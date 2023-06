Enfermos crónicos piden intervención del Ejecutivo por el desabastecimiento de medicinas

Al menos dos pacientes de enfermedades crónicas han muerto a la espera de medicamentos para su padecimiento. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), se trata de una espera que lleva más de un año y lentamente deteriora la calidad de vida de los pacientes.

“Hay una muy mala administración y le reiteramos al señor presidente: intervenga. Esto no es reunirse con la industria o las empresas que distribuyen medicamentos, esto es oír el clamor de pacientes que día a día se están muriendo o su salud desmejora a tal grado que depende de sus familiares para sobrevivir por la falta de medicamentos”, destacó Alexander Pineda, parte de la junta directiva de Fenaeccd.

Recientemente la Caja del Seguro Social (CCS) informó que había alrededor de un 90% en abastecimiento de medicinas, sin embargo, esta aseveración fue replicada por la Fenaeccd dando a conocer que se han dejado de dispensar entre 40 y 50 medicamentos a los asegurados que sufren enfermedades crónicas.

Algunos de los fármacos que hacen falta en las farmacias de la CSS y son fundamentales para los pacientes de enfermedades crónicas: carvedilol, para la insuficiencia cardiaca; alopurinol, para la hiperuricemia; clopidogrel, para la formación de trombos; la prednisona para los pacientes con enfermedades autoinmunes y renales, el carbonato de sevelamer, básico para diálisis, entre otros.

“Los medicamentos especiales son el 100% para un paciente [de enfermedad crónica], nosotros le pedimos al señor presidente que sepa que el 90% de abastecimiento todavía significa que hay personas que están muriendo porque no hay medicamentos”, también señaló Pineda.

Adicionalmente, no se han realizado avances significativos en cuanto a las convocatorias que ha realizado la institución médica para el suministro de medicamentos, afectando a los pacientes. “Se han hecho dos listas más, ha pasado más de un mes y no las he firmado. No sé qué tan rápido sea el proceso porque no lo he visto y una de las listas anteriores que se firmó tampoco se compró”, dijo Emilia Martínez, Fiscal de Fenaeccd.

También se dio a conocer que el personal de salud está siendo hostigados en sus puesto de trabajo a través de memorándums para no hablar públicamente sobre la falta de medicamentos en la CSS. Ana Reyes, enfermera en el área de salud mental del seguro social y a quien se le ha abierto un proceso legal, es una de las víctimas de esas amenazas.

De acuerdo con Fenaeccd, si la situación actual se mantiene temen que en el segundo semestre de este año la situación empeore y sea imposible de manejar.