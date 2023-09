Presentan denuncia penal contra el director de la Caja de Seguro Social

El abogado Gonzalo Moncada Luna interpuso este martes ante el Ministerio Público, una denuncia penal en contra del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés y contra quienes resulten responsables, por la supuesta comisión de dos delitos tipificados en el Código Penal.

La denuncia penal fue presentada por el abogado Gonzalo Moncada Luna. Gustavo A. Aparicio O./La Estrella de Panamá

"Yo he venido a presentar esta denuncia que no es personal contra el director de la Caja de Seguro Social, pero él es el representante legal ante la ley de esta entidad", sostuvo Moncada Luna tras detallar que la denuncia es por la presunta comisión de los delitos de estada y omisión en los deberes del servidor público.

Manifestó que si a los asegurados les descuentan todas las quincenas de su salario, a cambio deben darle una prestación, pero asegura que es todo lo contrario ya que los aegurados no reciben ese buen servicio.

"Qué es eso... la gente... el pueblo dirá, me están robando, me están estafando; eso es lo que están haciendo hace rato aquí y nadie hace nada", señaló.

Agregó que el asegurado pide una cita para un médico general y la entidad demora meses en dársela, piden una cita para medicina especializada y hasta un año se quedan esperando y cuando van al Seguro después de haber esperado tanto tiempo; la cita se la reprogaman porque el médico no va porque no hay insumos.

Nada más la semana pasada, indicó, hubo una huelga de médicos por 48 porque no hay insumos. "El problema no son los médicos ni las enfermeras, el problema es que el Seguro no les está dando los insumos, simplemente, no hay", aseguró.

Continuó diciendo que en esta institución hospitalaria se han suspendido las cirugías, porque no hay guantes o porque en un momento determinado no había anestesia.

"Yo lo que le pido al gobierno, al presidente Cortizo, con todo respeto, y al señor Gaby Carrizo que no se atiendan afuera, que cuando tienen un problema de salud no vayan al extranjero ni a clínicas privadas, que vayan al Seguro que madruguen y pidan cita sin influencias, a ver para cuándo se la dan. Atiéndanse los diputados en el Seguro, no compren sus medicamentos en las farmacias privadas, no, dedíquense a recibir los medicamentos en el Seguro, para ver cuál medicina les dan y cuál no les dan", precisó.

Frente a esta situación Moncada Luna exclamó: "Dónde está esa plata que le descuentan a los asegurados todas las quincenas, dónde está... no alcanza, a dónde se va, por eso yo le pido al producardor que investique".

El jurista recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT); hace un año hizo un informe donde dijo que a partir de 2024 la Caja de Seguro Social no va a tener fondos para cumplir con el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

"Qué han hecho después de un año de recibir ese informe... nada. Mesa de diálogo, mesa de trabajo... mesas y mesas y mesas, y todos los días continúan las penurias y el viacrucis que sufren los asegurados que somos todos, qué está pasando", enfatizó.

Insistió en que se debe hacer una investigación o que el director de la CSS renuncie, si es porque hay una deficiencia de fondos, de capacidad en la institución para cumplir con los asegurados "pues que renuncie señor".

Agregó que parace que la Caja de Seguro Social, no de ahora, ni de este gobierno, "se ha convertido en una caja menuda donde emplanillan dicen que a la familia de los diputados, de los allegados de los diputados. Que investique el procurador, a ver si lo dejan, que investigue a ver si eso es cierto", concluyó el jurista.