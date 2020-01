'La posibilidad de un enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán es real, no es imaginación' Larish Julio | La Estrella de Panamá

La tensión entre Estados Unidos e Irán parece transcurrir por un periodo de tranquilidad. Pero se trata de un estado aparente, la confrontación militar entre ambos es cuestión de tiempo, no es imaginación, según lo analiza la catedrática de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá Briseida Allard. No a un nivel de enfrentamiento nuclear, pero sí usando armas convencionales. La titular esgrime que el asesinato de Qasem Suleimani fue fundamental, un golpe profundo para la estrategia militar iraní.

¿Qué sigue en las relaciones entre Irán y Estados Unidos, luego de la situación tensa que se desarrolló entre ambos países?

En este momento podemos decir que hay una situación que parece revelar una especie de parálisis en torno a la situación crítica que existe. En realidad esto no ha concluido, hay una escalada de tensiones militares entre ambos países dada la activación y puesta en marcha de un conjunto de acciones por parte de Estados Unidos en la región. Esto concierne a los barcos de guerra y el ejército que se ha desplazado a las bases militares en Irak.

¿Cuánto puede durar este periodo de aparente tranquilidad?

“No sabemos cuáles son sus características o las condiciones de su defensa. La demostración que se hizo no lo dejó bien parado. Nos llama la atención que en casi todos los países árabes siempre hay amenaza”

Debo hacer un breve contexto del tema. Esto tiene que ver con una larga trayectoria en la post guerra fría que se inicia en 1989 con la caída del muro de Berlín, que se ha manifestado en tres etapas básicas, cada una con una duración de 10 años. De 1989 a 2001 con la caída de las Torres Gemelas hasta el 2011, cuando se inicia el proceso de crisis en el Medio Oriente. En las otras fases hemos visto los problemas en Europa, África y en Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas. Pero en Medio Oriente con el inicio de la Primavera Árabe en 2011. El proceso que vamos a encontrar en este momento está ligado a esa crisis profunda que luego de la cancelación de la Segunda post Guerra Mundial, es decir, de la Guerra Fría, vamos a encontrar un punto muy delicado en Medio Oriente. Cómo va a reaccionar Irán o Estados Unidos o sus aliados, es difícil predecir por el tipo de conflicto que vaya a llevar el propio Irán y Estados Unidos o sus aliados.

¿Irán se siente como un país fuerte para medirse frente a Estados Unidos y sus aliados?

Sí, se siente un país fuerte, y ese es el punto que está dando a conocer. Pero Irán no tiene la condición militar para enfrentar a Estados Unidos, que es el mayor poder militar del mundo, hay que reconocerlo. El país árabe está en desventaja; sin embargo, tiene también un desarrollo específico concreto. No obstante lo que ocurrió con Qasem Suleimaní, hay algún tipo de debilidades del cuidado estratégico de personas y del país.

Existen dudas de si Irán ha desarrollado armas nucleares, ¿qué dice la inteligencia?

Hasta ahora no hay nada preciso en torno a si tiene o no armas nucleares. Hay sospechas y señalamientos específicos de Israel y Estados Unidos de que es así. Es probable que esta nueva situación que se ha generado en la crisis provoque que podamos conocer un poco más en torno a la situación de armas nucleares en Irán. Es probable que las sanciones generaran limitaciones serias para Irán. Se han cumplido lo sustancial de ellas, pero parte de las circunstancias que tienen que ver probablemente con el asesinato de Suleimani, están relacionadas con algún punto que roce el tema nuclear. Es muy probable que a lo mejor estuviera un desarrollo diferente con la presencia de Suleimani y su gran importancia dentro del esquema militar. Era clave dentro de la estrategia militar de ese país.

En este momento hay diferencias entre Irán y los integrantes del pacto de enriquecimiento de uranio que se le ha impuesto a Irán, ¿qué va a pasar?

