MOP le responde a la Defensoría sobre la demanda por la remoción de los negocios en La Cabima

La remoción de los negocios obedeció al cumplimiento de la Ley No. 11 de 2006, debido a que 34 negocios ocupaban ilegalmente la servidumbre pública

Imagen donde aparece el defensor Eduardo Leblanc reunido con los comerciantes del sector. Cedida

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) le respondió este miércoles 16 de agosto a la Defensoría del Pueblo sobre la presentación de una acción de amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justica por la resolución que permite la remoción inmediata de las estructuras y anuncios publicitarios o de cualquier otra edificación instalados en las servidumbres viales y pluviales.

El MOP se encuentra ejecutando el proyecto de “diseño, construcción y financiamiento del intercambiador entrada La Cabima y retorno a desnivel en la Ciudad Bolívar, provincia de Panamá, a través del Contrato No. UAL-1-16-2022, bajo la modalidad llave en mano, con una población beneficiada de 300 mil personas".

Los trabajos del proyecto se están ejecutando dentro del área de servidumbre vial pública, establecida inicialmente mediante el Decreto Ejecutivo No. 687 de 11 de octubre de 1944 y la Resolución No. 30-20 de 21 de octubre de 1980, certificada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, recordó la entidad.

En el sector de La Cabima, de acuerdo con las mediciones técnicas realizadas, se reporta que treinta y cuatro establecimientos se encuentran ocupando de forma ilegal el área de servidumbre pública, para lo cual se inició el procedimiento de notificaciones el 26 de abril de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo No. 4 de la Ley No. 11 de 27 de abril de 2006, que prohíbe la instalación de estructuras y anuncios publicitarios o cualquier otra edificación en servidumbre vial y pluvial a nivel nacional, que no constituyan infraestructura para los servicios públicos.

Además, el MOP es que se encarga de conocer, reglamentar y sancionar todo lo relacionado con el régimen de servidumbre pública. Las actuaciones del MOP se relacionan con la ocupación ilegal del área de servidumbre pública y no guardan relación con el ejercicio comercial.

El procedimiento tiene como fundamento la Resolución de Mero Obedecimiento N° 002-11 de 5 de enero de 2011 “por medio de la cual se ordena la remoción inmediata de las estructuras y anuncios publicitarios o de cualquier otra edificación instalados en las servidumbres viales y pluviales.

El MOP recordó que el 2 de mayo de 2023 se llevó a cabo una reunión en la que participaron los poseedores de los locales y fueron atendidos por personal técnico de la Oficina de Proyectos Especiales y de Asesoría Legal, en la cual se explicó el procedimiento para las liberaciones de la servidumbre vial y la ocupación ilegal, así como las normas y procedimientos que se siguen cuando se adquiere terrenos privados para constituir servidumbre vial.

En tanto, el 12 de julio de 2023 se realizó la segunda reunión, en donde se reiteraron los puntos de la reunión anterior y se propuso convocar a una reunión con asistencia de la Defensoría del Pueblo y el Municipio de Panamá, la cual fue realizada el 9 de agosto de 2023, en la sede principal de la Defensoría del Pueblo donde se reitera la parte legal y el cronograma de trabajos para el sector de La Cabima.

Por otra parte, se pone en conocimiento de la situación de la ocupación ilegal de la servidumbre pública al Municipio de Panamá a través de la nota N° DM-OPE-1075-23 de 11 de julio de 2023.

Como parte del procedimiento el 3 de agosto de 2023 se remite nota a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz del corregimiento de Alcalde Díaz, solicitando el apoyo a fin de proceder a la remoción de los 26 locales.