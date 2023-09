Confedepa: Diputado Brands no está facultado para presentar anteproyecto de ley del deporte

Confedepa indicó que no fue consultada para redactar y presentar este anteproyecto de ley. Archivo | La Estrella de Panamá

La Confederación Deportiva Panameña (Confedepa) expresó su desacuerdo con el anteproyecto de ley No. 78, presentado por el diputado perredista Héctor Brands, sobre la nueva regulación del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

De acuerdo con Confedepa, Brands “no está facultado” para presentar este tipo de normas y menos que ésta se convierta en la ley general del deporte y recreación en Panamá.

El gremio recordó que los artículos No. 164 y No. 165 de la Constitución establecen la calidad de leyes (orgánicas y ordinarias) y la forma como deben ser propuestas para su discusión y posterior aprobación en la Asamblea Nacional.

“En el caso de las leyes orgánicas como las que nos ocupa al tratarse de un anteproyecto que pretende derogar la ley orgánica de una entidad pública autónoma como Pandeportes consideramos que el diputado per se no está facultado para proponer ese tipo de anteproyecto”, planteó el gremio.

Por otra parte, Confedepa enfatizó que las leyes vigentes y que crearon Pandeportes, es decir las leyes No. 16 de 3 de mayo de 1995, la Ley No. 50 de 10 de diciembre de 2007 y la Ley No. 9 de 22 de febrero de 2011, definen la calidad de la entidad y a quien responde en el escalafón público.

Otro punto que recordó la confederación es que los anteproyectos de ley debe presentarse por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Educación (Meduca), previa autorización del Consejo de Gabinete.

“En nuestra opinión que con la propuesta del anteproyecto no se está cumpliendo con las disposiciones ni constitucionales ni legales concebidas y vigentes”, indicó Confedepa.

Ante tal situación, el gremio no desea entrar en mayor análisis del documento contentivo del anteproyecto.

“Creemos que este documento debe ser retirado de la Asamblea Nacional para que en un próximo periodo y legislatura sea motivo de una verdadera discusión, mucho mas amplia y profunda que la que se ha hecho de este documento”, insistió la confederación.

“En el caso concreto de Confedepa, organización legalmente reconocida, jamás fuimos invitados a su discusión, a pesar de que aglutinamos a un numero considerable de organizaciones, asociados y federaciones deportivas que se activan en nuestro país y de manera formal”, puntualizó el comunicado.