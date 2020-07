Francisco Carreira: 'Hermanos Martinelli pudieran llegar a un acuerdo con la fiscalía, un derecho al que pueden optar'

Estados Unidos tiene un periodo de 40 a 90 días para solicitar la extradición de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, detenidos en Guatemala por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Si bien ambos fueron detenidos en forma simultánea, los procesos serán separados, de acuerdo con las actuaciones de cada uno en el caso que sigue la Corte del Distrito Este de Estados Unidos. La defensa de los mencionados confía en que los tribunales atenderán las violaciones a la Convención de Viena, que protegen los derechos de los diplomáticos en tránsito. ¿Cuáles son las posibles alternativas en este proceso? El abogado internacionalista Francisco Carreira explica con detalle el proceso y las alternativas que pueden beneficiar a los jóvenes.

Se surte un proceso de extradición en contra de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, detenidos preventivamente en Guatemala, y acusados presuntamente del delito de blanqueo de capitales, ¿cuál será el procedimiento?

Lo que estamos viendo hoy es lo inverso a lo que vivimos con la petición de extradición del expresidente Ricardo Martinelli de Panamá, peticionando a Estados Unidos. Ahora es el Gobierno estadounidense el que ejerce el proceso, pero no lo hizo como Panamá presentando toda la documentación. Los tratados de extradición les permiten a los países presentar la extradición en dos formas: una es la que se ha aplicado a este caso, que el Gobierno de Estados Unidos pide al de Guatemala que detenga a los hermanos Martinelli para pedir la extradición. Es como mantener a una persona detenida mientras se presentan los documentos. En el caso de Panamá, presentó todo junto, la petición y la detención. En este sentido hay un tratado entre Estados Unidos y Guatemala para la extradición, que no varía mucho en relación a lo firmado con otros países, y ese tratado obliga a ambos países a tener un procedimiento. En Guatemala, además del tratado hay una ley que tiene que ver con la extradición y es la que determina los procedimientos, que es lo que ya se ha hecho con los hermanos Martinelli a través de una audiencia en la que se les informa lo que Estados Unidos está pidiendo y por qué se les acusa. Esta no es la petición de extradición. El juez, a renglón seguido, le da al Gobierno estadounidense un periodo de entre 40 y 90 días para presentar toda la documentación, es decir el resultado de la investigación que justifica la petición. Ya han circulado en redes sociales no solo el indictment, que es el documento básico legal estadounidense para pedir la extradición, sino también declaraciones juradas de miembros del FBI que han investigado la actividad delictiva de la cual se acusa a los mencionados. Es importante tener claro que la petición a Guatemala implica dos peticiones, una para cada uno, y la razón es que en el indictment se atribuyen conductas delictivas en algunos momentos a un hermano y en otro momento a otro. El juzgado en Guatemala ha anunciado que va a celebrar algunas audiencias, aunque según se conoció habrá un choque en la programación por la pandemia y se mantendrán cerrados los tribunales en Guatemala por dos semanas. No sabemos si las audiencias programadas se llevarán a cabo.

En este sentido, ¿pudiera ser que Panamá solicite la extradición de ambos, tomando en consideración que tienen casos pendientes en el país?

Esa es una oportunidad que Panamá ha tenido cuando fueron detenidos en Estados Unidos por un tema migratorio, y sabemos que consignaron una fianza, pero no se conoce ninguna petición de Panamá. Al contrario, lo que hay es una petición de fijación de fianza para no ser detenidos, que fue negada por el juez de primera instancia y luego concedida por el Tribunal Superior, y el Ministerio Público presentó un amparo en este sentido. Eso no es una orden de detención, entiendo que en algún momento pudo haber existido una alerta roja de Interpol, que ya no existe, o por lo menos no aparece. No hay ninguna justificación que conozcamos hasta el momento para que Panamá pida en extradición a los Martinelli Linares.

La declaración del agente del FBI explica que hay más involucrados en este supuesto delito, ¿cuál puede ser el futuro de los demás investigados a corto plazo?

