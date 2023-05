Cuestionan bajo porcentaje de postulación de mujeres en elecciones primarias

López de Tulipano asegura que el Código Electoral tiene una “válvula de escape” que permite a los partidos incumplir con la paridad de género. Cedida

Los partidos políticos que realizarán elecciones primarias, habrían incumplido con parte de la norma del Código Electoral relativa a la paridad de género, afirmó Elia López de Tulipano expresidenta y fundadora del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (Fonamup).

Según López de Tulipano, en los cuatro partidos políticos que realizarán primarias, entre estos el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD), el Partido Panameñista y Realizando Metas (RM), el porcentaje de participación política de las mujeres en estos eventos electorales internos es inferior al 20%.

Detalló que con estos bajos porcentajes de participación de la mujer se está violando la Constitución, que establece el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas.

“Eso no se está cumpliendo en este proceso electoral. Vemos con mucha preocupación que eso no se esté cumpliendo... no han cumplido los partidos políticos”, exclamó.

El artículo 372 del Código Electoral señala que la participación política de mujeres y hombres es un derecho humano, que tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad democrática, representativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no discriminación de género contenidos en la Constitución Política, el Código Electoral, legislación nacional y convenios internacionales.

También el Código en su artículo 373 establece que la participación política se regirá por el principio de paridad y participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y generales para la composición, tanto en las estructuras orgánicas internas como en las postulaciones a los cargos de elección popular de los partidos políticos, así como de los partidos en formación, en cuanto a las postulaciones de delegados o convencionales para los congresos o convención constitutiva.

Señala además este artículo que toda postulación de precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas estará compuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del otro género.

En tal sentido, indica la norma vigente que los partidos políticos postularán 50% de mujeres y 50% de hombres del total de los cargos principales de diputados, alcaldes, representantes de corregimientos y concejales, correspondiente a cada provincia.

No obstante, señala que en los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior a la paridad y participación establecida en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos.

López de Tulipano: 'Válvula de escape facilita incumplimiento de la norma'

Según López de Tulipano, esta última parte del artículo 373 del Código Electoral es lo que por años han calificado como la “válvula de escape”, que ha permitido a los partidos políticos incumplir con la postulación del 50% de mujeres.

“Esta válvula de escape es la que les ha funcionado a estos partidos a pesar del esfuerzo que ha hecho el Tribunal legalmente y con su campaña desde su plataforma para incentivar la participación política de las mujeres, en concordancia con lo que establece el Código Electoral”, precisó.

Detalló que los resultados de lo que han podido apreciar en las postulaciones de mujeres en las diversas agrupaciones políticas que harán primarias, es que estas no rebasan el 20%.

Incluso, dijo, hay partidos que optaron por postular a la mayor cantidad de mujeres como suplentes, a pesar de que el tema de la paridad se refiere al cargo principal en los puestos de elección popular de diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales.

“Esto tiene que ver, por ejemplo, con una práctica que ya existía, pero que para esta contienda electoral se ha visto magnificada por el tema de las reservas de postulaciones”, señaló.

Sostuvo que como los partidos en su mayoría han presentado el 40% de reservas en los cargos a elegir en las elecciones de 2024, no será hasta septiembre próximo cuando concluya el periodo de cierre de las postulaciones cuando se podrá tener la certeza de cuál fue el porcentaje total de mujeres postuladas en este proceso electoral rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.