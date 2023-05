Baja el flujo migratorio por Darién; Cancillería analiza las causas

La canciller panameña Janaina Tewaney, durante el foro Cybertech Latinoamérica Lourdes García | La Estrella de Panamá

La Cancillería de Panamá se encuentra analizando las causas por las que el flujo migratorio irregular por la selva de Darién ha disminuido en los últimos días.

“El flujo migratorio actualmente ha sido menor, pero estamos tratando de entender con inteligencia y la información que solicitamos a Colombia si es un tema meramente del clima o por otras causas”, indicó la canciller panameña Janaina Tewaney durante el foro Cybertech Latinoamérica, que por quinto año se realizó en Panamá.

Las autoridades panameñas han cuantificado más de 100.000 migrantes que han cruzado la selva de Darién este año, y la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que unos 400.000 podrían cruzar hasta fin de año, rompiendo el récord del año pasado que fue de casi 250.000.

Respecto al fin del título 42 de Estados Unidos, que establece el impedimento de solicitar derecho de asilo en el país norteamericano, Tewaney comentó que fue un tema conversado y que formó parte de las coordinaciones que ha estado llevando a cabo con Colombia y Estados Unidos.

Mencionó que antes de que este título venciera, Estados Unidos había anunciado la posibilidad de establecer los caminos legales, a través de Colombia y Guatemala, entendiendo que la geografía de Darién era relevante para evitar que los migrantes siguieran transitando por esa ruta.

La canciller defendió que esta medida surgió del resultado de las sensibilizaciones que hizo Panamá a Estados Unidos de que Darién no es una “única” ruta, ya que lo que está pasando actualmente se puede replicar en otros países del continente. “Muy acertadamente se establecieron puntos de procesamientos geográficamente en Colombia y Guatemala, evitando la ruta de Darién”, dijo.

Sostuvo que a través de la operación Escudo del Ministerio de Seguridad buscan proteger el territorio nacional, pero sobre todo el Parque Nacional Darién, que se ha visto deteriorado por la intervención de los migrantes que han causado impactos a la biodiversidad y contaminación. “No podemos permitir que el mismo sea deteriorado por la migración irregular”, advirtió.

Tewaney recalcó que “Panamá no está en contra de la migración, sino a favor de la migración organizada”, sin embargo, comentó que no hay ningún derecho humano que se respete en un área hostil como la selva de Darién, por lo que no debe ser usada como una ruta de tránsito. “Este es el tema que hemos estado tratando en todas nuestras visitas a Estados Unidos, lo seguiremos haciendo y lo seguiremos diciendo”, sostuvo.