Coordinador político de RM renuncia al cargo; denuncia presiones internas

El partido Realizando Metas, que realizará sus elecciones primarias mañana, domingo 4 de junio, acaba de perder a su Coordinador Político Nacional, Félix Moulanier, quien es miembro fundador y forma parte de la Junta Directiva Nacional del colectivo.

Félix Moulanier, renunció al PRD y formó parte del CD, posteriormente, formó parte de la fundación del partido RM. @fmoulanier_rm

"El presente escrito tiene como fin comunicarle de mi renuncia irrevocable, efectiva a partir del 16 de junio del presente año, al puesto administrativo que ejerzo desde el 15 de abril de 2021 como Coordinador Político Nacional de este partido", redactó Moulanier en una carta dirigida al presidente del colectivo.

"Desde el momento en que decidí participar de las elecciones primeras de nuestro colectivo RM, he sido víctima de presiones de todo tipo de allegados al presidente del partido, al punto de meterse con mi familia, solo para que desistiera de mis aspiraciones y mantuviera en silencio muchas de las acciones que atentan contra la propia democracia, objetivos y fines por la cual fundamos nuestro partido político", aseguró Moulanier.

Según Moulanier, todavía miembro de la agrupación política, quienes lideran el partido han tomado decisiones "arbitrarias e inconsultas", que no llevarán al colectivo a "romper paradigmas" y "acabar con los males de la sociedad".

A criterio del político, quienes dirigen el partido "han engañado a sus bases y yo no puedo ser diferente a los cientos de miles de panameños que ayudaron a inscribir este partido porque creían en un liderazgo y veían sus esperanzas en que verdaderamente éramos un partido democrático en donde se respetaría la diversidad de ideas y tendría como objetivo construir una nación sólida y no es así, solo han demostrado que quieren llegar al poder para satisfacer sus apetitos electorales y económicos...".

"Les pido al los miembros de mi colectivo y al pueblo panameño que no se dejen engañar, conozco al monstruo desde adentro y lo conozco muy bien", dijo Moulanier. Está convencido que: "en manos de ellos Panamá se convertiría en una dictadura más sus ansias de poder para vengarse de sus adversarios políticos es mayor de las que ustedes creen, vendrían días muy oscuros para Panamá y para la justicia panameña".

El miembro fundador del partido hizo referencia a las manifestaciones que desarrollan miembros de RM "...nos tiene haciendo protestas para tratar de interferir en la opinión pública y a muchos los obligan a participar de las protestas para poder a cambio ser postulados a un cargo de elección popular, eso es jugar con la miseria humana", lamentó.

"Hay un dicho que dice: 'no conozcas a tus héroes porque acabarás decepcionado'. Hace 15 años soñé con conocer a Ricardo Martinelli, decidí seguirlo, defenderlo y ayudarlo en todo, hoy he tenido la oportunidad de conocerlo de cerca y no es el hombre que la gente piensa que es, estar cerca me hizo ver que la única razón de su candidatura es resolver sus propios problemas y poco importa las necesidades del pueblo...", relató Moulanier.

El fundador de RM termina su carta afirmando que: "entiendo las consecuencias de mi posición y es por esto que en esta carta dejo claro que hago responsable a Ricardo Martinelli y a sus allegados de cualquier cosa que me pase a mi, a mi familia o a mi equipo de trabajo".

Moulanier aclaró que su renuncia no debe interpretarse como una renuncia a su cargo en la Junta Directiva Nacional del colectivo, ni al partido "el cual fundé".