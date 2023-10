Presupuesto del Estado para 2024 se discutirá en sesiones extraordinarias

El Órgano Ejecutivo aún no ha discutido las recomendaciones al presupuesto de 2024 hechas por la comisión de Presupuesto de la Asamblea. Cedida

La Asamblea Nacional está contra el tiempo para discutir y aprobar en sesiones ordinarias, el proyecto de ley 1041 que establece el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2024. Una realidad que obligaría al Ejecutivo a convocar a sesiones extraordinarias, afirmó el diputado oficialista y vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Raúl Pineda.

La comisión tenía ayer previsto en su agenda, discutir en primer debate el proyecto, sin embargo, la sesión fue suspendida debido a las protestas que se realizan en diversos puntos del país y en las inmediaciones de la Asamblea en contra del recién aprobado contrato minero, lo que evitó que pudieran llegar los 15 diputados que conforman esta instancia legislativa.

La comisión también tenía programado discutir y aprobar traslados de partidas para cuatros instituciones, entre estas el Ministerio de Salud, la Autoridad de Aeronáutica Civil, la Autoridad de Aduanas y el Cuerpo de Bomberos.

Otra razón para suspender la sesión de la comisión de Presupuesto fue porque el Ejecutivo no ha discutido ni aprobado aún el proyecto de presupuesto con las modificaciones sugeridas por la Asamblea el pasado 5 de octubre. El ambiente tenso generado por las protestas contra el contrato minero ha retrasado la discusión de estas modificaciones presupuestarias.

El diputado Pineda manifestó que cree que no habrá tiempo para discutir el proyecto de presupuesto en las sesiones ordinarias que terminan el próximo martes 31 de octubre. “Ya no va a haber tiempo, yo creo que lo van a presentar en sesiones extraordinarias”, dijo.

Agregó que si no ha llegado de vuelta el presupuesto a la Asamblea y no se cita de aquí al martes, “definitivamente habrá que abordarlo en sesiones extraordinarias, eso no hay que ocultarlo”, precisó.

Fuentes del Órgano Ejecutivo dieron a conocer que a pesar de que el pasado martes hubo sesión del Consejo de Gabinete, los ajustes al proyecto de presupuesto no fueron abordados en esta sesión ni estaba en agenda.

La comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó el pasado 5 de octubre una resolución para devolver al Órgano Ejecutivo el proyecto de ley 1041, recomendando algunos ajustes.

Ese día, el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez denunció que la comisión de Presupuesto estaba debatiendo la resolución que planteó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), modificar el presupuesto para aumentarlo.

La resolución, según Vásquez, incluía entre otros temas un aumento de $53.4 millones para la Autoridad Nacional de Descentralización. La comisión hizo varias recomendaciones de ajustes al Ejecutivo, en las asignaciones económicas de diversas instituciones estatales.

“No puedo estar de acuerdo con esta resolución porque creo que la misma debería incluir una reconsideración del presupuesto para disminuir el monto de la Asamblea, disminuir la planilla estatal, bajar las dietas y tomar en cuenta el aumento al Oncológico Nacional”, sostuvo en su momento Vásquez.

El presupuesto original presentado a la Asamblea por el ministro del MEF, Héctor Alexander, ascendía a $32.754 millones.

Esto es $5.175 millones más en comparación con el presupuesto de 2023, que fue de $27.579,4 millones.