Una brújula que apunta al éxito de los 'high schoolers' de Balboa Academy

Raymond Durbin, director de Balboa Academy Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La sección secundaria de Balboa Academy cree en brindar oportunidades para el desarrollo integral, académico y social de sus estudiantes. Uno de sus objetivos primordiales es preparar a su cuerpo estudiantil para el éxito en la universidad a la que asistan una vez abandonen las instalaciones.

“Tenemos una tasa del 100% de estudiantes que asisten a la universidad después de graduarse de Balboa Academy”, informó a La Estrella de Panamá Raymond Durbin, director de la institución educativa.

El portal web del colegio adorna una de sus pestañas con todos los logos de las universidades a las que sus estudiantes han asistido y entre las cuales se encuentran Carleton University, University of Toronto, New York University, University of California in Los Ángeles, Florida State University, Columbia University, Boston University, University of Miami y la Universidad de Navarra.

Para asegurar su excelencia, Balboa Academy ha implementado diferentes programas y forma parte de grupos líderes, como en el caso de Inspired Education, que velan por el éxito de los estudiantes no solo en el aspecto académico, sino en el social e integral.

Alix Mendoza, coordinadora de secundaria de Balboa Academy

Inspired Education, un grupo líder en educación

Balboa Academy forma parte de Inspired Education, una organización que agrupa escuelas premium que tiene como propósito educar al cuerpo estudiantil desde su etapa preescolar hasta la escuela secundaria. Actualmente son 24 países en los cinco continentes que forman parte de este grupo, “inspirando” a una comunidad de 80.000 estudiantes que asisten a más de 100 escuelas miembros en Europa, América del Sur y Central, Medio Oriente, África, Australia y Asia.

“'Inspired' implementa lo que se conoce como 'Cycle Testing', lo que nos permite monitorear y tener resultados concretos que reflejen el nivel de educación que los estudiantes reciben”, señaló Durbin.

“Esto consiste en brindar pruebas previas y posteriores al primer y segundo cuarto del año escolar a nuestros estudiantes para entender si el material de educación que reciben y lo que aprenden, se queda con ellos y fue correctamente explicado y captado”, explicó.

El cuerpo estudiantil de la institución recibe un diploma panameño y un diploma americano al graduarse.

'Inspired' también tiene como objetivo mejorar el ambiente escolar. Durbin amplió sobre este escenario que el plantel se esfuerza en “acercar a nuestra escuela como comunidad y también recompensar a nuestros estudiantes por sus éxitos“. Esto se hace por medio de asambleas constantes, las cuales honran al cuerpo estudiantil por sus méritos.

El grupo también se encarga de conectar a la escuela con profesionales alrededor del planeta para que los alumnos puedan aprender de ellos y vivir experiencias distintas que los ayuden en el campo laboral.

Cursos avanzados

Algo que enorgullece a Balboa Academy y que fue reiterado durante la entrevista, no solo por su director, sino por su coordinadora de secundaria, Alix Mendoza, fueron los cursos avanzados o AP (Advanced Placement en inglés) que la institución educativa ofrece. De hecho, los facilitadores defienden la implementación de cursos AP en comparación al Programa del Diploma del Bachillerato Internacional o IB (IB Diploma Programme en inglés) que otras instituciones manejan.

Los estudiantes toman siete clases anuales que se rigen por materias obligatorias y electivas.

“Los cursos AP permiten al estudiante diferenciarse y adelantarse en aquello que considera su fuerte”, recalcó Mendoza al diario. “Algunas universidades toman esos créditos y el alumno está exento de tomar esa materia cuando llegue a la universidad, lo que representa un ahorro para los padres y una sensación de triunfo para el alumno”.

A esto agregó que “el ser humano no puede ser experto en todo y el AP te da esa facilidad de especializarte y ser realmente bueno en aquello que a ti te guste”.

Por el momento Balboa Academy cuenta con 19 cursos de AP que van desde ciencias, matemáticas, ciencias de la computación, hasta humanidades, idiomas y artes.

Los estudiantes toman las clases de AP en la materia de su preferencia y al finalizar el año hacen un examen que dictamina si completaron la materia o no, con un rango de calificación que va desde 1 a 5. En caso tal de no aprobar el examen, Mendoza considera que de igual manera es un beneficio para el estudiante ya que “salen preparados a nivel universitario”.