Va a ser exactamente lo que estamos viviendo ahora. Quizás es el momento cumbre de la crisis del Medio Oriente, que se inició con la Primavera Árabe en 2011 y que se ha acercado a las áreas notablemente más sensibles del Medio Oriente y que tiene que ver con el golfo Pérsico y con los territorios en los que hay influencia importante de Irán. Ellos tienen un planteamiento específico en torno a los señalamientos de Estados Unidos, en torno a su influencia en la región. Tenemos que tener claro que de alguna forma el Medio Oriente tiene una relación concreta con Eurasia, y que esa relación, de poder convertirse en un actor clave para mantenerse en la región, puede ser el factor clave para una confrontación que es muy probable que se dé por las condiciones específicas que ambas potencias tienen.

¿Qué tipo de confrontación?

Una directa entre Estados Unidos e Irán. Porque en este momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es disfuncional, no está cumpliendo el papel que debe jugar ante la crisis que se vive. Eso hace mucho más cercana la posibilidad de un conflicto; por lo tanto, el conflicto posible, no lo desdeñemos. No a un nivel de enfrentamiento nuclear, pero sí usando armas convencionales, eso está escalando.

¿Cuáles son las señales de que esto puede ocurrir?

Las señales que hemos visto en este momento, las amenazas de ambos bandos, mucho más abiertas para el caso de Irán.

Muchas veces vemos que estas amenazas surten más como una forma de defensa o amenaza que no se concreta…

Claro, pero esta vez el tema de Suleimani es clave. Ese asesinato es fundamental para entenderlo dentro del desarrollo de la crisis que vive el sistema internacional en general. El proceso ha sido un conjunto largo de conflictos que han derivado en enfrentamientos importantes. El tema en Medio Oriente fue tal vez, después de Europa, uno de los más calientes, el tema de la Primavera Árabe generó un enfrentamiento entre población y gobierno muy grave. En este momento estamos viendo el punto más serio y álgido de la crisis en el que se enfrentan dos potencias luchando por la hegemonía en la región, y cuando esto ocurre es muy grave.

¿Qué lado tomarán China y Rusia en este conflicto?

Hasta ahora me parece que van a seguir en esta condición de separación, verlo desde lejos. China tiene en este momento una situación bastante positiva en su relación con Estados Unidos, que le interesa además tenerla e incidir de manera directa o indirecta podría incidir en sus intereses. En el caso de Rusia, ya sabemos que hay cambios, ha habido transformaciones en los últimos días, por supuesto importantes, porque Rusia sí tiene compromiso con Siria porque está más cerca de sus fronteras. Pensamos que, por ahora, el hecho de que Irán quiera ser la potencia hegemónica de la región, pudiera alejarlo de algunos aliados importantes.

¿Irán tiene la fuerza para imponerse como potencia en la región?

Digamos que pudiera ser en este momento sobre todo por su posición estratégica en el golfo Pérsico, es posible que ese punto sea fundamental. Todo lo que tiene que ver con el estrecho de Ormuz es fundamental, el desarrollo iraní no es desdeñable. No sabemos cuáles son sus características o las condiciones de su defensa. La demostración que se hizo no lo dejó bien parado. Nos llama la atención que en casi todos los países árabes siempre hay amenaza.

Hay una relación estrecha de Irán con Venezuela, ¿en qué le puede servir este país en el conflicto?

No me parece que le puede ser útil, no hay una relación militar con Venezuela. Han tenido una relación comercial pacífica. El conflicto va a generar algún tipo de solidaridad de parte de Venezuela, pero utilizarlo militarmente en este tipo de acciones no me parece.

¿Tal vez como refugio para células terroristas?

No me parece; de acuerdo a lo que conozco, su relación está enmarcada en lo comercial sin llegar al punto militar.

¿Los aliados le creen a Irán de que el enriquecimiento de uranio en este país es para fines pacíficos?

