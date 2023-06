La otra cara de la asignación de recursos económicos al Oncológico

El director del ION aseguró que el presupuesto ideal para el buen funcionamiento del Oncológico es $124 millones. Pixabay

La noticia impactó. Rápidamente, sus familiares empezaron gestiones. En 2018 hicieron los trámites necesarios para que a inicios de 2019 Isabel fuera operada luego de ser diagnosticada con cáncer de tiroides.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, la mayoría de los cánceres de tiroides se puede curar, especialmente si no se han propagado a otras partes del cuerpo.

Isabel, de 82 años de edad, tras ser operada recibió terapia con yodo, un compuesto radiactivo entregado al paciente en forma de cápsula y administrado bajo directrices de profesionales, una sola vez.

Tanto la operación como la terapia fueron realizados en el Instituto Oncológico Nacional (ION), doctor Juan Demóstenes Arosemena. Isabel no conoce detalles sobre la asignación de presupuesto a la institución; sus familiares, algo. Lo que sí es tema de dominio en el entorno familiar es que hoy, el Oncológico no tiene el medicamento necesario para continuar con su recuperación.

“Ella necesita un rastreo para saber si le quedó algo o no. Tenemos un año y meses esperando que llegue este medicamento al Oncológico. Hay más gente también esperando lo mismo”, señaló Clara, hija de Isabel.

El rastreo sirve para detectar células tiroideas en pacientes a los que, por un cáncer tiroideo, se les ha extirpado la tiroides. Después de la intervención hay que descartar que queden restos de tejido tiroideo en cuello o que exista diseminación de estas células en el organismo (metástasis), explica el Centro de Especialidad Nuclear, Ecuador.

Mientras Isabel, sus hijos, nietos y hasta la cuarta generación llaman y esperan la llamada del Oncológico con la buena noticia, la institución especializada en la rama de la oncología está en la palestra nacional, y no por el trabajo que realiza, sino por el recurso económico que asegura necesita para evitar un desabastecimiento de medicamentos.

“El anteproyecto de presupuesto para el año 2023 es por $124 millones. Las fuentes se distribuían así: Gobierno central $83,4 millones, Convenio con la Caja de Seguro Social $40 millones y otros ingresos $0,6 de millón”, detalló Juan C. Alcedo V., director del Instituto Oncológico Nacional.

“Al final se nos asignaron $60 millones del Gobierno central (-$23,4 millones) y el convenio con la Caja del Seguro Social no realizó ningún aumento, manteniendo la misma cifra de los últimos cuatros años que eran $32,8 millones ( -$7,2 millones). Esto, sumado a los otros ingresos, nos dejó con un presupuesto para el año 2023 de $94 millones”, añadió.

El director del ION aseguró que el presupuesto ideal para el buen funcionamiento del Oncológico debe contar con “los $124 millones formulados en el anteproyecto de presupuesto”.

En los últimos cinco años, “el presupuesto asignado ha aumentado un 5% mientras que la demanda de servicios ha aumentado 14%”, aseveró. Alcedo y aclaró que en el presupuesto “no hay un recorte”. “Lo que no se ha asignado es un presupuesto acorde al crecimiento de la población que se atiende. Como en cualquier otra institución, cuando el presupuesto no es suficiente se sacrifica todo lo que tenga que ver con inversión y se dedica todo a funcionamiento. En esta ocasión no fue posible cubrir lo necesario para funcionar”, dijo.

Explicó que el patronato del ION en el mes de enero de 2023 aprueba que se formule la necesidad de un crédito adicional por $8,6 millones para evitar desabastecimiento en el último trimestre del año 2023 en medicamentos, insumos quirúrgicos y reactivos de laboratorio.

“Al hacer los análisis respectivos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no haber fondos adicionales disponibles, se nos recomienda formular un crédito por $3.8 millones que tendría como fuente de financiamiento el remanente bancario de la institución al cierre de 2022”, manifestó Alcedo.

Agregó que: “Este remanente se compone de aquellas compras que se tramitaron en el año 2022, pero que al cierre del año no dieron tiempo a la presentación de cuentas y pago de las mismas, además de vigencias expiradas y el porcentaje no ejecutado del presupuesto del año 2022 (el ION ejecuta alrededor del 98% de su presupuesto)”.

Este es el crédito que “culminó su tramitación con su aprobación por la Asamblea. Este dinero le hará frente a los compromisos adquiridos del año 2022 (órdenes de compra), vigencias expiradas y la compra de algunos medicamentos del año 2023”, aseveró el director de ION.

Tras llegar a la palestra el tema de los recursos financieros del ION, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló que la institución “tendrá los recursos que necesite”.

Palabras que traquilizan al director del ION. “Tranquiliza en el sentido de que no tenemos por qué dudar que lo que el Sr. Presidente ha afirmado se cumplirá”. Sin embargo, “la preocupación sería más bien en término de cuándo lleguen los fondos de forma que permita realizar las compras necesarias”, declaró Alcedo, a la vez que informó que “en este momento el hospital está abastecido. La consecuencia de no recibir los fondos adicionales sería un desabastecimiento en el último trimestre en los renglones antes anotados (medicamentos, insumos quirúrgicos y reactivos de laboratorio)”.

El pasado 21 de junio el presidente de la República reiteró que al Instituto Oncológico Nacional le están llegando los recursos económicos y recibirá del gobierno central todos los fondos adicionales que necesite para su operación, funcionamiento y atención a los pacientes.

Mientras tanto, Isabel, su familia junto con otros pacientes y familiares seguirán esperando recibir buenas noticias.