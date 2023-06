Ilka Ender: Talenpro busca que los jóvenes sean seres humanos integrales

Ilka Ender, directora ejecutiva de Talenpro Abel Herrera | La Estrella de Panamá

Potenciar las habilidades artísticas de los jóvenes con un propósito de vida es la idea principal del proyecto Talenpro. Una iniciativa de la cantautora panameña Erika Ender, y que para este mes de junio las inscripciones entran en la recta final.

“Es darle oportunidad a estos chicos que estén en etapa escolar, entre quinto y sexto año. Una oportunidad a través de sus talentos (...) no solo transformar su vida, sino también la de otros”, señaló este miércoles Ilka Ender, hermana de Erika y directora ejecutiva de Talenpro.

La también directora de la Fundación Puertas Abiertas, organización que impulsa el concurso Talenpro, explicó que los jóvenes que entran al proyecto pasan por un proceso en el que descubren y afinan sus aptitudes artísticas mientras compiten en alguna de las cuatro categorías: Mejor intérprete, Mejor canción, Mejor grupo de baile y Mejor producción audiovisual.

“Les damos herramientas a través de todos nuestros talleres para que sean seres humanos integrales. Para que aprendan a ganar, no solo en un concurso, sino ganar en la vida. Siempre decimos que el concurso no va a determinar si eres o no bueno, eso lo determinas tú cuando luchas por lo que quieres y trabajas por esos sueños que tienes”, dijo.

Ender indicó que a los participantes también se les abre el espacio para que continúen sus estudios universitarios.

“Al mismo tiempo que están exponiendo su talento en cadena nacional, con ese mismo talento tienes la oportunidad de alcanzar tus sueños a través de las becas universitarias que son dadas gracias al Ifarhu (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos) que es un aliado importante en Talenpro”, apuntó.

Ender precisó que la etapa de inscripción se extenderá hasta el 15 de junio.

Como parte de la responsabilidad social del proyecto, Ender manifestó que todos los años se define un propósito específico que luego permite a los jóvenes, en conjunto con sus escuelas, trabajar en sus comunidades.

Ender destacó que entre 2017 y 2019 Talenpro se enfocó en ayudar a escuelas de primer nivel básico en “estado vulnerable”. Con la llegada de la pandemia, ofrecieron ayuda a niños de 0 a 5 años en desnutrición.

A partir de 2021 la fundación impulsa el programa “familias sostenibles”, que consiste en dar asistencia a familias pobres, con capacitaciones en el desarrollo de huertos caseros para consumo y producción propia.