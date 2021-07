'Junior' Herrera: 'No temo revocatoria de mandato, con los votos se va a decidir quién tiene el poder' Larish Julio | La Estrella de Panamá

La mirada en la política, aunque parezca un poco prematuro, empieza a posarse en las elecciones de 2024 con la lucha por el poder en el partido Cambio Democrático (CD), uno de los colectivos catalizadores que se encuentra en proceso de decidir si llama o no a una convención extraordinaria para hacer cambios en la cúpula, con la idea de posicionar a Ricardo Martinelli a la cabeza, y como candidato a las próximas elecciones presidenciales. José María 'Junior' Herrera (circuito 8-3), diputado del colectivo y miembro de la junta política, forma parte del grupo de parlamentarios que suscribieron y recogieron firmas para concretar la cita extraordinaria de convencionales. Afirma que la silla de la directiva de CD está vacía y debe llenarse porque quien la ostenta en este momento no está haciendo lo suficiente para fortalecer el partido. En cambio, exalta la labor de su colega Yanibel Ábrego, motor de la iniciativa, quien ha mostrado su descontento en la forma en que el actual presidente, Rómulo Roux, está manejando el partido.

¿Por qué cree que la recolección de firmas reestructurará la cúpula del partido Cambio Democrático?

Los que estamos en este movimiento, liderado por la diputada Yanibel Ábrego, estamos conscientes de que queremos llevar el partido al triunfo. Por dos años la directiva no se nos acercó, no nos comunicó, no nos atendió, y los 15 a 18 diputados que somos, decidimos hacer un movimiento con miras a dar vigencia al partido que eventualmente gobernará al país en el año 2024. Ahí están encaminados los esfuerzos.

Los diputados que lideran este movimiento también son parte de la directiva. Cuando manifiesta que no hay un acercamiento... Ábrego forma parte de esta...

Las directivas todas tienen un presidente que dirige el programa a mediano y largo plazo, el propósito de lo que se va a hacer. Hasta el momento llevamos dos años y no tenemos idea, porque nadie nos ha dicho hacia dónde va el partido. Lo que hemos hecho nosotros es simplemente hacer un plan de trabajo para ver cómo llegamos allá. Hemos estado en conversaciones con el partido Realizando Metas (de Ricardo Martinelli), con Alianza, que son los aliados naturales. Hemos estado en conversaciones con Pancho Alemán, del Molirena, y así hemos estado hablando con todo el que haya que hacerlo, porque el hecho es que lleguemos al poder en 2024.

¿Qué pasa si la junta directiva rechaza la petición?

En el momento en que sean las elecciones, las vamos a ganar. Así que, si son en enero o dentro de un año vamos a ganar las elecciones, así que se tardará un poquito tal vez. La idea es levantar el partido y los que buscamos los votos somos los que levantamos el partido, y los que hacemos eso somos los diputados. En mi circuito Rómulo ganó sobrado, yo fui el diputado más votado proporcionalmente en el país, saqué el 50% de los votos. En mi circuito ganó Rómulo porque yo le hice la campaña. Igual él me acompañó, es una persona que tiene su manera de ser muy particular y yo se lo respeto. Pero en lo que es la política no hay silla vacía, y nosotros sentimos que la silla del poder está vacía.

¿Reestructurar el partido implica escoger una nueva directiva?

Acuérdate que la directiva es la que lleva al resto del partido a donde queremos ir. Nosotros habíamos visto una presidencia muy pasiva, muy tranquila, y parece que, dentro del grupo de esa directiva, los que son diputados la veían muy lenta y la idea es acelerar. Nos reunimos como lo hacemos eventualmente en la bancada y tomamos la decisión de hacer un cambio en el país, porque somos un partido fuerte y tenemos más de 300 mil inscritos, y si nos ponemos a sumar a los que vienen de RM que aspiran a tener 250 mil inscritos, a Alianza que tiene 40 mil miembros, somos un partido igualmente fuerte que el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

¿No es más fácil renunciar a CD e inscribirse en el partido RM?