Cuando vemos que la acusación es revelada después de que los hermanos Martinelli son detenidos en Guatemala, es la forma en la que el sistema federal estadounidense actuó y también publica algunas pruebas. Cuando uno lee esto, se encuentra con el término conspiración, que quiere decir que hay más personas involucradas en el proceso. En este caso, el indictment mismo habla de que hay 14 personas involucradas y darán los nombres cuando sean detenidas en su debido momento. Mientras tanto, a medida que se va pidiendo la extradición, se van revelando los nombres, pero sí hay más personas y en la declaración jurada de la policía se puede observar que describen todas las particularidades de diferentes acciones que, de acuerdo con la fiscalía, son delictivas, de movimientos de dinero entre Panamá y Nueva York, específicamente, y también en Suiza, y describen cantidades y la forma en que están involucradas. Por eso es que hay más gente aquí, y se espera que en algún momento las personas sean detenidas o se les pida la extradición. En este caso, sabemos que habrá un conflicto porque Panamá no extradita a sus nacionales, y si hay otros panameños, no serán extraditados, aunque en ese caso deberán juzgarlos aquí con las pruebas que se tengan; ese podrá ser el compromiso de Panamá en el caso de las personas que no pueda extraditar.

¿Qué pasaría en el caso de los hermanos Martinelli de llegar a ser extraditados?

El proceso seguirá contra ellos porque están capturados. Yo pienso que cuando hay 14 personas involucradas en un caso, la intención de los fiscales nunca ha sido en anterioridad llevarlas a todas a una audiencia. Lo que se abre es un periodo en el que unos aceptan participar y declarar de parte de la fiscalía contra otros y se elimina la cantidad de personas que vayan a juicio, porque pactan con la fiscalía para declarar en contra de los otros. Aquí creo que el tema principal es que hay altos funcionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, que son las personas en las que creo que tiene interés la fiscalía de Estados Unidos.

En Panamá vivimos una investigación en el mismo caso, ¿cuál cree usted que pueda ser el futuro de este caso en el país, tomando en cuenta que se dirime bajo el sistema penal inquisitivo?

Creo que tenemos que estar claros en que sabemos de una actividad delictiva por parte de esta empresa en Panamá; desde que se declararon culpables en Estados Unidos, aceptaron haber distribuido en un periodo específico una cantidad de dinero que se menciona en la declaración de culpabilidad, $54 millones a través de personajes del gobierno de la época. Eso aparece en la declaración que motivó después que se pagara la multa por parte de la empresa y se aceptara dejar de emplear a 76 ejecutivos de su planilla, quienes se declararon culpables y participaron en un proceso de delación. Los casos que se siguen vienen desde ahí, y se mencionan declaraciones de exfuncionarios que explican cómo se manejaba el esquema; incluso en Panamá se están presentando en este momento procesos contra dos expresidentes que se relacionan con este tema. Todavía ese tema de Odebrecht no ha terminado y el retraso que se ha dado en Panamá se debe a que tienen funcionarios de dos gobiernos involucrados en esto. Probablemente haya más para atrás y esa es una investigación que requiere mucho tiempo.

La defensa de los hermanos Martinelli alega que se trata de dos diplomáticos, ¿qué tanto puede influir en la extradición su condición de suplentes del Parlamento Centroamericano?

Yo creo que tenemos toda una historia relacionada con el Parlacen en la que el propio expresidente Martinelli, cuando salió de Panamá en 2015, lo primero que hizo fue tomar posesión de la curul del parlamento, y de ahí en adelante ese privilegio o inmunidad que le da para ser juzgado en la Corte de Panamá. En el caso de los hijos, el conflicto que hay por un lado es que nadie duda de que están en la lista de los diputados suplentes, participaron en la elección en Panamá en esas condiciones, y luego el tema está en si tomaron o no posesión. Cuando uno lee el reglamento del Parlacen, todo parece indicar que tomar posesión es un acto que se requiere. Escuché a uno de los abogados de los señores Martinelli que dicen que: 'Lo importante era que la suerte del accesorio sigue a la principal', dando a entender que si el principal fue juramentado, lo mismo pasa con el suplente. Esa es una interpretación muy particular y es el conflicto que vemos; si ellos tienen inmunidad por el tema del Parlacen, les debió haber servido para no ser detenidos.