Es probable que cuando hay aliados, hasta ahora los países aliados de Irán han establecido que es cierto lo que plantea Irán en cuanto al desarrollo nuclear. La inteligencia está del lado de Estados Unidos y en ese caso no hay nada dicho con certeza pero sí señalamientos en cuanto a un avance en armas nucleares.

Vimos a un Donald Trump muy agresivo en su reacción, pero luego este temperamento comedido, ¿cómo lo analiza usted?

Me parece que pudo haber sido una circunstancia, recuerde que no era una base norteamericana, sino iraquí, y cuando inició hubo también señalamientos de no hacer frente, sino resguardarse. Si hubiera sido un ataque a una base norteamericana, hubiera sido otra cosa, el hecho de que haya sido a una base iraquí lo hizo muy distinto.

¿Cuál será el futuro del pacto de enriquecimiento de uranio en Irán?

Me parece que está liquidado, no va a subsistir a esta situación de crisis tan seria. Esto va a continuar, tiene que haber una acción de la ONU muy exitosa y muy fuerte para parar la situación y no parece que fuera así. En anteriores conflictos que han acompañado a la post Guerra Fría, terminan, tienen su proceso, y lo que podemos avizorar es que el conflicto en Medio Oriente va a continuar. Y lo va a hacer con el enfrentamiento militar, la posibilidad es real, no es imaginado, las dos potencias son muy apegadas a principios casi fundamentalistas.

¿Qué consecuencias tendría este enfrentamiento?

Probablemente, si esto llegara a ocurrir y ojalá la ONU pudiera contener la situación, diría que es la apertura hacia un conflicto mayor. No me parece que es la tercera guerra, pero sí el enfrentamiento entre dos potencias, en el que una de ellas sospechamos que está nuclearizada, pero la otra sí y es un tema muy serio por la experiencia que tiene Estados Unidos en el uso de estas armas.

¿Qué consecuencias puede haber si no se sigue el pacto de enriquecimiento de uranio?

Bueno, pudiera haber una negociación que abra nuevas vías a la apertura y a volver a tener el pacto en función. Pero me parece que la muerte de Suleimani va a ser fundamental en esto.

¿Es decir que Irán continuará su programa nuclear sin vigilancia?

Es ahí donde está el peligro, porque Estados Unidos va a enfrentar esas circunstancias. Al suspender por todas partes la posibilidad de una negociación, si no entran las Naciones Unidas y los aliados, es muy probable que siga desarrollando la tecnología nuclear. Ya hay enriquecimiento en un porcentaje bajo, el tema es que pase este porcentaje permitido, ahí es donde entra el organismo internacional de control de la energía nuclear. Pero el tema está en no conocer Irán del todo, entonces Estados Unidos sí va a empujar esto, con el presidente Donald Trump no hay miedo a enfrentarlo. El capítulo concerniente a esto, esta postguerra que ha venido desarrollándose con tres fases de diez años cada una, pudiera concluirse de aquí al 2021 cuando se cumplen los diez años del Medio Oriente y que se abrió igualmente con el tema de la crisis entre Rusia y Ucrania, no obstante Rusia quedó apoyando abiertamente a Siria. El tema está en que las dos primeras fases de la postguerra se cumplieron en dos años, pero la tercera no sabemos, podemos asumir de acuerdo a los otros conflictos, que podría tener el mismo ciclo, de aquí a 2021.

CONFLICTO

El delicado escenario en Medio Oriente puede desencajar la región en cualquier momento

Nombre completo: Briseida Allard

Nacimiento: 14 de mayo de 1951, Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, Panamá

Ocupación: Docente titular de la Universidad de Panamá

Resumen de su carrera: Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad de Panamá. Maestría en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México. D.F. Docente en Sociología en el Centro Regional Universitario de Veraguas. Profesora Titular en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Ha publicado varios libros sobre temáticas relacionadas con la política internacional, con estudios de género y feminismo siempre con perspectiva internacional.