No lo permite la ley porque nos pueden enjuiciar y tomar medidas porque la curul es del partido, no de nosotros, y el partido es el que decide qué se hace con la curul y ninguno de nosotros –que nos costó tanto llegar a ser diputados–, vamos a soltar la curul. Así que preferimos pelear dentro del mismo CD, y eventualmente cuando lleguen las elecciones y se hagan las grandes alianzas decidiremos cómo se va a llevar a cabo ese punto. Yanibel Ábrego es una muchacha activa, que viene desde abajo y ha llegado a donde está. Estuvo dos años de presidenta de la Asamblea en el mandato de Juan Carlos Varela, y usted sabe todo lo que pasó en esa época y tenemos las ganas de trabajar y hacer un partido más fuerte de lo que es.

¿Teme una revocatoria de mandato?

Si nos metemos a hacer cosas, el presidente tiene la facultad de hacerlo.

Y usted personalmente, ¿teme que se le aplique la revocatoria?

No, yo no he hecho nada para que me hagan nada. Yo simplemente digo lo pienso, soy CD y sigo siendo CD hasta que así me acepten.

Escuché que algunos de los que firmaron se están retractando porque sienten que se les engañó, ¿cree que afecte el proceso?

Perdón, todo el que firmó ahí sabía lo que estaba haciendo. Para hacer esa lista, donde está el 70% de los delegados, había que llevar a la persona o ella venía donde estaban tomando la firma. Cuando estaba firmando le tenían que tomar una foto, el segundo paso fue obtener la huella digital y el tercero fue la fotocopia de la cédula. Para que des todos esos pasos anteriores cómo no vas a saber lo que estás haciendo. Hay 1,900 convencionales y las firmas son 1,380 o 1,390. En mi caso personal, que todos firmaron, yo le garantizo que ahí no va a haber nadie arrepintiéndose. Estoy seguro de que los otros 14 diputados que están en esto, no se van a exponer a que públicamente les digan que van a renunciar.

La junta directiva de CD debe responder a esa carta, ¿qué cree que dirá?

Sí, vamos a esperar los 30 días que dice la ley, no hay ningún apuro, no hay nada que no sea correcto. Si al final es que vamos a la convención, como esperamos que así sea, ahí con los votos se va a decidir quién tiene el poder. Insisto, Ábrego ha levantado el sentir del partido.

¿Es posible que CD se divida?

Cuando tienes el 70% no estás dividiendo. Habrá ciertos miembros que les tomará ver si se ponen del lado de los que somos mayoría y estoy seguro de que se van a acercar acá.

Especular en una idea de quién puede ser el candidato en 2024, ¿pondrían a Martinelli? Porque Roux no ha manifestado eso...

Si Roux sigue mandando en el partido. Para eso falta mucho tiempo, definitivamente que hay mucha gente que quiere que Martinelli sea el presidente. Cuando fue presidente cambió el país, así como hizo cosas buenas hizo cosas malas, pero nosotros vemos mejor lo bueno. Cuando empiezas a ver lo malo es que eres un perdedor.

Martinelli ha dejado una estela de investigaciones por supuesta corrupción que actualmente se encuentran en proceso, ¿esa es la figura que contemplan que puede liderar la campaña en 2024?

Lo que está pasando en este país necesita un líder como Martinelli. En la época de Martinelli, en esta pandemia habría habido plata y trabajo, cómo le hubiera hecho no sé, pero es una persona única dueña de su negocio, los 47 supermercados los tiene andando y no están en la quiebra, mientras que en la competencia no hacen los negocios que él hace. Eso es lo que necesita el país. Fíjese que cuando fue presidente, los iconos importantes que tenemos, como son el aeropuerto, el Canal, todo eso se llevó a cabo de una forma fuerte. Pero vino un gobierno después que paró todo y ahora tenemos un gobierno que la pandemia los tiene a todos parados.

