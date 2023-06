Metro de Panamá contratará empresa por $30 millones para el mantenimiento en la Línea 1

La línea 1 del Metro de Panamá actualmente opera de lunes a viernes en horarios de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

El Metro de Panamá lanzó la licitación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de material rodante, señalización y energía de la Línea 1.

La licitación valorada en $30 millones es para buscar a una empresa o empresas que le den continuidad a los servicios de mantenimiento de los sistemas porque el actual contrato finaliza el 31 de marzo de 2024.

El servicio deberá ser prestado por 48 meses y a partir de abril de 2024.

La presentación de propuestas fue de manera electrónica el 7 de junio, según lo establecido en el artículo No. 55 del texto único de la Ley No. 22 de 2006, ordenado por la Ley No. 153 de 2020.

La línea 1 del Metro de Panamá actualmente opera de lunes a viernes en horarios de 5:00 a.m.m hasta las 11:00 p.m. y maneja una demanda promedio de 260 mil usuarios por día, con un recorrido promedio de trenes de 8,700 kilómetros.

El sistema de material rodante consta de 26 trenes interoperables con la Línea 2 y cada tren está conformado por cinco vagones.

Las actividades de mantenimiento preventivo deberán desarrollarse durante la noche cuando el sistema no está operativo.

Los servicios de mantenimiento está dividido en tres renglones a saber:

Sistema de material rodante: $14 millones.

Sistema de señalización: $12 millones.