Eduardo Flores: La paralización de clases afecta el desempeño de los estudiantes

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, no tiene dudas de que la paralización de clases producto de las protestas docentes contra la Ley 406, que establecía el contrato del Estado con Minera Panamá, tendrá una afectación en el desempeño académico de los estudiantes. de primer ingreso.

“Habrá afectaciones en el desempeño académico de los estudiantes cuando se presenten al proceso de admisión. Un mes de paralización de clases afecta”, dijo el rector durante su participación en el programa Portada de La Estrella de Panamá.

A juicio de Flores es necesario extender el año escolar hasta el mes de enero. “Mientras más horas de clases das, habrá mayor cantidad de asimilación, por parte de los estudiantes. Lo ideal hubiera sido extenderlo”, recalcó.

Indicó que la Universidad de Panamá está desarrollando clases de reforzamiento en áreas como física, química, matemáticas y biología que están vigentes durante todo el año.

La Universidad de Panamá tiene desde hace varios años que no toma en cuenta las calificaciones de sexto año para el inicio del proceso de admisión. “Lo hacemos así porque los exámenes de admisión comienzan antes de terminar el año escolar”, explicó.

Informó que unos 10,000 estudiantes iniciaron el proceso de primer ingreso para el año académico de 2024. El rector también se refirió a las manifestaciones de los universitarios durante la pasada crisis social y política por la aprobación del contrato minero. Flores informó que se creó una comisión de investigación en el Consejo General Universitario para determinar si estudiantes de la casa de estudios superiores están o no involucrados en actos vandálicos.

El rector indicó que se registraron algunos robos a estudiantes y la agresión contra una ambulancia que están bajo investigación.

Otro hecho que se dio durante las manifestaciones fue el ingreso de una auto patrulla de la Policía Nacional, dentro de la UP, el pasado 15 de noviembre. “Eso pudo haber generado una situación violenta entre los estudiantes, que ya estaban enardecidos y los policías”, acotó.

“Cuando la patrulla se fue, me llamé al jefe de la Policía para disculparse y me explicó que todo había sido producto de un error de una unidad que no conocía las calles de la ciudad y que se introdujo en la universidad, en busca de una pieza de repuesto para una motocicleta”, detalló Flores.

Para el rector estas explicaciones no son suficientes porque toda la zona que atravesó la patrulla estaba rotulada con carteles que indicaban que se trataba de los edificios de la Universidad de Panamá. “La Defensoría Universitaria ya puso una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y se está investigando”, resaltó.

El presupuesto de la Universidad de Panamá para el 2024 fue otro tema que abordó el rector ante el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas de ajustar el presupuesto del Estado. El rector manifestó que espera que los recortes no se apliquen en salud ni en educación porque están desarrollando proyectos que necesitan finalizarse.