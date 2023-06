Marulanda: Recorte al presupuesto de la UP pondrá en peligro los programas académicos

Gilberto Marulanda, docente y defensor de los universitarios. Abel Herrera | La Estrella de Panamá

La posibilidad de que la Universidad de Panamá (UP) sufra nuevamente un recorte a su presupuesto planteado para el próximo año, ha puesto en pie de lucha a estudiantes, administrativos y docentes de la casa de estudios superiores del país.

El acondicionamiento de laboratorios, proyectos de extensión para las comunidades, mejoras en facultades y la investigación, son algunos de los proyectos que pueden quedar en entredicho si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reduce el presupuesto de la universidad. Así lo señaló Gilberto Marulanda, profesor de historia de la UP y titular de la Defensoría de los Universitarios.

“La universidad llega de frontera a frontera con programas específicos, como por ejemplo los anexos en áreas comarcales y los programas en los centros penitenciarios (...) son tareas de Estado, necesidades de este pueblo que se le hace frente. Un presupuesto menor pone en peligro estas proyecciones y programas”, indicó Marulanda.

El docente explicó, además, que inversiones importantes para el país como la construcción de la Facultad de Medicina –institución clave para la formación de los galenos– se verá afectada. Igual la contratación de nuevos docentes para atender la demanda de estudiantes que se ha incrementado por la migración de estudiantes de las universidades privadas a la UP.

Para 2023 la UP había solicitado $377 millones, pero solo se le otorgaron $343 millones, números que contrastan con el incremento exponencial de la matrícula. Unas instalaciones diseñadas para atender 75.000 estudiantes (en 2019), ahora deben recibir a más 100.000 jóvenes.

“La matricula de la UP no ha subido, son $27,50, y el estudiante que tiene dificultades es exonerado”, señaló Marulanda. “Todas las familias de este país tienen un egresado de la UP. Las ruedas del desarrollo del país, en lo económico, el derecho, negocios y humanidades pasan por la UP”, remarcó.

El defensor confirmó que marcharán hoy miércoles a la sede del MEF para exigir un “presupuesto digno”.

Con relación a las recientes protestas en la universidad, denunció que hubo exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional al lanzar de manera “indiscriminada” bombas lacrimógenas dentro del campo universitario y ocasionó daños en la infraestructura, así como afectaciones a universitarios y a los niños del Caipi de la UP, quienes tuvieron que ser evacuados con cuadros respiratorios tras la represión policial.

“Nosotros condenamos todo acto de violencia, pero la semana pasada vimos un ensañamiento contra el campus central. Hay filmaciones de áreas donde no había jóvenes protestando y había gases”, denunció el docente.

“La Defensoría de los Universitarios ha planteado que no se puede abusar de los gases lacrimógenos, tenemos que agotar las vías de mediación y diálogo. No solamente los que protestan se ven afectados, sino pacientes de la CSS y las comunidades cercanas”, sostuvo.

Confirmó que la Defensoría de los Univesitarios presentará una demanda ante la Corte Suprema para que se abra una investigación, y adelantan conversaciones con la Defensoría del Pueblo, sobre denuncias por abusos de la fuerza pública.