Hay que tener en cuenta que la bonanza que pudo haber representado Martinelli en su momento, no se ajusta a nuestra realidad, y que tendremos en 2024 una situación económica muy distinta...

La plata no va a llover cuando llegue Martinelli, la plata está lloviendo de todos los países alrededor de nosotros, la cantidad de plata que mandan todos los días, pero cada día hacemos una ley para que los inversionistas se asusten y se vayan.

¿CD se considera un partido de oposición?

Nosotros somos oposición.

¿Pero en alianza en la Asamblea? ¿Qué oposición es esa?

Estamos en alianza en las cosas que consideramos que benefician al país. El país necesita unión, ya está bueno que nos desunamos. Si hablamos de minas, por ejemplo, pues vamos a hablar de minas, pero resulta que hay un grupito al que no le conviene la mina y entonces ese grupito hace que la gente se vuelva cada día más pobre.

Usted como diputado, ¿se siente oposición?

Nosotros apoyamos al doctor Crispiano Adames y él no era el candidato del presidente Laurentino Cortizo. Lo que estamos buscando en la Asamblea es nuestra propia personalidad, que hagamos leyes en beneficio del país y que se entienda que, así como el presidente tiene sus funciones, nosotros tenemos las nuestras. Si te pones a ver, es la primera vez en los últimos 15 años que las sesiones empiezan a las 3:30 p.m. Es la primera vez que las cosas se están tratando de hacer bien y nadie lo ve. Pero si hubiéramos empezado más tarde las sesiones, hubiera sido la noticia del día. Aquí los periódicos deben de tratar de ver las cosas positivas que se hacen, en la misma forma en que se miran las negativas. En este país no todo es malo, si fuera así, no hubiera tanta clase media como hay.

Si la Asamblea quiere dar una buena imagen puede empezar por el reglamento interno que muestre un comportamiento más transparente... Mire la votación electrónica, por ejemplo.

Están cogiendo el curso para la votación. Se está votando electrónicamente, lo que no están haciendo es sacarlo públicamente todavía porque no todos tienen la habilidad de aprender la tecnología con la velocidad que se debe.

Esos pasos no se ven dirigidos hacia la transparencia...

Lo que siento en la Asamblea hoy es que se quiere ir hacia la transparencia, a que las cosas se hagan bien. Hay iconos que nos pueden hacer levantar más rápido que los demás países. Tenemos mucha gente que quiere venir a Panamá, ahí está el presidente Cortizo en Texas buscando inversionistas, tenemos a Panamá Pacífico y otras cosas buenas para el país, no debería de haber pobreza.

Necesitamos ver más transparencia en el actuar de los diputados, es un clamor de la ciudadanía...

Yo puedo responder por mí. Mi circuito está identificado con las cosas que hago, y quiero que sepas que las cosas que estoy repartiendo (alimentos y medicinas) ahora mismo, es con mi plata.

Tradicionalmente este tipo de apoyos para la directiva se traduce en favores para los diputados, ¿usted puede aclarar cuáles son los favores o qué se transó a cambio?

Yo le di el voto a Crispiano Adames porque es mi amigo y me lo pidió. Cuando consulté con mi bancada, decidimos entre todos votar por Crispiano. A mí no me han ofrecido nada. Lo que estoy gastando, y estoy gastando bastante, es de mi bolsillo.

Es sabido que los diputados hacen este tipo de alianzas porque saben que pueden sacar provecho para su circuito...

Cuando reciben algo para su circuito, esa plata ahora la manejan los representantes y solo se puede gastar en dos cosas, en comida o en medicinas. La plata que estaba supuesta para darnos de partidas circuitales a nosotros, la pasamos de una vez a la descentralización para que se les dé a los representantes. Los que más manejan plata son los alcaldes, pero le puedo decir que un diputado gana $5,600 mensuales más o menos, pero hay representantes que ganan $14 mil, eso te da una idea de dónde está la plata. En la Asamblea no habría tantos compañeros pasando trabajo.

¿Y las planillas abultadas de las que no se conocen detalles?

