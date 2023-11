Moody's degrada a Panamá de estable a negativa

El país logró salir recientemente de la lista gris del Gafi, ahora enfrenta una disminución en su grado de inversión. Archivo | La Estrella de Panamá

El servicio de inversores Moody's degradó este lunes la calificación de emisor a largo plazo del Gobierno de Panamá y calificaciones senior no garantizadas de 'Baa2' a 'Baa3'. Aunque sigue siendo una calificación superior (prime) dentro del grado de inversión, a corto plazo los inversionistas vislumbran nubarrones que sitúan a Panamá en el último escalafón antes de ser degradados a una categoría no superior (not prime).

Lo preocupante es que se trata de la segunda firma de asesores de inversión –después de J.P. Morgan que este lunes exteriorizó la posibilidad de que Panamá pierda el grado de inversión país– que en menos de 24 horas expresó su preocupación sobre Panamá, ya sea por el hueco económico que causará rescindir el contrato entre el gobierno y Minera Panamá, o en relación a la perspectiva del país en el extranjero.

Economistas consultados ven muy probable que la calificadora Standard and Poor's se una al resto.

En el caso de Moody's, este martes sacó un análisis en el que cambió su perspectiva de estable a negativa bajo el enfoque de “una falta de respuesta política eficaz a los desafíos fiscales estructurales que han ido aumentando con el tiempo, una condición que denota una gobernanza débil y una menor eficacia de la política fiscal, un elemento relacionado con la gobernanza bajo el marco analítico de Moody's”, se lee en el informe.

La baja de precio de los papeles emitidos de Panamá en los mercados es una consecuencia de la degradación en la que ha caído el país, al igual que el aumento del costo de emisión de nueva deuda y por consiguiente menos apetito de los inversionistas por los papeles de Panamá debido al riesgo institucional.

La firma considera que las presiones populares para derogar el contrato minero persistirán, y esto conducirá a un deterioro de la situación general del país y de las recaudaciones fiscales, a pesar de que el crecimiento económico del país continuará. Lo que alertan sobre el aumento en la carga de la deuda.

Por otra parte, la dolarización de la economía ayuda a mitigar cambios repentinos en la métrica crediticia, esto es clave para el país.

A pesar del crecimiento económico, uno de los talones de Aquiles del país que resalta el informe son los desafíos fiscales vs. la estrecha base de ingresos.

En el contexto de las protestas recientes, Moody's considera que el perfil crediticio de Panamá seguirá siendo socavado por las presiones.

A esto se suma la planilla que representa el 30% del gasto público y seguirá creciendo en proporción al producto interno bruto por los compromisos salariales adquiridos por ley en el pasado que tiene que honrar el gobierno.

La firma menciona la consulta popular programada para el próximo diciembre por parte del Ejecutivo, y al respecto la firma recuerda los ingresos que recibiría el gobierno de la mina con el nuevo contrato, $350 millones anuales, que no serán suficientes para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal del 3% debido a la mayor carga de intereses y el continuo deterioro de las finanzas de la Caja de Seguro Social, en especial el programa de Invalidez, Vejez y Muerte que continúa consumiendo las reservas ante la falta de una reforma importante.

Este peso va a afectar la fortaleza fiscal de Panamá a pesar de la relación estable deuda-PIB.

“Moody's espera que la carga de intereses aumenten hasta alrededor del 3% del PIB en 2024, lo que representará más del 15% de los ingresos del gobierno, casi el doble la mediana de 'Baa' del 8%, y que se mantenga alta en los años siguientes”, dice el análisis.

Hace un par de semanas Standard and Poor's y Moody's Investors nos tenían en un escalón superior al de grado de inversión, al menos en una escala, y lo que habían establecido en su reciente reporte “es que habían revisado la perspectiva y no el grado de calificación”, dijo Almengor en “El Polígrafo” de La Estrella de Panamá hace un par de semanas.