál ha sido el comportamiento?

Acabamos de recibir a una delegación panameña en Israel con la que conversamos sobre temas de agronomía, tecnología, agua, analizamos algunos proyectos en el tratado. Vamos a trabajar en un centro de excelencia en agricultura en el Ejido, Los Santos, donde una compañía israelí va a construir un centro de agricultura que ayudará a Panamá a convertirse en un hub agrónomo para la región. Será de investigación y desarrollo para el cultivo de productos con diferentes clases de métodos de agricultura, pero con una visión regional en la que Panamá será el hub.

Panamá es un aliado muy cercano a Israel, por eso queremos traspasar nuestro conocimiento en la materia. También visitaron un parque tecnológico y vamos a ayudar a Panamá a crear un parque similar al de Israel, para que también puedan convertirse en un hub de tecnología.

¿Qué otras innovaciones desarrolla Israel en este momento?

Nosotros somos el país que más invierte en investigación y tecnología. Recientemente mostramos a la delegación panameña un producto que sabe a carne, pero no es carne. Se produce con células de ADN pero sin sacrificar a las vacas, y lo reproducen con una tecnología de impresión en tercera dimensión. De paso, se está estudiando la reproducción de órganos humanos en una fórmula similar.

Israel cumple 75 años de creación..

Sí, y de igual forma hemos mantenido 75 años de relación diplomática entre Panamá e Israel. Siempre ha sido un aliado importante para nosotros. Panamá votó a favor de la creación del estado de Israel en las Naciones Unidas y de inmediato iniciamos relaciones diplomáticas. Mucha gente dice que Israel es un milagro y lo es. Pero no sé si es un milagro del cielo, puede ser que sí, pero es un milagro de gran esfuerzo humano, de saber que no tenemos otra opción más que invertir en nuestra gente, en educación y seguridad.