Tenían documentación me parece...

Así es, al parecer presentaron credenciales que les daba Panamá, todo eso forma parte del conflicto que hay. También escuché a sus abogados hablar de la Convención de Viena, donde también se protege a diplomáticos. Debo recordar que durante el proceso de extradición del expresidente Martinelli de Estados Unidos, nada de eso del Parlacen fue reconocido. Al contrario, los jueces dijeron que para ellos no tenía ninguna importancia y se procedió con la extradición. Lo que va a estar presente es exactamente lo mismo en Guatemala, pero primero hay que esperar que Estados Unidos presente la documentación. En este momento están detenidos hasta que eso ocurra, no parece ser un caso como el que vivimos en la extradición del expresidente Martinelli. En cuanto a la presentación de fianzas, todo sería posible, pero en este momento lo único que hay es que están detenidos preventivamente y Estados Unidos tiene un periodo para presentar la documentación, y luego sea revisada y definida.

Cualquier recurso que presente la defensa de los hermanos Martinelli, ¿cómo incide si la extradición no se ha formalizado?

Según entendí de los abogados, presentarán algunos recursos para lograr la libertad de los jóvenes utilizando la inmunidad que tienen del Parlacen, según se alega. Por otro lado, está el hecho de que haya una fijación de fianza para que no estén detenidos en una prisión. Todo esto forma parte de un proceso común de una defensa, pero en el caso de la extradición, hemos visto que es más difícil para los tribunales conceder estas medidas porque el riesgo de fuga es grande.

¿Cuál puede ser el destino de los hermanos Martinelli, pueden correr suertes distintas?

El tema ahí es que se identifica específicamente cuál de los hermanos está involucrado en transacciones específicas y los beneficios que han obtenido. Hay otras cosas a considerar en su momento, el primer derecho que tiene una persona solicitada en extradición es aceptarla. Hasta que no se presenten los documentos, es algo que los jóvenes puede hacer una vez conozcan en detalle la razón de la extradición, ellos podrían aceptarla. De aceptarla, podrían llegar a un acuerdo con la fiscalía, ese es otro derecho que tienen. Hay una tercera salida que todavía no se ha mencionado en Guatemala y es la forma de ingreso. Ellos no ingresaron a Guatemala, hasta donde se sabe, con ningún pasaporte o estatus diplomático. Al contrario, se alegaba que habían entrado por tierra desde El Salvador y no se sabía con qué pasaporte. Vamos a asumir que hay algo irregular en ese sentido y ellos bien pudieran ser deportados de Guatemala. En Panamá se ha visto que en muchos casos donde se ha pedido la extradición de alguna persona y el ingreso a Panamá no es uno regular, que esa persona sea deportada y entregada a las autoridades del país que la busca. Todo esto es parte de lo que va a estar pendiente en el proceso de Guatemala.

¿Cómo inciden las relaciones bilaterales en estos procesos, qué peso tienen?

Yo creo que hay que mencionar que información de Guatemala y de periodistas, o abogados, han dicho que Guatemala nunca ha negado una petición de extradición del Gobierno de Estados Unidos, y todos sabemos el peso y la importancia que esto tiene. Por otro lado, al no haber una petición de Panamá, el Gobierno panameño lo que tiene que hacer es lo que haría en el caso de cualquier otro nacional detenido con un proceso de extradición a cualquier otro país. Simplemente que se le protejan sus derechos y se le trate con toda la decencia de una persona que no está condenada por ningún delito y tiene presunción de inocencia, y respetar el debido proceso e integridad física, y todo lo demás. Eso es lo que le corresponde a Panamá.

BIOGRAFÍA

Es abogado con experiencia en diversos sectores.

Nombre completo: Francisco Carreira Pittí

Ocupación: Abogado

Fecha de nacimiento: 6 de junio 1949, ciudad de Panamá

Resumen de su carrera: Graduado de la Universidad de Notre Dame, Escuela de Derecho. Se desempeña en los sectores marítimo, comercial, de carga, muerte por negligencia y lesiones personales, derecho corporativo y arbitraje.