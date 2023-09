Moradores del distrito de Donoso piden renegociar el contrato minero

La sesión fue presidida por el diputado Ariel Alba, ante la ausencia del presidente de esta instancia, Roberto Ábrego. Cedida

Moradores y autoridades locales del distrito de Donoso, en la provincia de Colón, pidieron a los diputados de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, rechazar el proyecto que establece el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Minera Panamá S.A. y exigieron al Órgano Ejecutivo renegociar el contrato con condiciones más favorables para el país.

La intervención de los moradores y las autoridades locales de la zona ocurrió durante la continuación del proceso de consultas de este proyecto que realiza esta instancia legislativa, la cual se trasladó a la comunidad de Miguel De La Borda, en el distrito de Donoso.

En esta jornada de consultas no se presentó el presidente de esta comisión, el diputado Roberto Ábrego, por lo que la sesión permanente fue presidida por el diputado Ariel Alba, quien estuvo acompañado por los diputados Cenobia Vargas, Nelson Jackson, Juan Diego Vásquez, Alain Cedeño, Pedro Torres y Elías Vigil.

Piden renegociar el contrato

Moradores y autoridades locales plantearon sus inquietudes en torno al proyecto minero. Cedida

Representantes de 54 comunidades, integradas por dirigentes comunitarios, autoridades locales, gremios sindicales, asentamientos campesinos y particulares, plantearon ante los diputados de esta comisión su posición con respecto al contrato minero y solicitaron mayor inversión en sus áreas, además de plazas de empleo, lo que les permitirá mejorar su calidad de vida.

Fernando Jhonson, representante del corregimiento de Río Indio, cuestionó el proyecto y dijo que la empresa minera no ha dado las respuestas que se merece el distrito de Donoso, por lo que pidió que se reforme el contrato “y que se tome en cuenta a nuestra gente. “La verdad que no hemos visto el beneficio. Un pueblo no se desarrolla si no hay educación. Aquí tenemos aún escuelas rancho, no tenemos hospitales, necesitamos una extensión universitaria. Nos hemos sentido desplazados como distrito”, sostuvo Jhonson tras señalar que los mayores beneficios los está recibiendo el distrito de La Pintada, en Coclé, aunque la mina está en Donoso, en Colón,

“No estamos pidiendo plata, sino que se hagan proyectos que beneficien a la comunidad, que haya carreteras, escuelas, hospitales; eso es lo que queremos. Nosotros no estamos en contra del proyecto, porque nada hacemos teniendo un recurso debajo de la tierra, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, que las afectaciones ambientales, si las hay, que sean mínimas”, sostuvo Jhonson.

Por su parte, el exalcalde de Donoso Abel Sandy Mejía manifestó que la mayoría de los casi 5 millones de panameños está en desacuerdo con ese contrato, tal cual como fue remitido a la Asamblea Nacional.

“Ustedes como comisionados hagan lo que tengan que hacer para que ese contrato sea rechazado y sea modificado. Busquen los votos para que este proyecto sea rechazado y remitido al Ejecutivo para que lo modifiquen. Esperamos que un buen gobierno dé respuestas y rechace ese contrato”, precisó.

En tanto, uno de los moradores del lugar, el señor Elías Serrano manifestó que aquí para el proceso de firma de los tratados Torrijos-Carter hubo consultas, “pero con este contrato minero no se consultó al pueblo, se han hecho las cosas de arriba hacia abajo. El pueblo está para eso, para ser tomado en cuenta, y está rechazando el proyecto, hay que reformarlo, pero no como ellos quieren”, indicó.

Serrano incluso tildó de “entregado” al diputado oficialista y presidente de la comisión de Comercio, Roberto Ábrego, “porque está defendiendo los intereses de la minera y no del pueblo. Están atentando contra la patria y eso no puede ser. Respeten al pueblo, esto no es relajo”, advirtió.

Mientras que el educador Ángel Sánchez, residente del corregimiento de Gobea, manifestó que “vivimos en una región minada por la pobreza y tenemos que ser conscientes de que las autoridades que tienen responsabilidades municipales, locales y nacionales, están distantes de su responsabilidad”.

Agregó que no puede aceptar y ser iluso con una mina que hasta ahora y con el contrato que tiene vaya a traer bienestar para esta región, “cuando todos sabemos que nos va a dejar un legado de destrucción y muerte; eso es lo que nos va a dejar”.

La sesión permanente se trasladará este miércoles, hasta la comunidad de Omar Torrijos Herrera, también en la provincia de Colón, para seguir escuchando los planteamientos de las distintas comunidades con respecto al contrato minero.