Yo creo que con Adames nos va a ir mejor, cada uno va a tener lo que debe tener y nadie va a tener más de lo que debe.

¿Por qué está tan seguro de eso?

Por lo menos a mí me han dado exactamente lo que me toca en listado, ni un real más o menos.

¿Y al resto?

Yo respondo por mí.

Pero se trata de una imagen completa...

Yo creo que la oposición siempre va a recibir menos que los de gobierno, acuérdate que cuando estás en el gobierno recibes todos los beneficios.

Todo se mira en un ambiente clientelista, no parecen darse cuenta que los diputados solo quieren quedarse en el poder...

Déjeme decirle que ahora que he vuelto a la Asamblea, lo que oigo es ver cómo levantamos plata para que el país se recupere, porque estamos limpios, y oigo hablar de las minas, de los puertos y de cosas que le van a producir dinero. En la Asamblea estamos viendo cómo en las entidades autónomas ganan miles los gerentes, comparado con lo que ganan los diputados.

¿Se van a retomar las reformas electorales?

Sí, hasta ahora esa es la idea.

Hemos visto muchas leyes de corte populista más que otra cosa, por ejemplo, en el tema de la banca. ¿Me puede explicar qué puede pasar por la mente de estos diputados?

Ya son bastantes reducidos, los diputados estamos convencidos de que, si los bancos no prestan, y no vuelve a circular el dólar como estaba circulando antes de la pandemia, en vez de reactivar la economía en este gobierno nos va a tomar hasta el otro. Nadie presta un real si no tiene la garantía de que le van a pagar y la única forma de levantar el país es que los préstamos lleguen. El gobierno debe ayudar a través del Banco Nacional y la Caja de Ahorros de manera eficiente a las pequeñas empresas. Las empresas se dejan influenciar por lo que ocurre en la Asamblea. ¿Usted se imagina en El Salvador cómo están ahora que quieren cambiar la moneda? ¿A dónde se va ese dinero? Si llega aquí y no encuentran un buen ambiente, le dan vuelta y los mandan a Miami a pesar de que aquí hay mejor interés. Yo creo que debemos de ser conscientes con [respecto a ] las leyes que se discuten en la Asamblea, deben dejar que trabaje el director del Banco Nacional y no llevarlo a la Asamblea a ridiculizarlo, porque quienes lo hacen no tienen idea de cómo trabaja la banca.

¿Por qué la Asamblea no pasó la ley de descuento del 20% del salario de los funcionarios?

Bueno, esa ley la propuso el presidente y la tenía que ratificar la mayoría de la Asamblea. No se ha hecho, lo que sí es que debemos parar un poquito el estar dando, y en vez, apoyar al empresario. Lo que nos afectan son los toques de queda que se imponen casi de forma sorpresiva, eso impide reactivar los negocios. Lo que se debe hacer es un mejor sistema de barridos en vacunación, eso ayuda a recuperar la economía.

¿Cómo califica la actual administración gubernamental? ¿Cree que hay corrupción?

Eso no te lo puedo responder porque estoy dedicado a la Asamblea y a mi negocio. A trabajar por mi país.

El rol de la Asamblea es fiscalizar...

Yo veo que hasta ahora no ha habido plata para nada, así se siente en la Asamblea.

¿Cómo cree que se puede cambiar la percepción de corrupción en la Asamblea?

Eso solamente lo podemos cambiar nosotros. Ser el mejor ejemplo y hacer las cosas como son, trabajando y pasando buenas leyes. Lo más difícil es ser buen diputado.

¿Usted piensa reelegirse en 2024?

En eso estamos.

¿Qué opinión tiene sobre el llamado a la constituyente?

Yo no creo que es el momento de hacerlo, tenemos demasiados problemas, hambre, desempleo, pobreza, ¿usted se imagina meter una constituyente? Y, ¿quiénes van a salir de constituyentes? Yo recuerdo que mi padre me decía que la Constitución del 46 la hicieron pensando en el país, y es verdad. Es una Constitución que sigue vigente en sus principios.

