SNM fortalece las capacidades operativas para verificar y patrullar espacios públicos

El Servicio Nacional de Migración (SNM) en la Regional de Chiriquí ha fortalecido en los primeros meses del año 2023, las capacidades operativas, con más presencia en las tareas de supervisión y ejerciendo control migratorio de nacionales y extranjeros, como lo dicta el Decreto Ley N°03 del 22 de febrero de 2008.

Ante el incremento, durante el presente año, de la movilidad humana de migrantes en condiciones de vulnerabilidad que salen de sus países de origen por distintos factores e ingresan de manera irregular por la provincia de Darién; el SNM ha instituido en la Regional de Chiriquí una Sección de la Unidad Migratoria de Acción de Campo.

La instalación de esta sección se da con el objetivo de realizar labores de verificación y patrullaje en distintos espacios públicos, para garantizar que los migrantes que transitan en el flujo y que se mantienen rezagados en el área occidental, continúen su viaje hacia su destino final.

En tal sentido, desde el mes de enero, se han efectuado de manera programada una serie de operativos; en conjunto con los estamentos de seguridad pública (Policía Nacional y Senafront) y Juzgado de Paz (Municipio de David).

Durante los recorridos que efectúan los inspectores migratorios por los espacios públicos y áreas comerciales, también imparten orientación y docencia; con el propósito de indicarles que su estatus dentro del territorio nacional solo es de tránsito y no pueden realizar actividades lucrativas. En las últimas semanas, alrededor de 260 migrantes que transitan en el flujo, han recibido esta docencia.

Hasta la fecha (enero a mayo del 2023), mediante este ejercicio, se han captado unos 601 migrantes (310 masculinos, 146 femeninas, 78 niños, 67 niñas), en distintos puntos de la provincia de Chiriquí; entre ellos en las ciudades de David, La Concepción y Puerto Armuelles.

Por nacionalidad, luego de las verificaciones correspondientes en los operativos, los inspectores migratorios han remitido en mayor cuantía al área fronteriza de Paso Canoas a: 520 venezolanos (as), 53 colombianos (as), 14 haitianos (as), entre otras nacionalidades en menor porcentaje; con la finalidad que avancen en su trayecto hacia Centroamérica.