11 de octubre: Entre torrijismo y petardos

José Gabriel Carrizo, candidato presidencial por el PRD. Larish Julio

Pasadas las 5:00 de la tarde del miércoles 11 de octubre, en un hotel de la localidad, poco a poco llegaron, desde jóvenes hasta adultos mayores, miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) a conmemorar el Día de la Revolución “el nacimiento de un nuevo Panamá”, los 55 años del golpe de Estado militar que derrocó al presidente Arnulfo Arias Madrid, quien tenía 11 días de haber tomado posesión del cargo.

¿Los protagonistas? El expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares, quien vestía una camisa a cuadros rojos y pantalón caqui. Llegó acompañado, como acostumbra asistir a todas las actividades políticas, de su esposa, Dora Boyd de Pérez Balladares, ambos muy sonrientes y saludando a los copartidarios que encontraban al paso esperando que iniciara el acto.

José Gabriel Carrizo, candidato presidencial por el PRD, llegó junto a su esposa, Julieta de Carrizo, ambos vestidos con camisa blanca y jeans, vestimenta que acostumbran lucir en actividades políticas.

Carrizo, previo a ingresar al recinto, saludó a los copartidarios así como a los periodistas presentes, y en una breve entrevista recordó los 55 años del golpe de Estado a Arnulfo Arias Madrid, el legado de Omar Torrijos Herrera y la situación actual del PRD.

Expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares Larish Julio

Iniciado el acto, el expresidente Ernesto Pérez Balladares se apoderó del micrófono y recordó el legado del fundador del PRD, Omar Torrijos Herrera, su lucha y trabajo que logró otorgar oportunidad de estudios a los más pobres, “rompiendo así con una cadena que condenaba a dejar a las próximas generaciones sin educación”. Pero sin dejar a un lado la coyuntura del momento político que vivimos previo a una contienda electoral que se avecina. Frente a un público de más de mil personas, posiblemente todas militantes del oficialista PRD, el expresidente Ernesto Pérez Balladares con una sonrisa le reiteró su apoyo a Gaby Carrizo y le manifestó que “sobre tus jóvenes hombros va a caer la gran responsabilidad de asegurarnos la paz y la tranquilidad social de los próximos 25 años”, palabras que generaron aplausos efusivos.

Pérez Balladares, a los jóvenes que asistieron a este acto, les recordó que muchos son profesionales hoy, gracias a la visión de Omar Torrijos. “Ahora a ustedes, como dignos herederos de ese ideario torrijista, les toca llevar adelante las funciones de recuperar nuestro partido, nuestro país, abrir las oportunidades necesarias para sus hijos y nietos. Eso depende fundamentalmente de ustedes y de los demás compañeros de este partido”.

El exmandatario no desaprovechó la oportunidad para mencionar la situación actual del partido y lanzar petardos contra aquellos que han decidido buscar un futuro político fuera del colectivo. “No es aceptable aquello de que porque no me gusta cómo me llevo con fulano y con sutano, me voy por fuera... ¡Nadie abandona su casa. La pelea se hace peleando y se hace intercambiando ideas y no abandonando el partido!”, exclamó Pérez Balladares.

Continuó recordando a cada uno de los adherentes del partido, la responsabilidad de unificación y de dejar a un lado lo que les hicieron, y aseguró que si el PRD se une, y saca toda su membresía a votar, gana las elecciones del 5 de mayo de 2024. “Nuestro triunfo está en las manos de todos nosotros, en decirle al país lo posible que podemos hacer por todos... no podemos caer en la tentación de aquellos que disfrutan cualquiera noticia que signifique [algo] negativo para el país, no podemos ser de nuevo, aquellos que buscan las formas de justificar sus fracasos, echándole la culpa al gobierno y al PRD”, agregó el expresidente Pérez Balladares.

Copartidarios y miembros del PRD Larish Julio

José Gabriel Carrizo centró su discurso en recordar el legado del fundador del PRD, el general Omar Torrijos Herrera, y destacando que como líder trazó la línea con convencimiento, capacidad, voluntad y determinación, logrando cambiar las circunstancias nacionales, para salvar los intereses del pueblo panameño.

Mencionó que Torrijos “acabó con la nefasta realidad de que la educación era solo para algunos adinerados y no para todos. Se abrieron las universidades sin filtros, fueron miles de jóvenes humildes de nuestro país que recibieron becas para estudios superiores en el país y afuera”.

“Institucionalizó la prevención de la salud bajo el lema: 'Salud igual para todos...' liderado por el recordado doctor José Renán Esquivel; creó una nueva institucionalidad y puso el gobierno al servicio del pueblo”, manifestó Carrizo.

Agregó que gracias al arduo trabajo de Torrijos Herrera, iniciaron los programas de infraestructura social, de cobertura educativa, asimismo ejecutó la reforma agraria, desarrollo de la comunidad, el Centro Financiero Internacional, nacieron los proyectos de envergadura de la empresa privada y surgió una clase media pujante, salvó la defensa de los intereses del país siendo útil a todos los panameños”.

Recordó que Torrijos nunca se detuvo “y aunque hubo quienes lo traicionaron, y abandonaron su tolda, fue con el patrullaje doméstico a lo largo y ancho de la geografía nacional que ganó el cariño de la gente, de los más humildes... ¡porque el que da cariño, recibe cariño!”, exclamó Carrizo.

Trajo a colación que en 1972, a través de una amplia y democrática consulta, se formó con el voto directo y secreto la Asamblea de los 505 representantes de corregimiento, y subrayó que el poder popular surge de la misma raíz del proceso “y a diferencia de los otros candidatos, aquí y ahora les digo: Gaby Carrizo apoya el poder popular, es un compromiso histórico seguir respaldando a los municipios y las juntas comunales”. Cada palabra de Carrizo generó aplausos de sus copartidarios perredistas.

Carrizo sostuvo que son los gobiernos locales los que precisamente están cerca de la gente cuando los necesitan, de día y de noche, con un accidente o con un sepelio o con una mordedura de serpiente, con un bono solidario. “A nuestros candidatos a representantes y alcaldes les digo: vamos a seguir fortaleciendo nuestra ayuda al poder popular y entregaremos la competencia y los recursos que nos correspondan. Siempre con apego a la Constitución y a la ley, con transparencia y rendición de cuentas”, recalcó el candidato presidencial por el PRD.

Destacó que “si el PRD no hubiera gobernado en medio de la pandemia, solo se hubiera podido vacunar el que tenía plata para pagarla, no hubiese habido vacunas para todos. Si el PRD no hubiese gobernado en medio de la pandemia, solo hubiera unidades de cuidados intensivos disponibles para los que tuvieran para pagarla, y no hubiera habido cama de UCI para la gente. Y si el PRD y Nito no hubieran gobernado, solo hubiera podido comer el que tenía plata, y no hubiera existido el programa Panamá Solidario”.

Con un abrazo del joven perredista que busca llegar a la Presidencia y el expresidente Pérez Balladares finalizó la celebración del aniversario de la revolución del Partido Revolucionario Democrático. Y para cerrar con broche de oro, el propio José Gabriel Carrizo entonó un himno en honor a Omar Torrijos Herrera.

En el evento estuvieron presentes la exministra de Vivienda y dirigente Balbina Herrera, el candidato a vicepresidente por el PRD Camilo Alleyne, el segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y ministro de Vivienda, Rogelio Paredes; el ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo Sánchez; el secretario general del PRD, Rubén De León, entre otros.