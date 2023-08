La 'mirada nublada' de Estados Unidos frente a China

Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Económico, otorgó entrevista a 'La Estrella de Panamá'. Cedida

La “mirada de Estados Unidos con China está muy nublada”, manifestó el secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Manuel Cidre, quien visita Panamá en una misión comercial junto al gobernador Pedro Pierluisi.

Cidre se lamenta por la influencia china en países que tradicionalmente tenían una inclinación estadounidense. “Mientras Estados Unidos no mire con seriedad lo que está pasando en Nicaragua, en Panamá, en República Dominicana, Colombia, Bolivia, México, cuando vaya a abrir los ojos con claridad verá una gran penetración china en jurisdicciones tradicionalmente americanas”, añadió el puertorriqueño.

La guerra comercial entre ambas potencias, China y Estados Unidos, traslada el debate al dominio comercial y político al estadio latinoamericano, y para Cidre, el escenario ahora es “peligroso” no solo por la penetración china, sino de algunos de sus aliados.

En parte, atribuye esta situación a un “desgaste en el aparato exterior de Estados Unidos que viene desde hace bastante tiempo”, lo que obligará a ese país a regresar a “su base capitalista”, sin dejar atrás la responsabilidad social.

Panamá y Puerto Rico tienen cosas muy similares, el rango de población, el producto interno bruto o la influencia estadounidense, esta última marcada en el istmo como principal socio comercial y político, y en la isla como un estado asociado.

El empresario que decidió formar ad honorem parte del equipo gubernamental del gobernador Pierluisi, ve la necesidad de anexar Puerto Rico a la nación americana. Por ahora, permanecer como estado asociado, dice, goza de ciertas libertades como una autonomía fiscal, aunque siempre con la presencia de agencias federales. No obstante, alimenta la idea de que el Congreso de Estados Unidos se comprometa a respetar un referéndum y cumplir la decisión del pueblo, que a su juicio se inclina por convertirse en el primer estado latino de la nación estadounidense.

“A mí me interesaría muchísimo anexar Puerto Rico a Estados Unidos, porque sería el primer estado latino en ese país”, asegura Cidre.

Con ello ayudaría a Estados Unidos a disminuir el impacto de la migración extranjera que pudiera migrar a la isla aprovechando un ambiente con el mismo idioma y cultura similar.

Puerto Rico tiene 3,2 millones de habitantes y requiere más población para distribuir la carga fiscal, por ejemplo.

La misión comercial que visita Panamá está compuesta por 18 empresarios de sectores diversos, como manufactura, productos o conceptos, que tienen en agenda reuniones con sus pares que no se limitarán a un simple estrechón de manos y mucho gusto. Prevén una reciprocidad, una agenda que contemple próximamente la visita de ejecutivos panameños a la isla.

Cidre no ve razón por la cual una jurisdicción compuesta por el Caribe, Centroamérica y Sudamérica unida, operando en igualdad de condiciones, pudiera ser un competidor fuerte de China. “Obviamente no es así porque cada país es un mundo, todo con ciertos movimientos políticos que han ocurrido muy cerca de Panamá y crean algún tipo de incertidumbre en la inversión. Como siempre, ante la incertidumbre el dinero es cobarde y no tiene corazón, y se va a Estados Unidos”, analiza.

Puerto Rico busca empresarios panameños interesados en participar en el sector de manufactura, un área que domina el 48% del producto interno bruto de la isla.

Si algo tiene Puerto Rico, argumenta Cidre, y que puede servir como oportunidad para los empresarios, es que conocen de primera mano las dos culturas, la latinoamericana y la estadounidense. Esto puede aplicarse desde el punto de vista de tramitología, regulación, procesos, gobernanzas, asuntos que pueden ser útiles para los inversionistas.

Entre las inversiones mencionó la fabricación de chips o semiconductores, un negocio en el que han destinado millones de dólares varios estados de la nación estadounidense para establecer fábricas que emplean mano de obra. La fabricación de estas diminutas placas de metal requiere de cobre, un mineral que abunda en Panamá, pero que a la vez despierta pasiones entre quienes se oponen y quienes se muestran a favor de la explotación minera, un tema muy sensitivo para los panameños. Precisamente cuando el gobierno somete a aprobación o rechazo de la Asamblea Nacional el contrato que acaba de firmar con Minera Panamá, Cidre sugiere seguir el modelo de Catar instalado con la explotación petrolera. Implementar “un programa de renta básica para que cada panameño reciba un dinero anual producto de la explotación de los bienes”, indica como una forma de sacar el mayor provecho a los bienes estatales frente a la necesidad del cobre en una industria en crecimiento.

“Son oportunidades que pudieran insertarse en una estrategia de mejorar la sociabilidad de un país. En nuestro caso no tenemos minerales”, se lamenta el puertorriqueño.