El Consejo Dragón se forma de seis casas: Viento, Hielo, Fuego, Tierra, Luz y Hierro con la misión de unir a la comunidad estudiantil.

“Más que los conceptos, el AP los ayuda a aprender aquellas habilidades blandas o metodologías que necesitarán al entrar a una universidad”.

Doble diploma al graduarse

El estudiante de secundaria de Balboa Academy tiene dos currículos que completar: el panameño y el estadounidense. Para ello se les da una lista de créditos que incluyen clases obligatorias al igual que electivas.

“Son siete clases las que el estudiante debe tomar, que incluyen las materias obligatorias según el grado”, explicó.

Visita aquí Balboa Academy.

“Esto les da la opción de enfocarse en lo que les gusta sin necesidad de sentir esa presión de ya tener que encaminarse en algo, porque en décimo grado, ¿quién sabe qué quiere hacer con su vida?”, cuestiona.

Al graduarse, el estudiante recibirá dos diplomas. Uno de ellos será entregado por el MEDUCA, detallando que completó sus estudios según el currículo panameño, mientras el segundo es el americano.

Balboa Academy está afiliado a COGNIA, una organización que acredita a escuelas primarias y secundarias en Estados Unidos e internacionalmente y les brinda la potestad de darle a los estudiantes el diploma que garantiza que completaron el currículo americano.

“Es como tener dos pasaportes: te abren campo a más posibilidades”, apuntó Mendoza.

Una variedad de extracurriculares

Balboa Academy ofrece una enorme lista de actividades extracurriculares para brindarle a su cuerpo estudiantil actividades después de clases que enriquezcan sus valores, al igual que sus futuras solicitudes universitarias y la posible obtención de becas.

En cuanto a deportes, los equipos de fútbol, baloncesto y voleibol tienen la posibilidad de obtener becas universitarias.

“Balboa Academy forma parte del Association of American Schools of Central América (AASCA) la cual se creó para apoyar y fomentar la interacción académica, artística, deportiva y cultural entre escuelas internacionales que ofrecen educación tipo estadounidense en Centroamérica”, explicó Mendoza a La Estrella de Panamá.

“En cuanto a extracurriculares, la voz del estudiante es muy importante para nosotros. Tenemos más de 30 clubes que son liderados por estudiantes que incluyen desde ayudar a animales de la calle, hasta tejer para llevar mantas al Hospital del Niño. Desde algo súper organizado como TECHO Panamá hasta una organización para enseñar inglés a niños en Curundú”, añadió.

Además, los estudiantes manejan un programa llamado English For Adults con el fin de enseñar al equipo de limpieza dentro del colegio, conceptos, palabras y frases básicas del idioma inglés.

“Nuestro deber es escuchar al estudiante y entender que esos clubes organizados por ellos tienen mucho más éxito que aquellos que a veces están liderados por los profesores o padres de familia, lo que también resalta en sus solicitudes universitarias”, señaló la coordinadora de secundaria.

Llegar a las universidades

Balboa Academy se interesa por ayudar a sus estudiantes a tener la mejor experiencia al llenar sus solicitudes universitarias. Para esto los acompaña un guía que sienta las bases de los requisitos que deben completar y las opciones de universidades que tienen para ellos según su nivel académico, social e integral.

“Nuestra consejera los va guiando en cuanto a sus clases y las universidades que pueden tomar en cuanto a lo que el estudiante desea, lo que puede lograr, y la opción que puede tener en caso de que aquella universidad que quería no termina siendo posible”, explicó Mendoza.

Aun así, la facilitadora resaltó que las licenciaturas no son vistas de la misma manera que en el pasado. “Las nuevas generaciones no solo buscan una licenciatura, sino que ahora apuestan por una maestría antes de comenzar a trabajar. Tu licenciatura es solo un trampolín para la maestría y eso se debe a la competitividad que se refleja en el mundo exterior”.

Una comunidad dentro del plantel

Balboa Academy trabaja para empoderar a sus estudiantes y crear un sentido de comunidad dentro de la escuela. Por medio de actividades extracurriculares, clubes y electivas, el cuerpo estudiantil se junta para aprender de nuevas culturas, escenarios, y obtener herramientas que les permita trabajar en equipo.

Los estudiantes también pueden convertirse en miembros del Consejo Dragón, conformado por seis casas: Viento, Hielo, Fuego, Tierra, Luz y Hierro con el fin de optimizar sus habilidades sociales, integrales y académicas.