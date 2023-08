Sin acuerdo para lograr alianza entre Movimiento Otro Camino y Vamos

Ricardo Lombana, candidato de Moca Archivo La Estrella de Panamá

Las conversaciones que dejaban ver la posibilidad de una alianza electoral entre el Movimiento Otro Camino (Moca) y los candidatos a cargos de elección popular que forman parte de la coalición Vamos, pudieran estar en la cuerda floja.

Desde que se conoció del primer acercamiento entre los aspirantes a cargos de elección popular por la libre postulación, integrantes de la coalición Vamos, miembros de la sociedad civil y el candidato presidencial y presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, el pasado mes de junio, lo único que se ha definido es la postulación de Edison Broce como candidato a la Alcaldía de Panamá, la del abogado Ernesto Cedeño para diputado por el circuito 8-4 y la reserva del 50% de los cargos de elección del partido Moca.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, dirigente de la coalición Vamos, señaló que no quiere circunscribir la discusión a un solo partido, pese a que el propio Lombana le ofreció postularse para diputado por este colectivo político.

“Nosotros hemos conversado con Ricardo Lombana, creemos que las personas que quieren hacerle bien al país deben trabajar en equipo, pero aquí comienza lo que desde la coalición estamos viendo, y esto puede parecer inocente en política, pero si queremos cambiar la forma de hacer política, tenemos que cambiar, y no puede ser que como hacen los partidos yo voy a reservar y guardar puestos”, señaló Vásquez.

Juan Diego Vásquez, diputado por la libre postulación Archivo La Estrella de Panamá

Indicó que en este momento están enfocados en las candidaturas de diputados, alcaldes y representantes que han apoyado desde el día uno, que se sometieron a más de un año de proceso democrático de recolección de firmas y de ser medidos por la ciudadanía.

Sostuvo que la coalición Vamos presentó al país cientos de candidatos que tienen propuestas publicadas en las páginas web, hojas de vida, conflicto de interés.

Sin embargo, agregó que “habrá candidatos que no fueron a primarias, que no fueron a buscar firmas y están ahí de a dedo, los nuestros fueron a buscar firmas, en algunos casos 20.000 firmas”.

Sostuvo que uno hace campaña como gobierna, por lo que “y si hoy en campaña mi forma de trabajar es “o me apoyas o no te apoyo” aunque seas la mejor opción, aunque tengas las mejores propuestas, aunque seas el más capacitado, lo que importa no es si puedes hacer el trabajo bien, sino que tú me apoyes a mí, entonces ¿en qué estamos pensando?, ¿en el futuro del país, en las futuras generaciones o en las futuras elecciones?”, cuestionó el diputado y dirigente de la coalición Vamos.

Manifestó que lo que observa es, en algunos casos, como personas (sin mencionar a quien se refería) suman adherentes en algunos casos proyectos fallidos, pero no están pensando en lo que hay que hacer para que los candidatos buenos se sumen.

Juan Diego Vásquez dio a conocer que al sostener conversaciones con varias fuerzas, ha concluido que el enfoque es saber quien va a a ganar la Presidencia y a quien suma a sus proyectos presidenciales para hacer las alianzas que por ley se tienen que hacer... “esa parte yo la entiendo, lo que yo esperaría de quienes dicen que quieren hacer las cosas bien, es que apoyemos a las mejores personas indistintamente de otras circunstancias”.

“Desde la coalición Vamos queremos asegurar que las mejores personas lleguen a los puestos con desprendimiento y sin mezquindad”, puntualizó Vásquez.

Ricardo Lombana, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (Mova), y quien se ha resistido a conversar con dirigentes políticos de partidos tradicionales para concertar alianza, aún apuesta por una unión con independientes y de la coalición Vamos.

Sin embargo, tras estas declaraciones de Juan Diego Vásquez, hizo un llamado para ponerse de acuerdo para encontrar puntos comunes e ir en un solo bloque electoral a las elecciones generales de mayo de 2024.

“Los corruptos están organizados, y si los que estamos luchando contra los corruptos andamos poniendo condiciones y hablando de mezquindades y poniendo excusas para no unirnos...es lamentable para el país porque esto requiere de una responsabilidad mayor”, declaró Lombana.

Señaló que sería una pena que este proyecto o el bloque independiente no se pusiera de acuerdo “porque eso les dará el triunfo, les abrirá la puerta a los corruptos y a los mismos de siempre para que se mantengan en el poder”.

El Movimiento Otro Camino (Moca) reservó el 50% de los cargos a cargos de elección popular para figuras independientes y de la coalición, sin embargo, Lombana dijo que aún no hay gente que ocupe ese 50% de los cargos que han reservado.

En ese sentido, manifestó que hay un grupo para los cuales tienen candidatos que están a la espera, pero hay otro grupo en el que no hay nadie postulado “pero hemos tenido de 3 a 4 meses mientras estamos conversando para ir reclutando nuevas figuras, es decir, existe una lista de posibles nuevos candidatos que podemos postular y en eso vamos a seguir trabajando”.

Añadió que Moca le presentó candidatos a la coalición Vamos a otros independientes sentarse en la mesa para ver las candidaturas de ambos grupos para tomar una decisión de cuales eran más potables y tenían más opciones, pero que la coalición Vamos cerró la puerta a esa posibilidad de poder hacer ese estudio.

“Hoy tenemos que tomar una decisión, y la decisión es que si en esos cargos que han sido reservados para los cuales nosotros tenemos candidatos que se han desprendido, si vamos a dejar de postularlos para que cualquier otro candidato independiente o de partido político resulte beneficiado, eso será una decisión que debemos de tomar”, afirmó Lombana.