Una radiografía de la educación desde la visión de la ciudadanía

Creo en el diálogo y la creación de consensos, y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que nadie ha asumido hasta ahora. He analizado la situación del sistema educativo a la fecha, y con sustento en los acuerdos de concertación nacional logrados durante mi gobierno, y actualizados en el Plan 2030; el Pacto Bicentenario; y sobre todo el Compromiso Nacional por la Educación, suscrito en 2017 por todos los actores del sistema educativo, he diseñado una propuesta educativa con acciones concretas para aumentar la cobertura, pero con calidad. El sistema educativo tiene que alinearse para que nuestros niños y jóvenes puedan ser partícipes de la 'economía del conocimiento'. No podemos seguir dilatando la ejecución de mecanismos para que la educación sea catalizadora de la innovación, inclusión y equidad, y empecemos, de verdad, a reducir brechas. Para poder competir en la economía del conocimiento es indispensable alinear al gobierno, sector productivo, la academia y la sociedad civil para finalmente poder realizar acciones concretas para educar en los sectores en que como país hemos sido exitosos, pero nos estamos quedando rezagados: Logística, agroindustria, turismo y fintech. Sobre estas ideas tenemos propuestas específicas que vamos a ir validando y anunciando en el desarrollo de la campaña, con la participación de panameños que sienten pueden contribuir al futuro del país, independientemente de su identificación partidaria. Sobre la educación, nuestro compromiso es hacer, no solo hablar de ella. Por ejemplo, tengo el firme propósito de ampliar sustancialmente la cobertura de Caipis a lo largo y ancho del país, con horarios extendidos hasta la hora que sea necesaria para que los padres puedan cumplir con sus trabajos; en materia institucional, modernizaremos la estructura organizacional del Meduca, proponiendo una modificación a su ley orgánica para tener una estructura más ejecutiva, horizontal y menos vertical. En materia de educación superior no universitaria, impulsaremos un sistema de educación dual que permita que los estudiantes puedan tener una formación técnico-práctica, brindándole mayor oportunidad para obtener un empleo.