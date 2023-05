En Panamá solo el 20% de las mujeres participan en la política

Durante un taller para periodistas, expertas piden a las mujeres que no se queden atrás y participen más en la política porque el mundo las necesita

Las mujeres deben ser tomadas en cuenta, dicen expertas. Yelina Pérez Sánchez

Pese a que las mujeres han logrado ocupar cargos en la política, en Panamá, aún no se ha llegado a la meta real, que es del 50%, para lograr una equidad con los hombres. Según Dalila Mosquera, presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, en vísperas de las elecciones generales de 2024, solo hay un 20% de mujeres postuladas a cargos varios en la política, sin embargo es un porcentaje muy bajo en comparación a la cantidad de postulantes hombres.

“Las mujeres como hemos nacido en un mundo machista, muchas creemos que no tenemos el acceso a la política y puede ser que eso nos impulse a apartarnos un poco. Pero, todas las mujeres debemos empoderarnos y hacer sentir ese derecho de participación… No estamos buscamos un puesto de mando sino de toma de decisiones para hacer valer la democracia. Una democracia sin la participación de las mujeres no existe”, detalló Mosquera durante el taller para periodistas: “Comunicar en tiempos de campaña política”.

Añadió que las mujeres tienen más cualidades para que este mundo sea más equitativo. “Tenemos esa vocación de servir, sensibilidad social y muchos otros atributos para ejercer cargos en la política. No queremos dejar atrás a los hombres ni superarlos sino que sigan ocupando el 50% y nosotras también el 50% de participación, es decir que haya equidad de género”, aclaró.

Admitió que es de suma importancia capacitar a los periodistas para que utilicen un lenguaje incluyente. “Nosotras las mujeres no le queremos quitar nada a ningún hombre, nosotras queremos recuperar un espacio que nos corresponde y nos pertenece. La población panameña prácticamente el 50% somos mujeres y ese es el porcentaje que buscamos ocupar en todos los puestos políticos.

Desde el momento que un periodista entrevista a una mujer debe utilizar un lenguaje no sexista, que sea incluyente y le den el valor y el derecho que tiene la mujer en esta sociedad”, explicó.

Para Mosquera hasta ahora no se está cumpliendo con la paridad de género que contempla la Ley 4 de 29 de enero de 1999, que señala que donde hay un hombre postulado en partido político tiene que haber una mujer”.

Elia López, fundadora del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, mencionó que ha estado recibiendo información muy valiosa de las diferentes secretarías femeninas de los cuatro partidos que se encuentran en campaña electoral de cara a los comicios de mayo de 2024. “En ese monitoreo pude percibir que solo el 20% de las mujeres tienen participación política. Hay Partidos que tienen más y otros menos mujeres adheridas pero no todas se postulan para un cargo en la política”, admitió.

López invitó a las mujeres a que no teman y busquen esa participación porque todas tienen derecho y son capaces de hacer el cambio en un país.

Claudia Figueroa Pino, docente y especialista en comunicación con enfoque de género, quien dirigió el taller, detalló que este tipo de foro tiene el interés y deber de contribuir a que se fortalezca la perspectiva de género en la comunicación social para que la población pueda conocer los problemas que existen en la sociedad y aquellos que afectan particularmente a las mujeres.

Es necesario visibilizar la realidad de las mujeres. “En aras a resolver todas esas problemáticas sociales que nos afectan y aumentan a las pobreza”, dijo.

La idea es que durante el contexto electoral, las mujeres puedan estar visibles y se distinga su voz, los problemas y las propuestas a fin de que se resuelvan para que podamos cerrar esa brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en la sociedad panameña, sobre todo en aspectos sociales, de exclusión del mercado laboral, porque todo esto genera más pobreza, resaltó Figueroa.

“Si las mujeres no participamos en la toma de decisiones en el país los problemas que nos afectan no se van a resolver sino que se seguirán profundizando y vamos a tener una sociedad más conflictiva y con menor progreso y mayor pobreza”.