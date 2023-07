José Blandón es ratificado como el candidato presidencial del opositor Partido Panameñista

En su discurso Blandón manifestó: “Debemos pensar no solo en construir obras, debemos pensar sobre todo, en construir ciudadanos responsables y honestos que exijan gobiernos que hagan sin robar”

El candidato presidencial del panameñismo, José Blandón obtuvo más de 98,017 votos a su favor, en una elección donde hubo una participación del 45.6% de los votantes.

José Isabel Blandón Figueroa fue ratificado ayer en elecciones primarias, como el candidato presidencial del opositor Partido Panameñista.

En este torneo interno, de los 253,308 electores habilitados para votar, acudieron a las urnas más de 112,127 votantes, lo que representa una participación del 45.6%. Blandón era candidato único y obtuvo 98,017 votos a su favor, 12,312 fueron votos en blanco y 1,798 fueron votos nulos.

Ósman Valdés, director Nacional de Organización Electoral le comunicó a José Isabel Blandón, a través de una video llamada, que habiéndose escrutado 732 mesas de las 841 existentes, según los resultados extraoficiales, su candidatura presidencial por el Partido Panameñista había sido ratificada.

Blandón: “Tenemos que reconstruir el país”

El porcentaje de participación de los electores superó el 45.5%.

Tras recibir la video llamada, minutos después, en su discurso y dirigiéndose a sus seguidores, Blandón exclamó que "a partir de ya salimos para ganar las próximas elecciones de mayo del 2024".

Manifestó que "tenemos que reconstruir nuestro país y a nuestra sociedad para tener a ciudadanos que exijan un gobierno que haga sin robar y no que se conforme con gobernantes que simulen hacer algo solo para dedicarse a robar. Debemos pensar no solo en construir obras, debemos pensar sobre todo, en construir ciudadanos responsables y honestos que exijan gobiernos que hagan sin robar".

Agregó que Panamá está hoy en una encrucijada, con un desempleo por las nubes, del doble entre los más jóvenes y una deuda pública que no hace más que aumentar.

Sostuvo que la Caja de Seguro Social, por su lado, está a punto de estallar.

La expresidenta Mireya Moscoso pidió deponer intereses para conformar una gran alianza.

"Contamos con una administración de justicia sin recursos y con poca credibilidad que tolera la delincuencia de cuello blanco y permite que bancas criminales actúen en nuestro país, en nuestras calles, con total impunidad”.

Continuó diciendo que hay algo que nos une a todo el pueblo panameño, y es la convicción de que ya es hora de cambiar.

“Yo estoy convencido que para hacerlo posible tenemos la necesidad de una alianza que impulse un Pacto por Panamá, un acuerdo de unidad nacional con compromisos claros y específicos, que se arme priorizando a la Nación y no en contra de una persona, de un gobierno o de una organización", enfatizó.

Manifestó que quedan poco más de nueve meses para una próxima contienda que asegura, tendrá carácter histórico por todo lo que está en juego en Panamá.

“Los panameñistas tenemos claro cuál es nuestro papel y por ello, como panameñistas, seremos parte imprescindible de toda alianza que aspire a ser gobierno y tener opciones reales de cambiar este país. Así como siempre pondremos a Panamá por encima de nuestros intereses desde el último de nuestros adherentes hasta el presidente que les habla, les comunico, que salgo con una firme convicción, ha llegado el momento de liderar la alianza que impulse un cambio de verdad en Panamá, a partir de mayo del 2024", concluyó.

Blandón: 'Si corre Martinelli, le vamos a ganar'

En horas de la mañana, antes de emitir su voto Blandón, al ser consultado sobre la posibilidad de que el ex presidente Ricardo Martinelli sea inhabilitado para ser el candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM), este manifestó que le da igual si lo inhabilitan o no.

."Si corre igual va a ser derrotado y le vamos a ganar, y si no corre al que ponga, igual le vamos a ganar", expresó Blandón.

El aspirante presidencial, dejó entrever que Martinelli es un perdedor, ya que la primera vez que corrió a la presidencia en el 2004 perdió "en el 2009 ganó porque el Partido Panameñista lo respaldó, en el 2014 el candidato que apoyó perdió, en el 2019 al candidato que apoyó también perdió y lo mismo pasó con la diputada Yanibel Ábrego en las primarias del Cambio Democrático", dijo.

La única vez que ganó una elección (Ricardo Martinelli) fue con el panameñismo y ahora no va a contar con el partido, todo lo contrario lo vamos a derrotar". JOSÉ ISABEL BLANDÓN CANDIDATO PRESIDENCIAL PANAMEÑISTA

"La única vez que ganó una elección fue con el panameñismo y ahora no va a contar con el partido, todo lo contrario lo vamos a derrotar", reiteró Blandón.

Martinelli i fue condenado recientemente a 10 años y seis meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en calidad de autor por el caso conocido como “New Business”.

Blandón aspira a encabezar la alianza

Blandón también se refirió a las conversaciones que sostiene el panameñismo con el partido Cambio Democrático y PAIS para conformar una alianza electoral rumbo al 2024.

En tal sentido, dijo horas antes de culminar las elecciones primarias de este domingo, que “hoy el colectivo político va a demostrar por qué debe encabezar la alianza opositora para las elecciones generales de mayo de 2024”.

Agregó que al final se tiene que construir una alianza y solo uno puede ir a la cabeza.

Destacó que no sólo el porcentaje de participación de la membresía es un factor a tomar en cuenta para definir quién encabezará esta coalición.

"Nosotros tenemos un partido unido, consolidado, una bueno oferta electoral y todo eso cuenta para negociar en alianza", dijo.

Indicó que en esta gran alianza dónde esté el panameñismo y encabezádola, van a ganar las elecciones generales de mayo de 2024.

Moscoso apuesta por una alianza, sin Martín Torrijos

Al respecto, la expresidenta de la República y fundadora del Partido Panameñista, Mireya Moscoso abogó por una alianza de varios partidos políticos para las elecciones generales de mayo de 2024.

Sostuvo que ahora mismo se habla de una unificación con Rómulo Roux. “Creo que todos los partidos tienen que sentarse a buscar una alianza en donde haya criterios en común, en donde vean por el bienestar del país”.

La exmandataria sugirió deponer intereses por el bien de Panamá.

“Esa alianza dijo la tienen que buscar los partidos, por ejemplo el Cambio Democrático, el panameñismo, quizás Lombana, Álvarez (del partido PAIS), que ya está”, señaló.

No obstante, la ex presidenta sí dejó claro que no respaldaría una alianza con el Partido Popular (PP), quien tiene como su candidato presidencial al también expresidente, Martín Torrijos.

“En lo que sí no estoy de acuerdo es buscar una alianza con el PP, allí yo creo que tienen que ponerse a pensar que tienen un candidato que le hizo mucho daño a este país. Para una gran alianza no creo, por lo menos en mi partido creo que no se aceptaría”, precisó Moscoso.

Las declaraciones de Moscoso se dieron cuando acudió a votar a la Escuela Plinio A. Moscoso, en Pedasí, en medio de estas primarias panameñistas.